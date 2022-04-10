В момент смерти мозг не перестаёт работать, доказали учёные

Специалисты считают, что смерть наступает не после того как перестаёт биться сердце (в течение какого-то времени его ещё можно запустить), а после того как умирает мозг. Но как это происходит?

К сожалению, науке пока мало что известно о подробностях нейрофизиологических процессов, которые идут в мозгу в момент умирания. Недавно исследование на эту тему попытались провести команда учёных из университетов Хэнань (Китай), Тартуского (Эстония), Британской Колумбии и Торонто (Канада), а также Луисвилла и Нью-Йоркского (США). Свои выводы они опубликовали в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.

Опыты с умирающим

Ранее проведённые эксперименты на животных зафиксировали повышенную активность в сером веществе мозга в период между остановкой сердца и остановкой мозгового кровотока.

Однако подобных исследований по понятным причинам не проводили на людях — проводить опыты на умирающих не вполне этично. Хотя результаты, на самом деле, могли бы оказаться достаточно важными для науки.

Специалисты сделали электроэнцефалограмму (ЭЭГ) мозга 87-летнего мужчины, который при жизни был болен эпилепсией. После неудачного падения его сердце остановилось, и исследователи смогли подключить к его мозгу специальное оборудование. Запись шла в течение 15 минут.

Гамма-ритм порождает видения

Выяснилось, что после того как сердце умирающего окончательно перестало биться, мозговая активность в целом снизилась, но при этом произошёл всплеск гамма-ритма. Это характерно для состояния сна или глубокой медитации.

Возможно, этим обстоятельством и объясняется тот факт, что перед кончиной многие люди наблюдают какие-то визуальные образы — родных и близких, сцены из прошлого, каких-то фантастических существ и так далее.

О таких видениях часто рассказывают те, кто пережил клиническую смерть, считая их доказательством существования загробной жизни. Но мы не можем сказать, заканчиваются ли видения после того как мозг окончательно умирает, или сознание человека после смерти действительно отправляется в потусторонний мир.

Эксперименты нужны и важны!

Итак, учёные пришли к предварительному заключению, что мозг продолжает проявлять активность и после того как в него перестаёт поступать кровь. Но всё же окончательные выводы делать рановато, ведь эксперимент не был таким уж "чистым".

Во-первых, в качестве подопытного использовали всего одного человека.

Во-вторых, этот человек при жизни принимал ряд специфических препаратов, которые могли повлиять на работу его мозга.

В-третьих, причиной его смерти стала полученная им травма головы.

Не исключено, что у других участников подобных экспериментов результаты окажутся другими. Но сначала надо осуществить эти исследования. Для чего, вероятно, понадобится согласие близких умирающих, а в некоторых случаях и их самих, когда они будут находиться ещё в сознательном состоянии. Так как далеко не все захотят, чтобы в момент смерти возле них находилась бригада научных экспертов с оборудованием.

Однако нельзя отрицать, что данная работа хотя бы вызовет дальнейший интерес к изучению предсмертных и посмертных состояний человеческого мозга, что, вероятно, поможет разработке и новых методов терапии, и паллиативной помощи.

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