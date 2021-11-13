Через 25 лет от Интернета останутся только рожки да ножки?

В наши дни Интернет служит источником получения самой разнообразной и оперативной информации. Интересно, а какой станет глобальная Сеть, скажем, к 2046 году? Если вы думаете, что она станет ещё более доступной, то глубоко ошибаетесь. По мнению экспертов американской электронной библиотеки Internet Archive, в обозримом будущем могут быть приняты "драконовские" законы по защите авторского права, после чего доступ к онлайн-контенту сильно ограничат.

"Мыслительные преступления"

Internet Archive был создан в 1996 году американским библиотекарем Брюстером Кейлом и на сегодняшний день является одним из крупнейших хранилищ электронной информации. Его поисковая система Wayback Machine предоставляет доступ более чем к 30 миллионам текстовых файлов, примерно 9 миллионам видеофайлов и 13 миллионам аудиофайлов, почти 650 тысячам программ, 3,8 миллиона изображений и 580 миллиардам различных веб-страниц. Недавно в честь 25-летия ресурса на нем появилась функция Wayforward Machine, которая имитирует поиск в Сети образца 2046 года.

Wayforward Machine оформлен в жутких зелёных тонах а-ля "Матрица". Если вы зайдёте на любую страницу, доступную через эту функцию, то увидите всплывающие сообщения от несуществующих организаций, например, от Министерства правды из знаменитого романа Джорджа Оруэлла "1984".

"Этот сайт содержит информацию, которая в настоящее время классифицируется как "Мыслительное преступление" в вашем регионе", — утверждает баннер.

За пиратство — пожизненное заключение!

Отправившись в виртуальное путешествие по грядущей эпохе, вы обнаружите, что сегменты Интернета с каждым годом становятся всё более монополизированными.

Так, в 2034 году Южно-Азиатской Республикой будет создан "великий брандмауэр", к 2037 году власти США прекратят финансирование публичных библиотек, а в 2042 году людям начнут вживлять импланты, передающие рекламу. При этом свободный доступ к контенту будет закрыт или сильно ограничен. Бесплатные цифровые библиотеки запретят, а деятелей, создающих такие ресурсы, и даже тех, кто просто публикует в Сети цифровые копии книг и выставляет их в свободный доступ, станут очень строго наказывать — вплоть до пожизненного заключения.

Все прочие ресурсы, например, новостные сайты должны будут следовать длинному своду правил, которые для многих окажутся трудновыполнимыми. Поэтому большинство из них просто закроются.

Культурная миссия

Все эти страшилки являются частью нового проекта Internet Archive — #EmpoweringLibraries. Он направлен на то, чтобы знания в ближайшие десятилетия оставались доступными для всех, так как сохранять культурное наследие общества очень важно для будущих поколений.

Между тем недавно четыре корпоративных издательства подали против Internet Archive иск, связанный с тем, что ресурс предоставлял доступ к их цифровому контенту.

"Заимствование цифровых книг — это спасательный круг для людей, которые не могут физически получить доступ к библиотеке, — говорится в заявлении, размещённом на сайте Internet Archive. — Наша культура сегодня производит всё больше и больше произведений в цифровой форме. Миссия Архива — помочь сохранить эти артефакты и создать интернет-библиотеку для исследователей, историков и учёных".

Конечно, авторов и владельцев контента, которые размещают его в целях получения дохода, тоже можно понять. Но Internet Archive призывает отыскать разумный баланс между авторским правом и свободным доступом к цифровым файлам. Возможно, он всё же в итоге будет найден, и нам не придётся жить в мире, где интернет-ресурсов мало и большинство из них платные.

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