Вход в преисподнюю: путеводитель для туриста

По мнению археологов и историков, специализирующихся на изучении религиозных текстов древних народов мира, большинство описанных на их страницах географических мест существовало на самом деле. Не удивительно, что человечество на протяжении многих столетий пыталось отыскать не только месторасположение прототипа библейского рая, но и входа в преисподнюю.

Туркмения: "Ворота в Ад"

Самое интересное, что согласно туристическим справочникам врата в потусторонний мир расположены на территории бывшего СССР в Туркменистане. В пустыне Каракум неподалеку от города Дарваз, что в переводе на русский язык означает "дверь", находится место, известное как "Ворота в Ад". Внешне — это круглый кратер диаметром 60 метров и глубиной 20 метров, внутри которого бушуют языки пламени высотой до пятнадцати метров. При этом среди местных жителей популярны байки, что по ночам из пылающего кратера слышны стоны людей. Действительно, человек, впервые оказавшийся в столь необычном месте, испытывает естественный страх, а его воображение подсказывает, что именно так должно выглядеть пекло с душами грешников. Однако реальность оказалась намного прозаичнее. В 1970-е годы геологи пробурили газовую скважину, но ошиблись в расчётах. Произошёл обвал почвы, в результате которого образовался кратер, со дна которого пошёл газ. Чтобы не загрязнять природу, газ подожгли. Поскольку месторождение оказалось достаточно крупным, газовый факел пылает вот уже более пятидесяти лет, порождая самые невероятные фантазии туристов.

Великобритания: демоны не пройдут

Согласно священным писаниям древних народов, вход в потусторонний мир находится в одной из горных пещер планеты. Сквозь данные врата демоны царства тьмы приходят в наш мир. Совершенно логично, что в случае обнаружения подобного места будет сделано всё возможное для закрытия прохода в преисподнюю навсегда. Примечательно, что подобная пещера, носящая название Кресвел-Крегс, несколько лет назад была обнаружена английскими археологами на границе графств Ноттингемшир и Дербишир в Великобритании. Причём местные жители уверяли учёных, что место проклятое и не стоит предпринимать попыток проникнуть внутрь пещеры. Тем не менее, археологи всё же решили спуститься под землю. Каково же было их удивление, когда они увидели, что все стены подземелья испещрены древними оккультными символами. Рисунков насчитывалось больше двух сотен. Последующая дешифровка петроглифов показала, что все они без исключения являются мистическими знаками, оберегающими людей от проникновения в наш мир демонов и тёмных духов преисподней. Казалось бы, археологи должны были исследовать пещеру до конца, чтобы узнать, от кого пытались защититься древние жители этих мест. К сожалению, сделать это не удалось. Местные власти очень серьёзно отнеслись к находке археологов. Вход в пещеру был замурован, а учёным строжайше запретили даже приближаться к ней.

Исландия: сера — признак Ада

Самое удивительное, что прямое упоминание "Врат ада" можно найти на географической карте мира. Причем данное место расположено вовсе не вблизи экватора, что было бы логично, а на территории северной Исландии. Столь необычное название географы дали кратеру вулкана Гекла. Специалисты по авиаперевозкам наверняка помнят, как в 2010 году в Исландии проснулся вулкан с непроизносимым для рядового европейца именем Эйяфьятлайокудль. Выбросы пепла из его жерла на месяц парализовали все авиаперелёты над Северной Атлантикой. В то же время, если раскроет свои "Врата ада" вулкан Гекла, эффект будет в несколько раз хуже. Кроме того, вокруг вулкана расположено множество сероводородных источников. Запах серы, являющийся характерным признаком преисподней, в этих местах настолько сильный, что дышать без респиратора здесь просто невозможно.

США: семь врат ада

В то же время настоящей сенсацией стало исследование, проведённое в начале 2000-х годов австралийским парапсихологом по фамилии Гринбриар. По словам экстрасенса, широко растиражированным СМИ, на территории планеты существует 43 входа в царство тьмы. Обычно данные проходы выглядят как пещеры, колодцы, впадины, ямы или арки в горах. Разумеется, журналисты попросили Гринбриара указать хотя бы приблизительно координаты данных мест. Парапсихолог согласился. По его словам, на территории США — это известковая пещера в Национальном парке Калифорнии. По легендам индейцев, в горе живут некие монстры, нападающие на людей. Кроме того, по мнению исследователя, вратами ада является кратер от падения метеорита в Аризоне, а также несколько провалов в почве в Лос-Анджелесе, образовавшихся после землетрясения 1994 года.

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