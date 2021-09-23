Было жарко, но недолго: как погибли Содом и Гоморра

Современные научные исследования подтверждают библейские истории и даже описанные в Ветхом Завете чудеса. Удивителен даже не сам этот факт, а то, как им удаётся это сделать. Учёные объяснили, как погибли Содом и Гоморра.

Города, наказанные за грехи

Жители ближневосточного города, где ныне расположено иорданское поселение Тель эль-Хамам, примерно 3 600 лет назад занимались своими повседневными делами. Им было невдомёк, что невидимая глазу ледяная космическая глыба приближается к Земле со скоростью около 61 000 км/час.

Войдя в плотные слои атмосферы, метеорит взорвался на высоте приблизительно 4 км над поверхностью земли. Температура воздуха быстро поднялась свыше двух тысяч градусов по Цельсию. Моментально вспыхнули:

одежда,

деревянные постройки,

деревья.

На глазах расплавились:

оружие,

глиняная посуда,

сырцовые кирпичи.

Через несколько секунд на город обрушилась мощная ударная волна. Она распространялась со скоростью около 1 200 км/ч — это быстрее, чем самый страшный из когда-либо зарегистрированных ураганов. Смерч снёс все здания. Ни один из 8 000 жителей города и ни одно живое существо не пережило катаклизм. Их разорванные на части тела и кости разбросало по всей округе.

Стены находящегося в 22 км к западу от Тель эль-Хамама библейского города Иерихон рухнули, а сам город сгорел дотла.

Реконструкция катастрофы

Приблизительно 15 лет шли кропотливые раскопки, в которых принимали участие более чем два десятка учёных из США, Канады и Чехии, среди которых были:

археологи,

геологи,

геохимики,

геоморфологи,

минералоги,

палеоботаники,

седиментологи,

врачи,

эксперты по падению метеоритов.

Когда археологи приступили к изучению руин разрушенного города, они раскопали тёмный полутораметровый слой, состоящий из смеси древесного угля, золы, расплавленных глиняных кирпичей и посуды. Вряд ли это было последствием извержения вулкана, землетрясения или войны, которые ни в одиночку, ни все вместе не способны были расплавить металл, сырцовые кирпичи и глиняную посуду. Это были последствия ядерного взрыва или падения астероида.

Чем Бог уничтожил Содом и Гоморру

Содом и Гоморра

Виновником назначили небольшой астероид, сравнимый с тем, что летом 1908 года упал в бассейне реки Подкаменная Тунгуска. Это была как бы уменьшенная копия космического гиганта, которая 65 миллионов лет назад уничтожила динозавров. Подробные доказательства приводятся в журнале Scientific Reports.

В Тель эль-Хамаме обнаружены крошечные алмазные песчинки, каждый из которых меньше вируса гриппа. Эксперименты в лабораторных печах показали, что вспученная керамика и сырцовые кирпичи образовались при температуре свыше 1 500 C.

Слой разрушения также содержит крошечные шарики расплавленного материала, которые меньше частиц пыли. Так называемые сферулы состоят из испарённого железа и песка, которые плавятся при температуре около 1 590 C.

Кроме того, поверхности расплавленной керамики и стекла испещрены крошечными расплавленными металлическими зёрнами, включая

иридий — температура плавления 2 466 C,

платину — 1 768 C,

силикат циркония — 1 540 C.

Аналогичные доказательства обнаружены в местах падения Тунгусского метеорита и ударного кратера Чикшулуб на полуострове Юкатан, который вызвал вымирание динозавров.

Остаётся загадкой, почему город и более сотни других поселений оставались заброшенными в течение нескольких столетий после этого катаклизма. Возможно, из-за большого количества выпавшей на почву соли, из-за чего стало невозможно выращивать сельскохозяйственные культуры. В результате взрыва, предположительно, испарилась или расплескалась по всей долине солёная вода Мёртвого моря. Должно было пройти около 600 лет, пока минимальное количество выпадающих в этом пустынном климате осадков не смыло соль с полей.

Выжившие очевидцы взрыва

Упоминание о Содоме встречается в сочинениях Страбона "География", в "Иудейских древностях" Иосифа Флавия, в сочинениях историка Корнелия Тацита. Согласно Ветхого Завета, единственными выжившими оказались потомки Лота, племянника Авраама. Они позже и заселили эти края, вероятно, устно передавая свидетельства о постигшей их предков катастрофе.

Гибель Тель эль-Хамама, возможно, второе по величине разрушение поселения в результате столкновения с космическим телом, после катастрофы, которая постигла сирийскую деревню Абу-Хурейра около 12 800 лет назад. Разница в том, что это первая письменная запись о таком событии.

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