Каннибализм большинство из нас считают патологией, которая несовместима с человеческим сообществом. Между тем специалисты уверяют, что поедание животными особей своего вида повсеместно встречается в природе. Например, на сайте The Conversation была опубликована статья на эту тему. И авторами стали отнюдь не журналисты жёлтой прессы, а учёные-преподаватели психологии из Университета Ланкастера (Британия) Джаред Пьяцца и Нил Маклатчи.
По словам британских экспертов, каннибализм встречается у многих биологических видов. Так, чайки и пеликаны едят своих птенцов, головастики поедают более мелких и хилых собратьев, чтобы быстрее окрепнуть. У богомолов самка пожирает самца после спаривания.
Каннибализм достаточно распространён и у млекопитающих. Например, у грызунов — крыс или хомячков — самка может съесть своё потомство, если оно слабое или его слишком много, чтобы прокормить. Львы и медведи иногда поедают своих детёнышей, чтобы сделать их матерей доступными для спаривания. Несколько раз наблюдались случаи каннибализма среди шимпанзе, когда последние похищали и съедали чужих детёнышей.
Существует много свидетельств того, что нашим отдалённым предкам тоже были присущи традиции каннибализма. Первобытные племена (возможно, не все) ели человеческое мясо. Обычно это было мясо больных и слабых людей, детей или убитых и захваченных в плен врагов.
Порой просто не было другой пищи, а порой за этим стояли магические ритуалы: например, поверья о том, что, поев мяса какого-нибудь человека, обретёшь его качества.
Однако по мере развития цивилизации у людей появилось отвращение к поеданию мяса себе подобных. Это является табу, которое зачастую не решаются нарушить даже при угрозе голодной смерти. Хотя каннибализм по-прежнему встречается в диких племенах, живущих где-нибудь в джунглях, или практикуется некоторыми оккультными сектами.
Так, в 1972 году в Андах потерпел крушение самолёт. Часть его пассажиров погибла. Часть спаслась. У них не было никакой еды, но они решились съесть мясо погибших, только когда дошли до последней стадии истощения. Один из этих выживших, Роберто Канесса, рассказывал: ему и его товарищам казалось, что, поедая мясо этих людей, они как бы похищают их души.
Всё это, конечно, связано с цивилизационными представлениями. Религия учит, что у людей есть душа, а у животных её нет. Поэтому мы спокойно едим мясо коров или свиней, а вот поедание человечины кажется нам дикостью. Между тем для ряда племён это является частью ритуалов. Так, в племени форе (Папуа-Новая Гвинея) принято поедать плоть умерших близких, чтобы она не досталась могильным червям.
Пьяцца и Маклатчи однажды предложили своим студентам рассмотреть гипотетическую ситуацию: существует общество, в котором человек может завещать съесть свою плоть после смерти, приготовив её так, чтобы она была безопасна для употребления в пищу. Это является частью погребальных традиций. Тем не менее часть студентов всё равно посчитала такие действия неприемлемыми.
И всё же учёные полагают, что при необходимости люди могли бы легко адаптироваться к поеданию себе подобных. Например, если бы перед ними стоял вопрос выживания.
Как известно, даже среди цивилизованных европейцев эпизоды каннибализма не так уж редки. Обычно это связано либо с психическими заболеваниями, либо с какими-то криминальными и экстремальными ситуациями. Скажем, если заключённые бегут из таёжных лагерей, они могут взять с собой "консервы" — товарищей пониже статусом, чтобы при наступлении голода их можно было убить и съесть. Убийства людей с целью употребления их мяса в пищу происходили во время голода в Поволжье, в блокадном Ленинграде, и сегодня эта информация уже стала достоянием широкой общественности.
Правда, успокаивают Пьяцца и Маклатчи, вынужденный каннибализм, когда убивают детей, больных и ослабленных, чтобы выжить, нам пока не грозит. Если наступит голод, то люди в первую очередь начнут употреблять в пищу растения и насекомых. А их на Земле остаётся пока ещё много.
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