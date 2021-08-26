Ждём "золотую осень"... А какая придёт — поведал метеоролог

Очередной выпуск программы "Точка зрения" на Pravda.Ru посвящён погоде. Чем нас порадует конец лета и первый осенний месяц? Будет ли золотая осень?

Об этом рассказал заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

— Страна у нас большая, поэтому погода очень разная. Кому-то сейчас жарко, кому-то — не очень, где-то с осадками перебой, где-то наоборот. Это связано с масштабами нашей страны.

Например, если посмотреть на Дальний Восток, то этим летом его просто заливает дождями. Я имею в виду юг Дальнего Востока — бассейн Амура. И в ближайшие дни ситуация сохранится.

Если посмотреть на европейскую территорию, на юг — там также повышенная циклоническая активность в последние недели. И было очень много дождей и других сопутствующих явлений: и шквалистых ветров, и выхода рек из берегов, и быстроразвивающихся паводков в условиях сложного рельефа.

Если посмотреть на юг Поволжья и на Урал, там в последние недели было гораздо теплее обычного, температура выше климатической нормы. И поэтому как побочный эффект — пожары.

Поэтому если говорить про грядущую осень, то она, конечно, тоже будет неоднородной. И это касается практически любого региона. Так чтобы было где-то стабильно тепло или стабильно холодно — нет. Погода будет изменчивая.

Вообще на такой большой период как сезон можно говорить только в самых общих чертах. Потому что детали становятся видны ближе к делу.

— Бархатный сезон в Крыму, на Черноморском побережье ожидается? Там летом всё сложно было — дожди, Керчь тонула, Анапа. Что сейчас видно по прогнозам?

— Если говорить про естественный вопрос — бабье лето, про бархатный сезон: что такое бабье лето в терминах метеорологов? Это стационарный или почти стационарный антициклон, который задерживается в каком-то регионе, и мы находимся в нужной его части, где происходит вынос тёплого воздуха. Если это восточная периферия антициклона, там идет вынос более холодного воздуха. Это несколько другой случай.

Но так или иначе это погода, когда осадков мало, а солнца много.

Такие блокирующие квазистационарные антициклоны с большой вероятностью можно ждать и этой осенью в сентябре — октябре.

— Москва, Подмосковье, Петербург попадают?

— С достаточно приличной вероятностью. Москве и Центральному региону грех жаловаться, потому что лето у нас было последние месяцы существенно теплее климатической нормы. Солнца было много. Правда, и осадков порция выпала достаточно серьёзная за последние недели.

— А что у нас ожидается на 1 сентября?

— Я смотрю прогнозы на конец лета. Достаточно тепло. Выше климатической нормы. В частности, вплоть до конца этой недели — начала будущей погода комфортная — существенно теплее обычных для этого времени года значений.

Например, в понедельник днём ждем 23-28. Вторник пока тоже видится тёплым. И осадков на конец месяца не видно. Поэтому есть надежда, что и 1 сентября будет достаточно благоприятным.

— А что в тех регионах, где бушуют лесные пожары?

— В Якутии полегче будет, потому что туда перемещается антициклон. И с ним придут изменения погоды. В частности, осадки пройдут — это снизит пожароопасность.

На юге Урала, на юго-западе Сибири, там в ближайшие дни остаётся погода с температурами существенно выше обычного. И ситуация непростая.