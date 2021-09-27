Новейшие технологии: от наблюдателей не скрыться даже в запертой комнате

В современном мире нарушение личных границ, похоже, становится нормой. Мы уже привыкли к тому, что повсюду нас "преследуют" камеры видеонаблюдения. Но и у себя дома или в закрытом помещении, где нет камер, мы больше не можем рассчитывать на полную приватность. Недавно специалисты из Стэнфордской лаборатории вычислительной визуализации разработали так называемую технологию непрямого наблюдения, которая позволяет увидеть, что делается в запертой комнате. Для этого используется… замочная скважина.

Лазерные отражения

В принципе, что-то рассмотреть через скважину замка можно и невооружённым глазом. Но площадь обзора будет крайне ограниченной.

Суть новой технологии в том, что через скважину или другое отверстие пропускается лазерный луч. Фотоны излучения рассеиваются по всему пространству, отражаясь от препятствий, то есть объектов, которые находятся внутри помещения. "Вернувшаяся" информация поступает на датчики и затем анализируется нейросетью.

Правда, по словам авторов разработки, сведений, полученных таким путём, недостаточно, чтобы полностью визуализировать всё содержимое помещения, однако если объекты перемещаются (например, если это люди или другие живые существа), то качество распознавания резко возрастает.

Польза и опасность

Как утверждают разработчики, технология будет полезна в чрезвычайных ситуациях, когда необходимо, скажем, спасать людей из-под завалов. Также она поможет точнее диагностировать различные патологии здоровья и, наконец, благодаря способности "заглядывать за углы", снизит риск аварий на дорогах. Незаменимой эта система машинного зрения окажется и при использовании автопилотируемых устройств.

Но понятно, что ничто не мешает пользоваться этими алгоритмами и спецслужбам, а также всем желающим, которые получат к ним доступ. Думаете, достаточно будет заклеить замочную скважину или оставить в ней ключ, и никто не "подсмотрит", что вы делаете внутри?

Не забудьте, что для подобной "слежки" подходит любое отверстие. Вы можете даже не заметить крохотную дырочку в стене, через которую бьёт луч.

От "прослушки" никуда не деться

Впрочем, ваша конфиденциальность может быть нарушена и в тех случаях, когда никто физически не следит за вами извне вашей комнаты. Все мы уже прекрасно знаем, что хакеры могут взломать наши девайсы и отслеживать наши действия при помощи веб-камер. А некоторые параноики даже специально отключают и заклеивают камеры, чтобы этого не случилось. Но у электронных устройств есть ещё и системы распознавания речи. Поэтому некоторые удивляются, что, поговорив на какую-то тему по телефону, они потом видят рекламу на ту же тему. Кстати, для этого не обязательно даже использовать для разговора смартфон. Достаточно разговора в "присутствии" смартфона. Рекламу покажет и компьютер, если вы используете установленные на нём мессенджеры для устных бесед и письменных сообщений.

Теоретически ваши разговоры и переписку может прослушивать и читать и хакер. Так что конфиденциальность сегодня становится всё более условным понятием. Это расплата за возможность жить в мире технического прогресса.

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