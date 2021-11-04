Потушить солнце: стартовал новый проект Билла Гейтса?

Один из самых богатых людей планеты, основатель Microsoft и филантроп Билл Гейтс, которого в прошлом году поклонники теории заговора называли чуть ли не "доктором Зло" за инициативы, связанные с коронавирусом, сделал новое сенсационное заявление. По словам бизнесмена одним из новых проектов, на который он обратил внимание, является попытка искусственного регулирования поступающих на Землю солнечных лучей. Фантастика? Вовсе нет.

Билл Гейтс

Опасная игра

Главный по вакцинации и "чипированию" населения планеты, Билл Гейтс занялся новым проектом, который, по его субъективному мнению, способен спасти человечество от глобального потепления. Несмотря на предупреждения учёных об огромных рисках подобного эксперимента, Билл Гейтс уже перешёл от слов к делу, невзирая на опасность подобных манипуляций с природой для человека.

Бизнесмен и его единомышленники решили ни много ни мало: поставить щит потоку солнечного света, попадающего на Землю. Цель — снизить скорость набирающего с каждым годом всё большую силу глобального потепления. Действительно, ведущие научные сообщества во всём мире ищут способ остановить губительный для нашей планеты процесс. В частности, учёные из Гарвардского университета, получившие финансовую поддержку своего исследования от основателя Microsoft, предлагают эксперимент, который способен в прямом смысле заблокировать Солнце, уменьшив его активное воздействие на Землю.

Данный проект призван провести исследования по возможности использованию быстрого способа охлаждения Земли в случае экстремального потепления. Авторы проекта считают, что существенно снизить температуру на Земле поможет распыление в воздухе отражающих частиц. Процедура распыления будет осуществляться в стратосфере после взрыва на определённой высоте аэростата, заполненного карбоновой пылью. Освобождаемое вещество будет постепенно рассеиваться, создавая естественный заслон для прямых солнечных лучей.

Пилотное исследование должно подтвердить или опровергнуть данные об эффективности данного химического щита. Шведская космическая корпорация уже дала согласие на проведение подобных испытаний недалеко от арктического города Кируна, запустив на 20-километровую высоту воздушный шар с 600 кг специального оборудования, при помощи которого будут распылены необходимые частицы. В рамках проекта, финансируемого неукротимым миллиардером, планируется проверить противоречивую теорию о том, что глобальное потепление можно остановить путем распыления в атмосферу частиц, отражающих солнечные лучи.

Однако многие научные эксперты международного уровня всерьёз опасаются, что данная инициатива способна привести к глобальной экологической катастрофе на нашей планете. Дело в том, что эффект, который искусственным путем пытается инициировать Билл Гейтс и его коллеги, имеет название "ядерной зимы", а в далёком прошлом планеты подобный катаклизм убил динозавров, вызвав ледниковый период. Неужели человечество желает своими руками уничтожить земную цивилизацию? Фактически идея снизить градус планеты, на которую возлагает надежды и вкладывает миллиардные средства Билл Гейтс, может оказаться не панацеей от глобального потепления, а уничтожением большей части человечества.

Помощь планете или непоправимый вред?

Глобальное потепление на нашей планете является одним из главных вызовов последних десятилетий, а также крупнейшей экологической проблемой современности. Каждый последующий год бьёт рекорды по повышению температуры в ряде регионов планеты. Ледники тают, уровень морей поднимается, вода в них становится более тёплой, а волны более интенсивными. Учёные уверены: в последующие десятилетия глобальная температура будет только расти, причём именно за счёт выбросов парниковых газов.

Промышленная деятельность человечества и её воздействие на окружающую среду приводит к всё большему нарушению климатического баланса. Не удивительно, что представители геоинженерии преднамеренно пытаются вмешаться в экологический баланс планеты с целью противодействия данным климатическим изменениям. С помощью различных технологических решений, позволяющих целенаправленно воздействовать на климат, учёные пока безуспешно ищут пути снижения температуры воздуха на планете. Методы достижения данного результата различные. Проект, который планируют реализовать ученые, финансируемые Биллом Гейтсом, является одним из самых действенных, но и опасных, вызывающих отторжение не только у поклонников теории заговора, но и многих авторитетных учёных.

Если сформулировать идею данного проекта совсем просто, то она сводится к тому, что в стратосфере планируется распылить аэрозоль, создающий защитный щит с целью уменьшения пропускания солнечных лучей на поверхность Земли. В случае реализации данного плана планета, действительно, может начать охлаждаться. Вопрос только: на сколько градусов, каким образом предполагается контролировать данный процесс, и кто это будет делать? Совершенно логично, что это должна быть ООН, а не частный инвестор с группой учёных у него на зарплате.

В свою очередь, учёные считают, что применение подобной технологии не сможет сохранить экологический баланс и приведёт к глобальной катастрофе. Это неудивительно, поскольку даже саму идею проекта его создатели позаимствовали у вулканических извержений, которые выбрасывают в атмосферу газы, создающие нечто наподобие завесы, на время погружая целые регионы в темноту. Прототипом эксперимента по снижению активности солнечных лучей под финансовым патронажем миллиардера-филантропа считается извержение вулкана Пинатубо в 1991 году на Филиппинах, который создал в атмосфере плотную завесу из диоксида серы. При этом произошло серьёзное разрушение озонового слоя.

С целью избежать данных негативных последствий, учёные для своего эксперимента решили использовать карбонат кальция. Однако, поскольку в стратосфере в естественном состоянии он не встречается, как поведёт себя карбонат кальция в ходе эксперимента и каким будет его реальное, а не предполагаемое воздействие на озоновый слой, никому неизвестно. В то же время интересно заметить, что подобными климатическими проектами в конце 1990-х годов занимался физик из США, отец американской водородной бомбы Эдвард Теллер. В свое время учёный подсчитал, что затраты на повторение эффекта от извержения Пинатубо могут стоить около миллиарда долларов в год. В свою очередь специалисты Гарвардского университета просчитали, что гипотетическая программа охлаждения Земли с помощью распыления аэрозолей в стратосфере в первые 15 лет обойдётся человечеству всего в 2-2,5 миллиарда долларов в год. Вполне реальные деньги, которые могут потратить крупные транснациональные корпорации, генерирующие гигантские выбросы в атмосферу и провоцирующие глобальное потепление.

Ящик Пандоры

По мнению учёных, прежде чем приступать к подобным экспериментам, необходимо просчитать все возможные риски для человечества, которые могут полностью свести на нет все предполагаемые положительные аспекты данного опыта. В рамках данной дискуссии интересную закономерность последствий при неизбежной неравномерности распыления аэрозолей в Северном и Южном полушарии обнаружили учёные.

В том случае, если тактику солнечной геоинженерии использовать исключительно в Южном полушарии, это неминуемо приведёт к увеличению количества тропических циклонов, а использование её только в Северном полушарии снизит количество циклонов, но приведёт к засухе в Африке. Кроме того, резкое снижение температуры окажется губительным для многих сельскохозяйственных культур. Это неминуемо приведёт к обострению голода, протестным выступлениям и даже вооружённым столкновениям во многих регионах планеты.

Кроме того, частицы карбоновой пыли, эффективно отражающие и рассеивающие свет, будут препятствовать такому жизненно важному процессу, как фотосинтез, без которого вместо большого разнообразия живых организмов на нашей планете существовали бы одни бактерии. И совсем уж плохой сценарий будет реализован, если данный искусственный солнечный щит выйдет из-под контроля, а озоновый слой будет полностью разрушен. Изменится циркуляция океанических течений, что вызовет очередной ледниковый период. При этом не исключено, что некоторые страны воспользуются манипуляцией климата в отдельно взятых регионах и будут использовать данный эффект в качестве оружия и попыток экономического давления на экономически слабые страны мира.

Но существует и совсем зловещая версия. Теорию о "золотом миллиарде", который считает, что планета перенаселена, знает сегодня каждый школьник. В случае же наступления нового ледникового периода, особенно если он будет управляемым, погибнет от голода большая часть населения Африки и Юго-Восточной Азии. В то же время страны, где преимущественно и проживают представители "золотого миллиарда", имея определённые энергетические и продовольственные запасы, без труда переживут кратковременный искусственный ледниковый период. Но, будем надеяться, что это лишь одна из ложных версий, а авторами проекта движут исключительно благие цели. И всё же — будет лучше, если мировому сообществу удастся предотвратить проведение данного эксперимента.

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