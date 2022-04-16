Одиночек можно вычислить по запаху

Если вы не в состоянии найти себе подходящего партнёра, причиной этого может быть то, как вы пахнете для окружающих. Нет, мы сейчас говорим не только о тех, кто не соблюдает гигиену. Можно регулярно мыться, чистить зубы, использовать дорогой парфюм и каждый день надевать выстиранную одежду, но вы всё равно будете источать особый запах одинокого человека. Как такое возможно?

Метки эволюции

Способность выбирать потенциальных партнёров по запаху развилась у человечества в эволюционном порядке. Здоровая особь, готовая к размножению, пахнет совсем иначе, чем та, у которой с этим какие-то проблемы.

Поэтому мужчина инстинктивно по запаху выберет ту партнёршу, которая сможет зачать, выносить и произвести на свет полноценное потомство, а женщина — того партнёра, который достаточно здоров, силён и вынослив, чтобы обеспечить комфорт и безопасность ей и её будущим детям. За тысячелетия эволюции в этом плане ничего не изменилось.

Эксперимент с футболками

Так, в 2019 году в Университете Маккуори был проведён эксперимент, призванный сравнить, насколько привлекательнее для людей ощущаются запахи представителей противоположного пола в зависимости от их брачного статуса.

Исследователи набрали группу добровольцев, куда вошли 82 гетеросексуальные женщины, 42 из которых были одиноки, а 40 состояли в партнёрских отношениях, и 91 гетеросексуальный мужчина. Мужчинам раздали белые хлопчатобумажные футболки и велели носить до тех пор, пока те не пропитаются потом.

Затем каждой из дам представили шесть футболок, взятых от шести разных мужчин, трое из которых находились в партнёрстве, а трое были холостяками. Участниц попросили дать оценку бывшим обладателям футболок только на основании запаха по пяти критериям: "Насколько сильным кажется вам его запах?", "Нравится ли он вам?", "Считаете ли вы его сексуальным?", "Кажется ли вам, что у вас с ним есть сходство?" и, наконец, "Хотели бы вы с ним познакомиться?"

Выяснилось, что запах от футболок одиноких мужчин женщины определяли как более сильный. Специалисты считают, что это может быть связано с уровнем гормона тестостерона, который, по некоторым данным, у мужчин, не имеющих постоянной партнёрши, вырабатывается на повышенном уровне.

Также есть теория, что запах пота холостых мужчин может быть сильнее из-за пренебрежения гигиеной и проблем со здоровьем. Если мужчина одинок, он может уделять меньше внимания чистоте тела, не задумываться о диетах, реже посещать врачей, так как его некому контролировать и в то же время ему не нужно ни под кого подстраиваться.

Изменить флюиды

По поводу женщин таких исследований пока не проводилось. Но, как полагают эксперты, запах нашего тела всегда отражает состояние нашей эндокринной системы.

Образ жизни, снижение иммунитета, стрессы, наличие или отсутствие интимных отношений — всё это запускает в нас определённые биохимические процессы.

Причём сами мы можем не ощущать исходящих от нас флюидов, а вот потенциальные партнёры могут чувствовать их очень хорошо и на основании этого принимать решение — вступать ли в отношения. В одних случаях человек может как раз привлекать своим естественным запахом, в других отталкивать, так как запах неприятен, в третьих запах может быть просто слишком слаб, чтобы притянуть партнёра.

Вместе с тем получается, что наш статус отношений влияет на запах, а запах, в свою очередь, влияет на статус. Поэтому могут возникнуть проблемы с партнёрством. Так что, пожалуй, будет актуальной разработка курса терапии, которая изменит наш запах и сделает его более "партнёрским".

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