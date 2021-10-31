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Автор Ирина Шлионская

Стивен Хокинг предсказал появление коронавируса

Эврика » Гипотезы

Знаменитый британский астрофизик Стивен Хокинг скончался 14 марта 2018 года. В научном мире он занимал совершенно особое место: будучи почти полностью парализованным из-за страшной болезни — бокового амиотрофического склероза, Хокинг как бы символизировал собой возможности "чистого разума", способного мыслить и совершать открытия без привязки к физической оболочке. Помимо научной деятельности, исследователь сделал немало прогнозов о будущем человечества, порой шокирующих. И некоторые из них сегодня уже сбываются.

Стивен Хокинг
Стивен Хокинг

Появление сверхчеловека

Стивен Хокинг не сомневался, что человечество будет продолжать эволюционировать. Однако физические и интеллектуальные свойства не могут развиваться у всех людей равномерно, говорил он. Поэтому тех, кто будет "отставать" в развитии, начнут со временем "отбраковывать". В будущем может появиться раса "самоконтролируемых существ, совершенствующих себя со всевозрастающей скоростью", пишет учёный в своей книге "Краткие ответы на большие вопросы" (2018). И им будет отдаваться приоритет, тогда как обычные обитатели Земли частично вымрут или будут уничтожены искусственным путём, а частично будут ограничены в правах как неполноценные.

Сегодня уже появились инструменты генетической коррекции, позволяющие пока на экспериментальном уровне осуществлять селекцию эмбрионов в утробе в целях получения определённых физических и умственных параметров. Кроме того, действуют такие инструменты, делящие людей на "касты", как социальные рейтинги в Китае, например… В общем, официальное разделение людей на прослойки с различными правами и возможностями вполне реально.

Финансовый кризис из-за Интернета

 

По мнению Хокинга, Всемирная Сеть может привести мир к финансовой катастрофе. Во-первых, утверждал он, тот факт, что владельцы интернет-ресурсов получают сверхприбыль при относительно невысоких расходах, станет способствовать тому, что социальная пропасть между богатыми и бедными будет постоянно увеличиваться. Во-вторых, многие будут пытаться заработать в Сети, так как поверят в иллюзию лёгкого обогащения без серьёзного приложения усилий. Но нестабильность курса криптовалют, манипуляции с виртуальными счетами и пирамидами, и прочие факторы приведут лишь к перераспределению средств в пользу тех или иных держателей информационных сервисов. В-третьих, зависимость от Интернета может приводить к масштабным сбоям вроде того, что мы наблюдали совсем недавно. При неработоспособности сервисов и их владельцы, и пользователи будут страдать, в том числе и финансово. Если же сбой окажется тотальным, то есть всё отключится всерьёз и надолго, то мы вообще вернёмся в каменный век…

Лабораторный вирус

В лаборатории, Ухань
В лаборатории, Ухань

Учёный неоднократно заявлял, что его беспокоят различные патогенные организмы, которые изучают исследователи.

"Для создания ядерного оружия нужны крупные предприятия, а генной инженерией можно заниматься и в маленькой лаборатории, — говорил он в интервью газете Daily Telegraph. — А за каждой лабораторией не уследишь. Поэтому опасность состоит в том, что случайно или умышленно мы можем создать вирус, который нас погубит".

На момент кончины Хокинга это выглядело всего лишь как футуристическая страшилка. Но сейчас, когда вокруг пандемия коронавируса, есть о чём задуматься. Ведь лабораторное происхождение COVID-19 постоянно муссируется как одна из версий. Правда, однозначного вердикта на этот счёт пока нет.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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