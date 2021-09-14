"Какая-то магия": инженеров поразили технологии индейцев

Согласно новому исследованию, монументальные земляные сооружения, возведённые загадочной культурой в низовьях Миссисипи около 3 400 лет назад, были созданы в кратчайшие сроки, поскольку их строители обладали выдающимися инженерными знаниями.

Поверти-Пойнт

20-метровые остатки земляных курганов, построенных таинственной цивилизацией, возвышаются в районе Поверти-Пойнт (Poverty Point) около города Эппс в штате Луизиана. В 2014 году они были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, что говорит о бережном отношении к этому выдающемуся историческому памятнику.

До недавнего времени историки ошибочно полагали, что курганы насыпали на протяжении столетий. В заметке, опубликованной на страницах журнала Southeastern Archeology, написано, что туземцы возвели эти огромные земляные укрепления за несколько месяцев или даже недель.

Технологии индейцев удивляют современных инженеров

"Одна из самых замечательных вещей заключается в том, что эти земляные валы простояли более трёх тысяч лет без разрушения или серьёзной эрозии, — говорится в заявлении автора исследования, антрополога из Вашингтонского университета в Сент-Луисе Тристрама Р. Киддера (Tristram R. Kidder). — Для сравнения, современные мосты, шоссе и плотины выходят из строя с поразительной регулярностью, потому что строить эти объекты из грунта сложнее, чем вы думаете. Они действительно были потрясающими инженерами, обладающими очень сложными техническими знаниями".

Даже несмотря на частые проливные дожди, курганы простояли столь значительный срок благодаря тому, что строители смешивали различные типы глины, ила и песка, делая конструкцию более прочной. Киддер с восхищением констатирует:

"Подобно римскому бетону или утрамбованной земле в Китае, коренные американцы открыли сложные способы смешивания различных типов материалов, чтобы сделать их практически неразрушимыми, несмотря на то, что они не были спрессованы. Здесь есть какая-то магия, которую наши современные инженеры ещё не смогли разгадать".

Определить быстрые темпы строительства удалось с помощью радиоуглеродного датирования и магнитных измерений почвы. Учёные так и не нашли доказательств того, что дождь или ветер выветрили материалы между этапами строительства, что позволяет предположить, что в процессе строительства не было значительных временных пауз.

Ещё парочка поводов для удивления: подобные сооружения и темпы их строительства вроде как не свойственны охотникам-собирателям. И то, что строители курганов возвели их без использования рабочего скота и колёсных тележек.

Культура Поверти-Пойнт

На площади в 15 гектаров разбросаны пять холмов и шесть концентрических гребней С-образной формы. Предположительно, здесь располагался религиозный центр, площадь служила местом проведения публичных церемоний, игр и других крупных общественных мероприятий.

Поверти-Пойнт

Среди найденных здесь артефактов:

вырезанные из красной яшмы совы,

керамические фигурки людей.

Местные жители жили в домах, построенных из деревянных столбов и плетёного каркаса из прутьев, облитых грязью. В отличие от прочих археологических памятников в Северной Америке, курганы Поверти-Пойнт не являлись местом захоронения или свалкой.

Население внезапно покинуло эти места 3000 или 3200 лет назад, вероятно, из-за наводнения в долине реки Миссисипи, оставив их заброшенными до позапрошлого столетия.

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