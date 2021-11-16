Тайны волос: как привлечь силу, здоровье и удачу

Летом этого года учёные из Дании, Великобритании и Швеции опубликовали результаты необычного исследования, согласно которому цвет волос влияет на продолжительность жизни. Выяснилось, что люди со светлыми волосами реже болеют и живут дольше представителей более тёмного цвета волосяного покрова. Данные исследования удивительным образом коррелируются с представлениями человечества о необычных свойствах волос.

Секс — враг долголетия

В процессе изучения более двухсот тысяч европейцев учёные выяснили, что ген, отвечающий за цвет волос у условных блондинов, одновременно ассоциирован со скоростью полового созревания, которая ниже, чем у представителей южных народов. Данный факт благотворно влияет на формирование более сильного иммунитета к болезням и, как следствие, более долгой и плодотворной жизни.

Оказалось, что блондины значительно реже оказываются жертвами инфарктов, инсультов и заболеваний сердца. Причём данные исследования были признаны мировым сообществом, а их результаты опубликованы в авторитетном издании Nature. Вместе с тем, интересно отметить, что человечество испокон веков приписывало волосам многие необычные свойства, которые подтверждались на практике. Недаром в Древней Руси женщины именовали волосы "космами", а мужчины в Петровские времена были готовы платить солидный налог, лишь бы не брить бороду.

Отрезать плохие воспоминания

Каждый студент со школьной скамьи знает народную примету, согласно которой перед экзаменами категорически нельзя стричься. Однако корни данной приметы известны далеко не каждому. Наши предки были уверены, что именно волосы обеспечивают связь человека с космосом и каким-то образом связаны с памятью.

Современные медицинские исследования косвенно подтвердили данную информацию, определив, что во время психологических стрессов и физических болезней в организме человека накапливается гормон депрессии, приводящий к подавленному настроению. Однако после стрижки его количество в организме человека резко сокращается!

Очевидно, именно поэтому психологи человеку, желающему сбросить груз негативных воспоминаний, рекомендуют пойти в парикмахерскую и сделать короткую стрижку. Даже в Библии человеку, находящемуся в моральных муках, предписывалось "отречься от волос (подстричься) и бросить на них всё злое".

Состричь силу воли

Самое неприятное, что состригая волосы, человек теряет не только свою память, но и силу воли. Во всём мире считается, что короткая стрижка делает человека покорным и на редкость покладистым. У некоторых древних народов существовала традиция сбривать волосы пленным, снижая вероятность побега.

В наши дни данная традиция нашла своё отражение в армии. Попадая на службу, новобранец расстаётся со своими волосами, теряя память, связующую его с прошлой жизнью, и делая покорным начальству. В армии разрешённая длина волос напрямую зависит от звания. Чем оно выше, тем длиннее разрешена стрижка. Безусловно, официально короткая стрижка оправдывается мерами гигиены, но и негласные законы предков при этом никто не отменял.

Классическим в этом отношении считается библейский сюжет о Ветхозаветном Самсоне. По преданию, богатырь носил длинные волосы, в которых заключалась его несокрушимая сила. Раз за разом в одиночестве он разбивал целые армии врагов. Отчаявшись совладать с ним в честном бою, недруги подослали к Самсону красивую женщину с целью выведать тайну его силы. Ночью коварная красавица остригла богатыря и предала его врагам. Но едва волосы снова отросли, Самсон вырвался из заточения и вновь поверг своих врагов в прах.

Отголоски этой легенды можно встретить в армии США. Оказалось, что индейцы, призванные на службу во Вьетнам, благодаря своим способностям отлично ориентироваться в лесу, тонкое чутьё, интуицию и слух, теряли их все разом после стрижки в военной части. Едва волосы отрастали, неординарные способности тут же возвращались. Учитывая этот факт, американское командование разрешило индейцам не стричься, поступая на службу в армию США. Характерно, что у многих народов мира популярна традиция не стричься до исполнения каких-либо обязательств перед самим собой или богами.

Связь с высшими силами

В Индии считается, что в волосах находится душа человека, а стрижка волос приравнивалась чуть ли не к самоубийству. В свою очередь, в ряде азиатских духовных учений монахи бреют голову в знак полного отречения от собственного "Я", во имя служения и полной покорности Богу. Аналогичного мнения придерживаются и специалисты по эзотерике, считающие волосы человека своеобразными антеннами, работающими на приём и передачу информации от единого информационного поля Вселенной. Даже знаменитый историк Геродот, по преданию обладавший доступом к манускриптам Александрийской библиотеки, утверждал, что в одном из свитков прочёл информацию о запрете стрижки бороды и волос. Они якобы могли навредить здоровью их обладателя, если бы попали в руки злых жрецов.

Стричься нужно правильно

Если же человеку очень нужно остричь свои волосы, делать это необходимо с соблюдением несложных правил. Стрижка должна происходить на растущей Луне, тогда новые волосы принесут счастье, в противном случае убывающая Луна заберет всё везение. В то же время красить волосы эзотерики советуют как раз на убывающей Луне. При покраске волос следует учитывать энергетику цвета, в которые окрашиваются волосы: тёмный цвет — мудрости, светлый — лёгкого и весёлого нрава, а рыжий — цвет страсти. Недаром легендарная Венера, богиня любви, имела медно-рыжие волосы, а в рыжий цвет девушки красятся весной гораздо чаще, чем в другие времена года.

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