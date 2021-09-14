EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

"Какая-то магия": инженеров поразили технологии индейцев

Эврика » Открытия

Согласно новому исследованию, монументальные земляные сооружения, возведённые загадочной культурой в низовьях Миссисипи около 3 400 лет назад, были созданы в кратчайшие сроки, поскольку их строители обладали выдающимися инженерными знаниями.

Поверти-Пойнт
Поверти-Пойнт

20-метровые остатки земляных курганов, построенных таинственной цивилизацией, возвышаются в районе Поверти-Пойнт (Poverty Point) около города Эппс в штате Луизиана. В 2014 году они были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, что говорит о бережном отношении к этому выдающемуся историческому памятнику.

До недавнего времени историки ошибочно полагали, что курганы насыпали на протяжении столетий. В заметке, опубликованной на страницах журнала Southeastern Archeology, написано, что туземцы возвели эти огромные земляные укрепления за несколько месяцев или даже недель.

Технологии индейцев удивляют современных инженеров

"Одна из самых замечательных вещей заключается в том, что эти земляные валы простояли более трёх тысяч лет без разрушения или серьёзной эрозии, — говорится в заявлении автора исследования, антрополога из Вашингтонского университета в Сент-Луисе Тристрама Р. Киддера (Tristram R. Kidder). — Для сравнения, современные мосты, шоссе и плотины выходят из строя с поразительной регулярностью, потому что строить эти объекты из грунта сложнее, чем вы думаете. Они действительно были потрясающими инженерами, обладающими очень сложными техническими знаниями".

Даже несмотря на частые проливные дожди, курганы простояли столь значительный срок благодаря тому, что строители смешивали различные типы глины, ила и песка, делая конструкцию более прочной. Киддер с восхищением констатирует:

"Подобно римскому бетону или утрамбованной земле в Китае, коренные американцы открыли сложные способы смешивания различных типов материалов, чтобы сделать их практически неразрушимыми, несмотря на то, что они не были спрессованы. Здесь есть какая-то магия, которую наши современные инженеры ещё не смогли разгадать".

Определить быстрые темпы строительства удалось с помощью радиоуглеродного датирования и магнитных измерений почвы. Учёные так и не нашли доказательств того, что дождь или ветер выветрили материалы между этапами строительства, что позволяет предположить, что в процессе строительства не было значительных временных пауз.

Ещё парочка поводов для удивления: подобные сооружения и темпы их строительства вроде как не свойственны охотникам-собирателям. И то, что строители курганов возвели их без использования рабочего скота и колёсных тележек.

Культура Поверти-Пойнт

На площади в 15 гектаров разбросаны пять холмов и шесть концентрических гребней С-образной формы. Предположительно, здесь располагался религиозный центр, площадь служила местом проведения публичных церемоний, игр и других крупных общественных мероприятий.

Поверти-Пойнт
Поверти-Пойнт

Среди найденных здесь артефактов:

  • вырезанные из красной яшмы совы,
  • керамические фигурки людей.

Местные жители жили в домах, построенных из деревянных столбов и плетёного каркаса из прутьев, облитых грязью. В отличие от прочих археологических памятников в Северной Америке, курганы Поверти-Пойнт не являлись местом захоронения или свалкой.

Население внезапно покинуло эти места 3000 или 3200 лет назад, вероятно, из-за наводнения в долине реки Миссисипи, оставив их заброшенными до позапрошлого столетия.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Poverty Point
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
Темы археология
Новости
В Европарламенте оценили перспективы признания режима талибов*
Подписчики укорили Алексу за странную фотосессию с малышом
Бил Гейтс оценил готовность человечества к будущим пандемиям
"Роза Хутор" предложил туристам 13 веломаршрутов для осенних прогулок
В Бужанинове трудовых мигрантов выселили из общежития из-за убийства пенсионерки
Путин целый день общался с человеком, заражённым коронавирусом
Иммунолог рассказал, как отличить грипп от коронавируса
Косачёв оценил перспективы признания режима "Талибана"* РФ
Жириновский чуть не лишился штанов в ходе теледебатов
Гулькина считает Пугачёву "серым кардиналом" российского шоу-бизнеса
Последние материалы
В Европарламенте оценили перспективы признания режима талибов*
Подписчики укорили Алексу за странную фотосессию с малышом
Бил Гейтс оценил готовность человечества к будущим пандемиям
"Какая-то магия": инженеров поразили технологии индейцев
"Роза Хутор" предложил туристам 13 веломаршрутов для осенних прогулок
Путин целый день общался с человеком, заражённым коронавирусом
В Бужанинове трудовых мигрантов выселили из общежития из-за убийства пенсионерки
Иммунолог рассказал, как отличить грипп от коронавируса
Эксперт: педофилы, как и серийные убийцы, практически не останавливаются
Косачёв оценил перспективы признания режима "Талибана"* РФ
Популярное
Общество
Жители Минска недружелюбно встретили Маргариту Симоньян

Маргарита Симоньян поинтересовалась, где в Минске модно позавтракать. Минчане отправили журналистку по тому же адресу, куда направляли и Ольгу Бузову.

Жители Минска недружелюбно встретили Маргариту Симоньян
Путин признался, что может уйти на карантин из-за COVID-19
Политика. Новости и аналитика
Путин признался, что может уйти на карантин из-за COVID-19
Здоровье и профилактика
"Климактерический горбик" отношения к возрасту не имеет
Российский шоу-бизнес
"Будь уже моей!" — Тимур Батрутдинов признался в любви Ольге Бузовой
Усам Оздемиров Ставка на водород оправдана — вопреки подводным камням Усам Оздемиров Любовь Степушова В Грузии ждут возвращения Саакашвили и его поддержки в армии Любовь Степушова Ирина Гусакова Природные антибиотики: как быстро вылечить инфекцию Ирина Гусакова
Экономика и бизнес
Виновата Россия: в госдепе нашли причину рекордного роста цен на газ
Общество
Британец призвал "снять шляпу" перед главой РФ Путиным за "Северный поток-2"
"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой
Российский шоу-бизнес
"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников