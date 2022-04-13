Клонировать человека можно, но ни к чему хорошему это не приведёт

Эксперименты по клонированию животных начались ещё в конце прошлого столетия. А вот до создания генетических копий людей так и не дошло — во всяком случае, в официальном порядке. Большинство экспертов и представителей общественности сходятся на том, что это неэтично. В результате в 2003 году 60 научных академий мира обратились к Организации Объединённых Наций с просьбой запретить клонирование человека. Почему же данная перспектива вызывает такое неприятие?

Идентичных клонов не бывает

Для того, чтобы клонировать человека или другого примата, требуется удалить ядро из донорской яйцеклетки и заменить его ядром из созревшей уже клетки организма "оригинала". Между тем сделать это не так просто, поскольку у приматов белки, необходимые для деления клеток, расположены слишком близко друг к другу, и если осуществить вмешательство, то можно уничтожить компоненты, важные для развития клетки.

Кроме того, как следует из проводившихся ранее опытов над животными, полученная копия не будет являться идентичной оригиналу.

Всё дело в таком понятии, как экспрессия генов. Даже если исходный генетический материал один и тот же, живые существа всё равно будут развиваться по-разному. Мы знаем, что даже однояйцевые близнецы могут быть совершенно разными по характеру, несмотря на внешнее и генетическое сходство. Значительную роль для нашего формирования играет окружающая среда и прочие внешние обстоятельства.

И если, скажем, вы родились в советскую эпоху, а ваш клон появится на свет в нынешнее время, то развиваться он будет в совсем иных условиях, чем вы сами, а значит, вырастет совсем другим человеком, ну разве что отдельные черты у вас будут совпадать. А бывает, что даже внешность клона не слишком похожа на оригинал. Например, у первой в мире клонированной кошки цвет и структура шерсти сильно отличались от параметров шерсти её матери, клоном которой она являлась.

Клоны рождаются с дефектами

Ещё один фактор не в пользу клонирования: у большинства генетических двойников возникают проблемы со здоровьем. Так, знаменитая овечка Долли, первое в мире клонированное животное, скончалась в возрасте 6 лет из-за остеоартрита. Кстати, у Долли было несколько клонов, и почти все они страдали различными недугами и имели изъяны.

Не слишком успешными стали попытки клонирования и других крупных млекопитающих.

Так, В 2001 году некая компания из Массачусетса попыталась клонировать дикого азиатского быка (это исчезающий вид). Два года спустя после смерти оригинала от дизентерии его ДНК имплантировали суррогатным коровам. Лишь двух коров из 30 удалось оплодотворить. Первый из появившихся на свет телят оказался здоров, второй родился нежизнеспособным, с весом вдвое меньше нормы, и его пришлось усыпить.

Есть и другие примеры. Клон телёнка, родившегося на первый взгляд здоровым, в возрасте семи недель скончался от тяжёлой анемии — дефицита железа. Вскрытие показало, что у него была почти не развита лимфатическая система. Клонированные грызуны, изначально не выказывавшие никаких отклонений от нормы, вдруг невероятно растолстели.

Почему же клоны оказываются неполноценными? В 1999 году журнал "Ланцет" опубликовал статью, в которой высказывалось предположение, что процесс клонирования, по-видимому, нарушает нормальное генетическое функционирование, что приводит к различным сбоям и может вызвать долгосрочные отклонения.

Это "следует учитывать при обсуждении репродуктивного клонирования у человека", — считает доктор Жан-Поль Ренар, возглавивший исследование.

В 2001 году доктор Рудольф Яениш из Массачусетского технологического института рассказал в интервью газете "Таймс": "При клонировании вы просите яйцеклетку перепрограммироваться за несколько минут или, самое большее, за несколько часов. Естественный процесс, который обычно занимает месяцы или годы, настолько сжатый, что ошибки копирования просто накапливаются".

Опасность состоит ещё и в том, что мутации могут закрепиться в ДНК и влиять на следующие поколения: ведь клоны будут способны и самостоятельно размножаться.

Фактор зла

Но даже если бы результаты клонирования были успешными, нам не избежать вопросов этики. Ведь понятно, что на этой ниве возможна масса злоупотреблений, начиная от несанкционированных манипуляций по клонированию без ведома оригинала и заканчивая созданием клонов с неразвитым сознанием, которых будут использовать для трансплантации органов или для программирования в качестве киллеров и солдат-зомби.

В общем, можно сделать однозначный вывод, что заниматься клонированием не стоит по многим причинам.

Хотя, учитывая любознательность человечества, сложно надеяться на то, что кого-то остановит информация об опасности подобных генетических манипуляций. Рано или поздно всё равно найдутся те, кто постарается довести начатое до конца.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен