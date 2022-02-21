Шимпанзе ничего не выдумывают, а только копируют друг друга

Конечно, всем знаком термин "обезьянничать", что означает повторять за окружающими какие-то действия. Однако ссылка на обезьян тут вовсе не случайна. По крайней мере, шимпанзе могут делать что-то серьёзное, только если предварительно показать им пример. В этом недавно убедились специалисты-приматологи из Цюрихского университета (Швейцария). Их выводы опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.

Расколи орех!

Учёные решили посмотреть, смогут ли шимпанзе самостоятельно изобрести методику раскалывания орехов. Дело в том, что этот процесс представляет собой образец сложного поведения, которое можно демонстрировать только при определённом уровне интеллектуального развития.

На первом этапе обезьянам давали орехи и косточки масличной пальмы.

На втором к ним добавили ещё и плоды пальмы.

На третьем орехи в скорлупе раскалывали и клали на камни, а шимпанзе должны были сами вытаскивать их из скорлупы.

На четвёртом этапе они получали орехи кула, которые было легко расколоть.

В эксперименте участвовали 35 групп животных. Только 11 из них заинтересовались экспериментальными объектами. Чаще это были большие группы. Но при этом лишь одна самка стала есть плоды пальмы. Ни разу обезьяны не раскололи орехи, которые находились в скорлупе.

Объяснялось это, по мнению экспериментаторов, тем, что никто не показал обезьянам, как следует поступать с этими видами пищи.

Когда люди спустились с деревьев…

Возможно, человек смог выделиться из животного мира (если принять за истину версию нашего происхождения от обезьян) именно тогда, когда ему начали приходить в голову креативные мысли о том, чтобы что-то улучшить, модернизировать или просто найти доселе не существующий способ получить желаемое.

Допустим, речь шла о вожаке обезьяньей стаи. В силу своих незаурядных способностей, которые и помогли ему стать вожаком, он догадывался, как можно получить доступ к труднодосягаемым ресурсам — бананам или орехам. А остальные особи в стае просто начинали копировать его действия.

Ничего личного

Травля в школе

То же самое мы наблюдаем и в человеческом сообществе. Наиболее умные и инициативные люди изобретают различные "ноу-хау", а менее "продвинутые" лишь активно пользуются плодами их идей.

Хотя, разумеется, поведение людей куда более сложно, чем у обезьян. И оно может проявляться не только в различных "изобретениях". Например, нам свойственно копировать не только чужие действия, но и мнения, особенно если тот, кто демонстрирует это мнение, является для нас авторитетной личностью.

Возьмём такую вещь, как травля в коллективе. Если школьники видят, как самые популярные ученики плохо относятся к кому-то из одноклассников, они начинают также издеваться над этими одноклассниками. Такая же ситуация может возникнуть и в рабочем коллективе. Сотрудник не нравится начальнику или тем, кто пользуется уважением среди коллег — и становится жертвой травли. При этом, если спросить человека, почему он так относится к своему соученику или сослуживцу, может выясниться, что тот не сделал ему ничего плохого. Просто так ведут себя те, чьё мнение для него значимо.

"Наши результаты показывают, что шимпанзе проявляют культурное поведение, более похожее на людей, а не просто изобретают сложные способы использования инструментов, чтобы расколоть орехи, самостоятельно, — прокомментировала результаты серии экспериментов одна из ведущих авторов исследования, профессор кафедры антропологии Цюрихского университета Кэтлин Купс. — Наши выводы о диких шимпанзе, наших ближайших ныне живущих родственниках, помогают пролить свет на то, что делает (и не делает) человеческую культуру уникальной. В частности, они предполагают большую преемственность между культурной эволюцией шимпанзе и человека, чем обычно предполагается, и что человеческая способность к кумулятивной культуре может иметь общее эволюционное происхождение с шимпанзе".

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