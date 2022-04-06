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Автор Игорь Буккер

Учёные обследовали загадочные артефакты неизвестных цивилизаций

Эврика » Гипотезы

Почти одновременно в двух разных полушариях специалисты изучили артефакты двух прежде неизвестных цивилизаций. В индийском штате Ассам — гигантские кувшины, предназначенные для непонятных целей. В прибрежной пустыне Перу — 13 каменных башен, предположительно образующих астрономическую обсерваторию.

Учёные обследовали загадочные артефакты неизвестных цивилизаций

Тринадцать башен

К археологическим раскопкам в 365 км от столицы Перу приступили ещё в начале "нулевых" (само место обнаружили шестью годами ранее), когда приступили к поиску так называемого "золота инков". Более 2 300 лет назад, задолго до того, как на территории современного Перу стали править инки, неизвестная цивилизация возвела самую древнюю из известных в Новом свете астрономических обсерваторий.

Для сравнения, наиболее знаменитой в Старом свете обсерваторией считается Стоунхендж, который строили между 1900 и 1600 годами до н. э.

Предположительно принятый за астрономическую обсерваторию Чанкильо (250-200 до н. э.), расположенную на северо-центральном побережье Перу, в долине реки Касма, состоит из массивного комплекса с тройными стенами на вершине холма, известного как Укреплённый храм, двух зданий, называемых Обсерваторией и Административным центром, а также рядом кубовидных башен.

Можно допустить, что перед нами астрономическая обсерватория, поскольку в день летнего солнцестояния восход солнца наблюдается справа от крайней правой башни. С таким же успехом светило могло взойти и с левой стороны. Зачем вокруг вроде бы "мирной" обсерватории возводить толстенные стены, покруче, чем некоторые сохранившиеся уже от Нового времени бастионы?

Кувшины для джиннов

Ранее обнаруженные в Индии 65 кувшинов из песчаника различной модификации — некоторые громадные и цилиндрической формы — частично или полностью засыпанные в земле, напоминают аналогичные гончарные изделия, отдельные экземпляры которых, достигающие трёх метров в высоту и двух метров в ширину, ранее находили в Лаосе и Индонезии. Нанесённый на отдельные артефакты орнамент также различается между собой.

В настоящий момент специалисты старательно ищут ответы на два вопроса:

  • кто и где сделал эти предметы;
  • какой цели они служили.

По одной из гипотез, в подобных сосудах могли хоронить прах умерших. Об этом свидетельствуют кремированные останки, бусы и прочие предметы. В других кувшинах, например, в лаосских, тоже найдены вещи, связанные с погребальными ритуалами.

А вот такая версия возникла благодаря сказаниям монголоидных народностей и племен нага. Возможно, змей был тотемом одного из могущественных древних народностей, представителей которого называли нагами. Наги заселяли планеты Махатала и Патала (Нагалока). Кстати, в сказке Р. Киплинга "Рикки-Тикки-Тави" кобры носили имена Наг и Нагайна.

Вполне вероятно, в этих местах немало подобных предметов, однако дальнейшим исследованиям объективно мешает местный ландшафт — гористая и лесистая местность. Учёные торопятся, потому что варварская вырубка лесов приведёт к уничтожению уникальных предметов.

Учёные — это не всеведущие знатоки. Наиболее продвинутые представители европейской науки от Сократа до Гёте всегда утверждали следующую мысль: "Чем больше я знаю, тем больше понимаю, как много я не знаю".

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Посвящение в археологи — тени забытых обрядов
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
Темы перу индия стоунхендж археология
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