Космическая техника существовала ещё в древности и Средневековье

Хорошо известно, что первые полёты землян в космос состоялись в ХХ веке. Но это официальная версия. Между тем существуют свидетельства, указывающие на то, что освоение космоса могло начаться гораздо раньше. К примеру, во времена Древнего Египта или в эпоху Возрождения.

Имитация панели управления

Лейденский музей древностей в 1828 году приобрёл некий древнеегипетский артефакт, возраст которого на сегодняшний день составляет 4500 лет, что позволяет отнести его ко временам Пятой династии фараонов.

К сожалению, место обнаружения предмета точно неизвестно. Но египтологи утверждают, что он уникален и абсолютно не похож на всё, что производилось в эту эпоху египтянами. Это массивная табличка, изготовленная из алебастра, размерами около 49 сантиметров в диаметре и 13 сантиметров в высоту. Весит она примерно 75 килограммов. В ней имеются круглые отверстия и рельефные выступы. На поверхности таблички есть надписи иероглифами, но лишь одно из сообщений удалось расшифровать на сегодняшний день. Специалисты считают, что артефакт использовали в ходе погребальных ритуалов, когда хоронили высокопоставленных египтян.

Но по виду объект очень похож на панель управления современного летательного аппарата. Некоторые исследователи выдвигают предположение, что это копия ещё более древнего технологического объекта, построенного либо гораздо раньше, либо вообще принадлежавшего другой цивилизации. Ведь существует немало мифов о спускавшихся на Землю божествах. Есть версия, что это пришельцы, прилетавшие на нашу планету на звездолётах. И, возможно, представителям тогдашней земной цивилизации доводилось видеть внутреннее устройство этих космических кораблей. Впрочем, это всего лишь гипотеза, а не утверждение.

Первая ракета была запущена в XVI веке?

Также значительный интерес представляет собой так называемый манускрипт Сибиу, или рукопись Хааса. Этот документ на 450 страницах был случайно найден в 1961 году в архивах румынского города Сибиу профессором Бухарестского Университета Дору Тодеричиу.

Выяснилось, что манускрипт на немецком языке был создан в XVI столетии. В нём подробно, с чертежами и расчётами, рассказывалось о ракетостроении. В частности, о том, как построить трёхступенчатую, а также пилотируемую космическую ракету. Упоминалось, что для ракет требуется применять жидкое топливо.

Авторство данной работы приписывают военному инженеру Конраду Хаасу (1509 — 1576) не то австрийского, не то трансильванского происхождения. Считается, что именно он изобрёл первый ракетный двигатель. И возможно, его труд не был чисто теоретическим: имеются сведения о том, что в Сибиу в 1550 году случилось некое событие, похожее на запуск космической ракеты. Увы, документальной информации об этом не сохранилось.

Деньги князя и жизнь оружейника

До истории с рукописью Хааса считалось, что идея создания трёхступенчатой ракеты принадлежит польскому эксперту в области артиллерии Казимиру Семеновичу, в 1650 году выпустившему книгу под названием Artis Magnae Artilleriae Pars Prima, где также описывалось строительство ракет. При этом изображения космической техники подозрительно напоминали рисунки из манускрипта Сибиу. Поэтому можно предположить, что либо Семенович занимался плагиатом, либо и он, и его предшественник Хаас брали информацию из одних и тех же источников.

Кстати, описанная в обеих книгах конструкция цилиндрической камеры тяги, заполненной пороховым топливом, с коническим отверстием для постепенного увеличения площади горения, и в наши дни продолжает применяться в ракетной технике. В то же время и у Хааса, и у Семеновича в описаниях начисто отсутствуют какие-либо средства стабилизации полёта ракеты, что наводит на мысль: всё-таки перед нами лишь концепция, а не фактическое руководство по ракетостроению.

Не исключено, что Хаас знал, как строить ракеты на практике, но на самом деле не хотел этого, так как они могли быть применены в военных целях. В рукописи есть такие строки:

"Но мой совет — больше мира, а не войны, винтовки оставьте под крышей, пули не стреляют, порох не сжигается мокрым, поэтому князь сохранил свои деньги, оружейник — свою жизнь; это совет, который даёт вам Конрад Хаас".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.