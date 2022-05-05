Учёные-преподаватели психологии: каннибализм был бы нормой, если б не религия

Каннибализм большинство из нас считают патологией, которая несовместима с человеческим сообществом. Между тем специалисты уверяют, что поедание животными особей своего вида повсеместно встречается в природе. Например, на сайте The Conversation была опубликована статья на эту тему. И авторами стали отнюдь не журналисты жёлтой прессы, а учёные-преподаватели психологии из Университета Ланкастера (Британия) Джаред Пьяцца и Нил Маклатчи.

И мышата, и лягушки…

По словам британских экспертов, каннибализм встречается у многих биологических видов. Так, чайки и пеликаны едят своих птенцов, головастики поедают более мелких и хилых собратьев, чтобы быстрее окрепнуть. У богомолов самка пожирает самца после спаривания.

Каннибализм достаточно распространён и у млекопитающих. Например, у грызунов — крыс или хомячков — самка может съесть своё потомство, если оно слабое или его слишком много, чтобы прокормить. Львы и медведи иногда поедают своих детёнышей, чтобы сделать их матерей доступными для спаривания. Несколько раз наблюдались случаи каннибализма среди шимпанзе, когда последние похищали и съедали чужих детёнышей.

Откуда взялось табу?

Существует много свидетельств того, что нашим отдалённым предкам тоже были присущи традиции каннибализма. Первобытные племена (возможно, не все) ели человеческое мясо. Обычно это было мясо больных и слабых людей, детей или убитых и захваченных в плен врагов.

Порой просто не было другой пищи, а порой за этим стояли магические ритуалы: например, поверья о том, что, поев мяса какого-нибудь человека, обретёшь его качества.

Однако по мере развития цивилизации у людей появилось отвращение к поеданию мяса себе подобных. Это является табу, которое зачастую не решаются нарушить даже при угрозе голодной смерти. Хотя каннибализм по-прежнему встречается в диких племенах, живущих где-нибудь в джунглях, или практикуется некоторыми оккультными сектами.

Так, в 1972 году в Андах потерпел крушение самолёт. Часть его пассажиров погибла. Часть спаслась. У них не было никакой еды, но они решились съесть мясо погибших, только когда дошли до последней стадии истощения. Один из этих выживших, Роберто Канесса, рассказывал: ему и его товарищам казалось, что, поедая мясо этих людей, они как бы похищают их души.

Всё это, конечно, связано с цивилизационными представлениями. Религия учит, что у людей есть душа, а у животных её нет. Поэтому мы спокойно едим мясо коров или свиней, а вот поедание человечины кажется нам дикостью. Между тем для ряда племён это является частью ритуалов. Так, в племени форе (Папуа-Новая Гвинея) принято поедать плоть умерших близких, чтобы она не досталась могильным червям.

А если завтра — голод?

Пьяцца и Маклатчи однажды предложили своим студентам рассмотреть гипотетическую ситуацию: существует общество, в котором человек может завещать съесть свою плоть после смерти, приготовив её так, чтобы она была безопасна для употребления в пищу. Это является частью погребальных традиций. Тем не менее часть студентов всё равно посчитала такие действия неприемлемыми.

И всё же учёные полагают, что при необходимости люди могли бы легко адаптироваться к поеданию себе подобных. Например, если бы перед ними стоял вопрос выживания.

Как известно, даже среди цивилизованных европейцев эпизоды каннибализма не так уж редки. Обычно это связано либо с психическими заболеваниями, либо с какими-то криминальными и экстремальными ситуациями. Скажем, если заключённые бегут из таёжных лагерей, они могут взять с собой "консервы" — товарищей пониже статусом, чтобы при наступлении голода их можно было убить и съесть. Убийства людей с целью употребления их мяса в пищу происходили во время голода в Поволжье, в блокадном Ленинграде, и сегодня эта информация уже стала достоянием широкой общественности.

Правда, успокаивают Пьяцца и Маклатчи, вынужденный каннибализм, когда убивают детей, больных и ослабленных, чтобы выжить, нам пока не грозит. Если наступит голод, то люди в первую очередь начнут употреблять в пищу растения и насекомых. А их на Земле остаётся пока ещё много.

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