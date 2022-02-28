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Автор Ирина Шлионская

Невидимые QR-коды позволят получить информацию о любом объекте

Эврика » Изобретения

Сегодня никого не удивишь тем, что наведя сканер смартфона на изображение QR-кода, можно получать информацию о различных объектах. Например, выставочных экспонатах, медицинских сертификатах, банковских данных или товарах из магазинов. Но, возможно, вскоре для получения информации никакие коды нам не понадобятся. Вернее, они останутся, но мы не сможем их увидеть. Недавно инженеры Массачусетского технологического института (MIT) разработали формат невидимых QR-кодов.

 

Инфракрасное будущее

Суть разработки в том, что на специальный материал наносятся невидимые метки (их назвали InfraredTags), видимые только при инфракрасном свете. Они будут печататься на трёхмерном принтере. Затем эти коды будут наноситься на различные предметы. Человеческий глаз их не увидит, а вот камера гаджета сможет различить и прочесть заложенную в такую метку информацию.

Придумал это новшество аспирант MIT Мустафа Доган. Революционная идея пришла к нему в голову, когда он узнал о новой модели смартфона с инфракрасным сенсором. Далее вместе с группой коллег Доган занялся поисками пластиков для 3D-принтеров, пропускающих ИК-излучение. Подгонку вели с помощью спектрофотометра. В конце концов были отобраны два вида пластика, которые позволяли достичь высокой степени читаемости кода посредством обычной камеры.

"Я легко могу представить себе будущее, в котором вы можете навести обычную камеру на любой объект, и она даст вам информацию об этом объекте", — такой комментарий дал старший научный сотрудник Технологического центра Autodesk Фрейзер Андерсон.

QR-мошенники

 

Обычные QR-коды достаточно удобны как инструмент для считывания информации, но в последнее время начались злоупотребления.

Так, агентство по безопасности Cofense недавно сообщило, что хакеры и мошенники начали задействовать этот механизм для кражи средств и конфиденциальных данных. Жертва получает на один из мессенджеров код, по которому ей предлагается кликнуть под каким-либо предлогом — выигрыш в лотерею и проч. После чего злоумышленники получают, к примеру, доступ к её финансовому аккаунту.

Если информационные метки будут невидимы, то такие аферы станет проводить затруднительным. Хотя в других случаях "эффект невидимости" может доставить пользователям определённые неудобства. Прежде всего, надо будет ещё догадаться, куда наводить камеру.

Всё нараспашку!

 

Но зато тогда систему QR-кодов можно будет расширить. Так, не исключено, что нанесённую на кожу невидимую метку удастся использовать вместо пресловутого чипа для идентификации.

Вы просто протянете руку, и сканер считает ваши паспортные или медицинские данные. Вы сможете таким образом оплачивать счета и совершать другие действия и операции. Вы сможете получать сведения о любых объектах, на которые нанесён код, и даже о людях. Опять же — если будете знать, куда светить сканером. Ведь не факт, что все разместят метку на лбу или запястье.

Определённая уязвимость, конечно, будет иметь место. Если человек носит имплант, или все его данные хранятся на бумажных и электронных носителях, попробуй ещё до них доберись. А вот если метка будет размещена прямо на теле и её смогут считывать другие люди, то есть вероятность того, что информация будет использована в преступных целях. Так что в любом случае в каких-то ситуациях придётся подумать о защите.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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