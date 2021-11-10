Мумия XVIII века оказалась роднёй Борису Джонсону

Группе учёных из частного исследовательского центра Eurac Research во главе с Кристиной Вурст, а также их коллегам из Италии и Швейцарии удалось восстановить генеалогическое древо мумии, известной как "Леди из церкви Барфюссер", и даже обнаружить трёх человек, живущих в настоящее время, которые приходятся давно умершей женщине родственниками по материнской линии. Результаты исследования опубликовал журнал Forensic Science International: Genetics.

Находка у алтаря

В 1975 году при реставрации базельской церкви Барфюссер рабочие наткнулись на еловый гроб с мумифицированными женскими останками. Поскольку гроб располагался рядом с алтарём, можно было предположить, что покойница принадлежит к представителям высшего класса. Было установлено, что при жизни женщина была небольшого роста (около 142 сантиметров) и полноватого телосложения.

Компьютерная томография выявила характерные изменения в черепных костях и следы ртути. Эти признаки указывали на то, что женщина хворала сифилисом, который, видимо, в конечном итоге и стал причиной её смерти. Но только в 2018 году благодаря изучению ряда археологических находок и исторических документов исследователи смогли с высокой долей вероятности установить личность "Леди из Барфюссера", как её окрестили. Это оказалась некая Анна Катарина Бишофф.

Жена священника и прабабка премьер-министра

Борис Джонсон

Анна Катарина родилась в 1719 году в Страсбурге и скончалась в 1787 году в Базеле в возрасте 68 лет. Её мужем был местный священник. Анна стала матерью семерых детей, но лишь двое из них выжили.

Учёные сумели проследить генеалогическое древо Анны Бишофф по материнской линии аж до 1512 года, когда на свет появилась некая Юстина Фробен. Если "перемотать" ещё на 22 поколения вперед, то можно обнаружить брата и сестру, родившихся в Базеле соответственно в 1928 и 1938 годах, и ещё одного представителя рода, живущего в Огайо. Все они приходятся Анне Бишофф роднёй по материнской линии. Интересно, что, согласно архивным сведениям, среди отдалённых потомков Бишофф числится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, одной из прабабок которого по отцовской линии была дочь Анны Катарины.

Старейшие в Европе гены

Однако для того, чтобы подтвердить родство, используется обычно митохондриальная ДНК, передающаяся только по женской линии. В качестве образца биоматериала мумии использовали один из её зубов — премоляр. Его сравнили с образцами ДНК трёх предполагаемых родственников Анны Бишофф.

Действительно, родство подтвердилось. Выводы команды Кристины Вурст были позднее подтверждены ещё одним независимым исследованием, проводившимся в Лозанне.

Интересно, что митохондриальный геном Анны Бишофф относится к гаплогруппе U5, которая является одной из старейших в Европе. Считается, что этот геном восходит ещё к племенам охотников-собирателей эпохи мезолита. Так что, можно сказать, Бишофф является прямым потомком прародителей "классических" европейцев.

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