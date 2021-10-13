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Автор Ирина Шлионская

Молоко стало пищей пять тысячелетий назад: учёные нашли доказательства

Эврика » Открытия

Молочные продукты являются неотъемлемой частью нашего пищевого рациона. Но как давно люди вообще стали употреблять в пищу молоко? Исследователи предполагают, что на территории России это случилось примерно в конце IV тысячелетия до нашей эры. Соответствующие научные выводы опубликованы в журнале Nature.

Молочные продукты
Молочные продукты

Зубной камень расскажет всё!

Мы знаем, что в первобытную эпоху наши предки в основном охотились на дичь и занимались собирательством. Но около пяти тысяч лет назад в районе нынешнего Поволжья сформировалась так называемая ямная культура. Племена, которые к ней относились, населили территории Понтийско-Каспийской степи. Их основным занятием являлось скотоводство. Находки в курганах ранней бронзовой эпохи говорят о том, что эти народы принадлежали к индоевропейской языковой семье.

Шеван Вилкин из Института истории человечества Общества Макса Планка совместно с командой специалистов из России, Казахстана, Чехии, Швейцарии, Великобритании, США, Канады и Австралии провели протеомный анализ зубного камня, который извлекли из останков 56 древних кочевников, обитавших в евразийских степях. 19 образцов были собраны с пяти стоянок эпохи энеолита (около 4600-3300 годов до н. э.), а ещё 35 образцов — с 20 стоянок, расположенных в Волго-Уральских степях раннего (около 3000-2500 годов до н. э.) и среднего (около 2500-1700 годов до н. э.) бронзового века.

Они пили молоко!

Стадо коров
Стадо коров

В первом случае лишь в одном образце были найдены пептиды, характерные для крупного рогатого скота, но это ещё не могло свидетельствовать, что люди энеолита потребляли молоко. А вот во втором случае молочные пептиды были выделены в 15 из 16 образцов ранней бронзовой эпохи и в 15 из 19 образцов среднего и начала позднего бронзового века.

Анализы однозначно указывали на то, что в этот период жители волжских степей пили молоко жвачных животных. Скорее всего, это были козы, овцы, лошади и крупный рогатый скот. Собственно, оно, скорее всего, служило им и пищей, и питьём.

Авторы исследования считают, что к началу бронзового века среди народов Европы уже распространилось молочное животноводство. А вот для жителей степей это не являлось характерным. Люди энеолита питались в основном рыбой и мясом оленей. И только при переходе в "бронзу" население Причерноморско-Каспийской степи начало разводить и доить скотину.

Белок способствовал миграции

Лошади
Лошади

Местные долины были богаты растительностью, обеспечивающей хорошие выпасы. Стада были смешанными, то есть состояли из представителей разных видов животных.

При этом популяция ямной культуры, расселившаяся на рубеже IV-III тысячелетий до нашей эры от Европы до Горного Алтая, занималась одомашниванием лошадей, вероятнее всего, именно с целью получения кобыльего молока. Во всяком случае, нет доказательств того, что лошади тогда использовались как ездовые животные.

Как показало генетическое исследование, у взрослых степняков переносимость лактозы — молочного сахара — была редкостью. Впрочем, и в наше время у многих взрослых людей отсутствует нужный фермент. Но, несмотря на это, кочевники регулярно употребляли продукты, основой которых служило молоко.

По мнению экспертов, именно стабильные источники белковой пищи, какой являлась для кочевых народов молочная продукция, способствовали их столь широкому расселению по Евразии, где они закрепились надолго.

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Молочные продукты на нашем столе
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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