EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

Древние римляне пользовались мобильными туалетами

Эврика » Гипотезы

Уборные современного типа человечество придумало не так уж давно. В древности и Средневековье люди не слишком заморачивались по этому поводу: простолюдины порой справляли нужду где придётся, а вот у представителей высших слоев общества имелись свои "удобства". Так, археологи из Кембриджа обнаружили на сицилийской вилле Джераче древнеримский аналог "мобильного туалета". Результаты исследования были опубликованы в Journal of Archaeological Science Reports.

Древние римляне пользовались мобильными туалетами

"Невероятно интересно"

Возраст керамического сосуда высотой около 32 сантиметров и шириной около 34 сантиметров составлял полторы тысячи лет. Внутри находился твёрдый материал, в котором экспертиза выявила яйца кишечного паразита — так называемого власоглава. Учёные пришли к выводу, что ёмкость некогда содержала человеческие экскременты. А твёрдое вещество оказалось древними наслоениями мочи и фекалий, накопившимися внутри ночного горшка за период его использования.

"Мы обнаружили, что яйца паразитов застряли в слоях минералов, образовавшихся на поверхности горшка, что позволило сохранить их на века", — прокомментировала одна из авторов исследования, биолог-антрополог Софи Рабинов. — "Было невероятно интересно найти яйца этих паразитических червей через полторы тысячи лет после того, как они были отложены", — добавляет ещё один член научной команды, археолог Тяньи Ван из Кембриджского университета.

Вовсе не для хранения!

"Конические горшки этого типа были довольно широко известны в Римской империи, и в отсутствие других свидетельств их часто называли сосудами для хранения", — рассказал руководитель проекта Джераче, профессор Роджер Уилсон из Университета Британской Колумбии.

Однако, по его словам, до недавних пор не было доказательств, что они могли использоваться в качестве ночных ваз. Тем более что в далёком прошлом заражение глистами встречалось не так уж часто, как в наши дни, уверяют эксперты. С чем это связано, не вполне понятно: возможно, с особенностями питания. Так что находка на вилле Джераче стала настоящим открытием.

Банные "удобства"

Сосуд был найден в банном комплексе виллы. Антрополог Пирс Митчелл предположил, что его использовали посетители бань. Там не имелось специального места для отправления нужды, поэтому, скорее всего, им приходилось носить сосуды с собой. По-видимому, для того чтобы испражняться, древние римляне либо садились прямо на горшок, либо помещали его под специально сконструированный стул, который мог быть деревянным или плетёным.

Сейчас предстоит экспертиза других аналогичных древнеримских сосудов, которые находятся в музеях. Если в них тоже будут обнаружены кишечные паразиты, то гипотеза об их назначении окончательно подтвердится, заявляют специалисты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Термы: Места, где отмокали римляне
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
Темы археология
Sberbank
Новости
Промсвязьбанк заявил о готовности работать в Крыму
AP: В Чехии заявили, что больше не готовы принимать беженцев из Украины
Политтехнолог прокомментировал отставку главы Центробанка России
Доктор Мясников раскрыл "мощнейшее" психотерапевтическое средство
НАТО виновато: иностранная пресса о военной операции на Украине
Макрон готовит Европу к вооружённому конфликту, увеличивая инвестиции в оборону
Лукашенко объяснил, кто может остановить спецоперацию на Украине
Монтян: слухи о скором бегстве Зеленского имеют основание
Политолог поддержал призыв Путина зайти бизнесу РФ в Крым: "Страх исчезнет"
Лукашенко назвал условие прекращения огня на Украине
Популярное
Экономика и бизнес
Дерипаска перечислил шаги по спасению России: "Начать всё заново"

Бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на предположение о том, что он станет следующим главой Центробанка после Эльвиры Набиуллиной.

Дерипаска перечислил шаги по спасению России: "Начать всё заново"
В Китае объяснили, в чём преимущество Путина перед Байденом
Мир. Новости мира
В Китае объяснили, в чём преимущество Путина перед Байденом
Новости Украины
"Гиена" Европы Польша втягивает мир в третью мировую войну
Политика. Новости и аналитика
Отставка Эльвиры Набиуллиной: Кремль только запутал ситуацию
Ирина Шлионская Древние римляне пользовались мобильными туалетами Ирина Шлионская Усам Оздемиров Дадут ли нашему авиапрому расправить крылья? Усам Оздемиров Любовь Степушова Почему Бразилия будет пророссийской при любом президенте Любовь Степушова
Здоровье
Чёрная метка от Дмитрия Давыдова: как бороться с ожирением среди россиян
Политика. Новости и аналитика
Зеленский произнёс эмоциональную речь в немецком Бундестаге
Армия Украины перевезла 17 детей-заложников из Донбасса во Львов, заявили в ДНР
Силовые структуры
Армия Украины перевезла 17 детей-заложников из Донбасса во Львов, заявили в ДНР
Последние материалы
Промсвязьбанк заявил о готовности работать в Крыму
AP: В Чехии заявили, что больше не готовы принимать беженцев из Украины
Политтехнолог прокомментировал отставку главы Центробанка России
Доктор Мясников раскрыл "мощнейшее" психотерапевтическое средство
НАТО виновато: иностранная пресса о военной операции на Украине
Макрон готовит Европу к вооружённому конфликту, увеличивая инвестиции в оборону
Лукашенко объяснил, кто может остановить спецоперацию на Украине
Монтян: слухи о скором бегстве Зеленского имеют основание
Политолог поддержал призыв Путина зайти бизнесу РФ в Крым: "Страх исчезнет"
Лукашенко назвал условие прекращения огня на Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников