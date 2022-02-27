"Шестое чувство" — это научно доказанная способность человека

Мы часто говорим об интуиции. В отличие от логики, которая делает выводы на основании известных фактов, интуиция — это способность получать информацию на уровне ощущений, без использования каких-либо аналитических данных. В последнее время феноменом так называемого "шестого чувства" всерьёз заинтересовались учёные.

Объяснить процесс

В частности, изучением этого явления занялось Управление военно-морских исследований США (ONR). Ещё в 2017 году в журнале Time была опубликована статья под названием "Американские военные считают, что у людей есть шестое чувство".

"Мы должны понять, что порождает это так называемое "шестое чувство", — высказывается Питер Сквайр, руководитель программы в отделе экспедиционных манёвренных боевых действий и борьбы с терроризмом ONR.

По словам Сквайра, люди часто относят сферу интуиции к иррациональному. Но не исключено, что это всё же психологический процесс, который как-то объясним с научной точки зрения. Если удастся понять эти механизмы, то, возможно, найдутся способы развить интенсивность процесса и применять его в практических целях.

"Бабочки" и тошнота

Доктор медицинских наук, доцент кафедры психиатрии Калифорнийского университета Джудит Орлофф рассказывает:

"В своей частной практике я работаю с женщинами-руководителями, которые приходят ко мне, чтобы развить свою интуицию. Они рассматривают её как "суперспособность", которую нужно использовать при принятии любых решений на работе, а также как руководство к действию для того, чтобы быть хорошими лидерами и организаторами".

Доктор Орлофф утверждает, что в механизме "шестого чувства" задействованы всё правое полушарие нашего мозга, гиппокамп и пищеварительная система, которая также обладает нейронами. Именно благодаря работе так называемых нейротрансмиттеров в нашем кишечнике возникают "бабочки в животе" или чувство тошноты, и тогда мы можем принимать или отторгать интуитивно какие-то вещи.

Отсечь лишнее

В свою очередь, журнал Frontiers in Human Neuroscience опубликовал анализ серии опытов по исследованию феномена предвидения. Они показывают, что наш мозг и организм могут реагировать на случайные стимулы, возникающие за 1-10 секунд до того или иного события, которое ещё не произошло. Мы реагируем на это физиологическими изменениями в сердечно-лёгочной, кожной и нервной системах.

А директор Института развития человека имени Макса Планка Герд Гигеренцер считает, что решения, принимаемые нами с помощью интуиции, связаны с инстинктивным пониманием того, какая информация является лишней.

Предвидеть будущее

Несколько лет назад группа учёных под руководством главного научного сотрудника Института ноэтических наук (IONS) Дина Радина провела ряд тестов на интуицию, в которых приняли участие 26 человек, владеющих определёнными техниками, позволяющими поддерживать состояние сердечной гармонии. Добровольцы прошли два цикла протоколов исследования с разницей в две недели. Им не сообщили о настоящей цели исследований, сказали, что изучать будут реакции на стресс. При этом одна половина участников выполняла протоколы после намеренного достижения состояния сердечной согласованности в течение 10 минут, а вторая предварительно не выполняла эту процедуру. На втором этапе первая группа, напротив, не проходила до завершения протоколов процедуру сердечной гармонизации, а вторая проходила.

Суть экспериментов заключалась в том, что каждого испытуемого сажали за компьютер и просили по мере готовности нажимать на кнопку мыши. В течение шести секунд после этого экран оставался пустым. В это время специальная программа фиксировала физиологические параметры добровольца. Наконец на монитор по очереди случайным образом выводились 45 различных изображений. Каждая картинка висела на экране 3 секунды, и программа регистрировала реакцию на неё. Следующая картинка демонстрировалась только через 10 секунд после того как убирали предыдущую.

Выяснилось, что 30 изображений в зависимости от сюжета вызвали у испытуемых нейтральную, а 15 — сильную эмоциональную реакцию. Но это не так удивительно, как тот факт, что соответствующая реакция наступала ещё до того как картинки возникали на экране — в среднем за 4,8 секунды до их появления. Причём наиболее интенсивной была "сердечная" реакция.

"Сначала информация регистрируется в сердце, — комментирует доктор философии Роллин Маккрати, — затем в мозг (эмоциональная и префронтальная кора), где мы можем логически соотнести то, что интуитивно чувствуем, и, наконец, в нутро (или туда, где что-то будоражит)".

По мнению авторов эксперимента, помимо традиционного "мозгового" интеллекта у нас есть ещё и интуитивный или "сердечный" интеллект. Недаром мы говорим: "Я чувствую это сердцем".

Специалисты полагают, что единственный способ использовать возможности нашей интуиции — это развивать её, экспериментируя с разными ситуациями. И рано или поздно это здорово начнёт помогать вам в жизни.

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