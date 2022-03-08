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Автор Ирина Шлионская

Одежда, покрытая серебром, защитит от вирусов

Эврика » Изобретения

За время пандемии появилось немало научных разработок, направленных на защиту от инфекций. И это не только вакцины или какие-то лекарства. Например, недавно специалисты из Токийского университета разработали специальное покрытие, способное уничтожать как вирусы, так и любые микробы, бактерии и грибки.

 

Даже без запахов!

В состав вещества входят серебро, а также полифенолы из красного вина и шоколада. Кстати, обеззараживающие свойства серебра известны очень давно и активно применяются в лечебных целях. Так, вода, в которой находятся ионы серебра, долго не портится.

Защитный слой может быть заранее нанесён на текстильное изделие прямо на фабрике, либо его можно самостоятельно распылить на любую ткань. Например, на одежду, в которой вы собираетесь выходить из дома. Покрытие не будет заметным — оно очень тонкое (менее 10 нанометров толщиной). К тому же оно прозрачное и не имеет цвета.

И ещё один приятный бонус — поскольку вещество способно устранять неприятные запахи, источником которых как раз и являются микроорганизмы, такие вещи можно потом долго не стирать.

Свойства остаются

 

Новинку тестировали на различных поверхностях и предметах — в частности, на таких тканях, как хлопок, шёлк и полиэстер. Ей удалось обезвредить от микроорганизмов рубашку, носки, туфли и даже коврик в ванной.

Выяснилось, что после этого покрытие не утратило своих свойств. Кроме того, оно не смывалось с поверхностей в течение примерно 10 стирок.

"Препарат можно использовать в больницах и других местах, где необходима стерильность", — утверждают авторы изобретения.

Школьницы против вирусов

 

Но самым большим сюрпризом может являться то, что подобная разработка уже имеется в России! И предложили её идею в прошлом году две выпускницы дальневосточных школ — 17-летняя Светлана Петрук из города Дальнереченск Приморского края и её ровесница Дарья Ткачёва из города Свободный Амурской области. Девушки увлекаются биохимией и приняли участие в образовательном проекте для старшеклассников в Дальневосточном Федеральном университете (ДВФУ). Куратором разработки стал заместитель директора по развитию Института наук о жизни и биомедицины ДВФУ Вадим Кумейко.

Весь процесс работы над новым проектом занял около полугода. Готовый продукт под названием AXIOM AntiVIRAL Products представляет собой антивирусный тканевый материал для производства медицинских изделий с длительным сроком эксплуатации.

Суть разработки в том, что на обычную ткань прикрепляют молекулы лиганда — вещества, способного идентифицировать вирусы и бактерии и нейтрализовывать их. Правда, впоследствии требуется очистка ткани — для этого достаточно просто выстирать её.

Света и Даша уже успели окончить школу и выйти в финал Международной выставки юных изобретателей Exhibition for Young Inventors (IEYI) — 2021. А вот какова будет судьба их открытия, тем более в условиях санкций? Впрочем, время покажет…

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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