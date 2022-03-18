Катастрофы приводят к быстрому старению

Даже если вы не пострадали, оказавшись в эпицентре катастрофы, она может сказаться на вашем организме. К данному выводу недавно пришли учёные университета Аризоны. Они заявили, что следствием такой ситуации является ускорение процессов старения организма.

Макаки после урагана

В качестве объекта для исследования специалисты использовали обезьян, обитающих на Пуэрто-Рико. В 2017 году на остров обрушился ураган "Мария", унесший жизни более трёх тысяч человек.

Обследуя пуэрториканских макак, эксперты обращали внимание на такие параметры, как молекулярные, генетические и иммунные изменения в клетках. Как выяснилось, у животных на два года ускорились процессы биологического старения. Это соответствует 8 годам человеческой жизни.

Всё зависит от опыта

Исследователи утверждают, что, хотя процессы старения необратимы, в каждом живом организме они протекают с разной скоростью. Один в 30 имеет кучу болячек, а другой и в 60 обладает отменным здоровьем. Наверняка вы встречали людей, которые выглядят гораздо старше или, напротив, гораздо моложе своего биологического возраста.

Конечно, ускоренное старение может быть следствием проблем со здоровьем. Но чаще всего эти проблемы тоже следствие чего-то. Так, темпы старения могут меняться в результате позитивного или негативного жизненного опыта, говорят авторы исследования.

"Стихийные бедствия могут на молекулярном уровне ускорить старение иммунной системы", — считают специалисты.

Катаклизм — это всегда паника

Но как это возможно, если человек или животное не пострадали физически и вроде бы благополучно пережили пожар, землетрясение или наводнение? Здесь задействован механизм стресса. Даже если вы внешне спокойны, вы не можете оставаться безучастны к ситуации катаклизма. Стресс приводит к определённым биологическим процессам, которые могут спровоцировать хронические воспаления. Поражается иммунная система.

Пережитый экстрим может вызывать сердечно-сосудистые недуги, онкологию, патологии различных органов.

Пока нет результатов исследований по поводу процессов старения у людей и животных, переживших техногенные катастрофы, теракты, ставших жертвами преступлений или оказавшихся в зоне боевых действий. Но, скорее всего, они будут аналогичными. Ведь угроза жизни и здоровью, даже если она проходит стороной — это всегда паника и стресс. Нередко люди, прошедшие даже через краткосрочные серьёзные испытания, выглядят старше своих ровесников, не переживших ничего подобного. И истории о том, как кто-то поседел за одну ночь, вовсе не вымысел.

Любые стрессы опасны

Надо добавить, что стрессы не обязательно связаны с из ряда вон выходящими ситуациями, угрожающими жизни. Они могут оказывать на человека долгосрочное воздействие. Например, сложности на работе или в семье, плохие жизненные условия…

Какое-то время человек держится, но постепенно стресс, постоянное напряжение подрывает его здоровье, и это чревато раком, инфарктом или инсультом.

Именно поэтому так важно вовремя принять меры и попытаться изменить ситуацию, например, обратившись к психологу или психотерапевту.

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