Древние римляне пользовались мобильными туалетами

Уборные современного типа человечество придумало не так уж давно. В древности и Средневековье люди не слишком заморачивались по этому поводу: простолюдины порой справляли нужду где придётся, а вот у представителей высших слоев общества имелись свои "удобства". Так, археологи из Кембриджа обнаружили на сицилийской вилле Джераче древнеримский аналог "мобильного туалета". Результаты исследования были опубликованы в Journal of Archaeological Science Reports.

"Невероятно интересно"

Возраст керамического сосуда высотой около 32 сантиметров и шириной около 34 сантиметров составлял полторы тысячи лет. Внутри находился твёрдый материал, в котором экспертиза выявила яйца кишечного паразита — так называемого власоглава. Учёные пришли к выводу, что ёмкость некогда содержала человеческие экскременты. А твёрдое вещество оказалось древними наслоениями мочи и фекалий, накопившимися внутри ночного горшка за период его использования.

"Мы обнаружили, что яйца паразитов застряли в слоях минералов, образовавшихся на поверхности горшка, что позволило сохранить их на века", — прокомментировала одна из авторов исследования, биолог-антрополог Софи Рабинов. — "Было невероятно интересно найти яйца этих паразитических червей через полторы тысячи лет после того, как они были отложены", — добавляет ещё один член научной команды, археолог Тяньи Ван из Кембриджского университета.

Вовсе не для хранения!

"Конические горшки этого типа были довольно широко известны в Римской империи, и в отсутствие других свидетельств их часто называли сосудами для хранения", — рассказал руководитель проекта Джераче, профессор Роджер Уилсон из Университета Британской Колумбии.

Однако, по его словам, до недавних пор не было доказательств, что они могли использоваться в качестве ночных ваз. Тем более что в далёком прошлом заражение глистами встречалось не так уж часто, как в наши дни, уверяют эксперты. С чем это связано, не вполне понятно: возможно, с особенностями питания. Так что находка на вилле Джераче стала настоящим открытием.

Банные "удобства"

Сосуд был найден в банном комплексе виллы. Антрополог Пирс Митчелл предположил, что его использовали посетители бань. Там не имелось специального места для отправления нужды, поэтому, скорее всего, им приходилось носить сосуды с собой. По-видимому, для того чтобы испражняться, древние римляне либо садились прямо на горшок, либо помещали его под специально сконструированный стул, который мог быть деревянным или плетёным.

Сейчас предстоит экспертиза других аналогичных древнеримских сосудов, которые находятся в музеях. Если в них тоже будут обнаружены кишечные паразиты, то гипотеза об их назначении окончательно подтвердится, заявляют специалисты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен