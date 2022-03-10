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Автор Ирина Шлионская

Неважно, где вы живёте — важно, какая музыка вам нравится

Эврика » Гипотезы

Понятно, что наши вкусы в какой-то степени зависят от склада нашей личности. Но точнее всего говорят о человеке его музыкальные предпочтения. Это показало исследование, недавно проведённое учёными из Кембриджского университета (Великобритания). Они выяснили, что по всему земному шару люди с одинаковыми пристрастиями в области музыки обладают идентичным психологическим типом.

 

От "мягкого" до "современного"

В опросах участвовало более 350 000 человек, проживающих в 50 с лишним странах мира. Авторы исследования для начала выделили в музыке пять ключевых стилей:

  • "Мягкий" стиль — это тихие, медленные, романтические мелодии, например софт-рок.
  • "Неприхотливый" стиль — здесь мелодии отличаются простотой, они расслабляют и в них отсутствует агрессия. Присущи жанру кантри.
  • "Утончённый" стиль — эти мелодии вдохновляют, они сложны и динамичны. Характерны для классики, оперы, некоторых видов джаза.
  • "Интенсивный" стиль — для него характерны громкость, искажённость и агрессия. Это классический рок, панк-рок, хэви-метал и пауэр-поп.
  • "Современный" стиль — ему свойственны ритмичные, оптимистичные и электронные ноты, которые встречаются в рэпе, евро-попе и латиноамериканских танцевальных мелодиях.

Невротики любят повеселее

 

Оказалось, что людям с чертами экстравертов, то есть имеющим склонность к интенсивному общению, легко возбудимым и больше склонным к положительным эмоциям, в основном нравится "современная" музыка.

Открытость соотносится с пристрастием не только к "современным" композициям, но ещё и к "интенсивным" и "утончённым". Тем же, кто обладает такой чертой, как добросовестность (по шкале психологов), по душе "неприхотливые" мелодии. Тем, кому свойственна любезность, подходят "мягкие" жанры.

Невротики же удивили исследователей: казалось бы, таким людям должны нравиться грустные мелодии, которые коррелируют с одиночеством. Но вместо этого они предпочитают более интенсивные жанры — возможно, бодрые ритмы помогают им менять настроение к лучшему.

Музыка как способ контакта

 

При этом не имело значения, в какой именно стране живёт человек. Одни и те же песни и мелодии неизменно оказывали примерно одинаковое воздействие на людей со схожими психологическими чертами, живущими в разных концах планеты. Скажем, экстравертам, проживающим в Великобритании, Индии и Аргентине, нравилась песня Эда Ширана Shivers. А невротикам из Дании, США и Южной Африки — композиции группы Nirvana.

Ну и что же из этого следует? А следует то, что именно музыка способна помочь представителям разных национальностей и культур найти общий язык.

"Люди могут быть разделены географией, языком и культурой, но если интроверту в одной части мира нравится та же музыка, что и интровертам в других местах, это говорит о том, что музыка может быть очень мощным мостом, — считают авторы исследования. — Музыка помогает людям понимать друг друга и находить точки соприкосновения".

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Какая музыка у тебя в плеере?
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
Темы музыка
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