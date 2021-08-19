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Автор Игорь Буккер

Пожары, наводнения, разлив нефти — месть уставшей Земли?

Эврика

2021 год запомнится не только продолжающейся коронавирусной пандемией, но и чередой разрушительных природных катаклизмов: лесные пожары, наводнения даже в удалённых от крупных водных объектов регионах, торнадо и смерчи…

Пожары, наводнения, разлив нефти — месть уставшей Земли?

О том, что происходит с природой и можно ли рассматривать череду этих событий как "месть уставшей Земли", в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru рассказал профессор Института прикладной экологии, бывший член Высшего экологического совета, эксперт Министерства природных ресурсов и член секции океанографии Русского географического общества Павел Сухонин.

— Вся деятельность человеческой цивилизации связана с тем или иным вмешательством в природную среду, в свою среду обитания. И когда после войны началось бурное развитие атомной энергетики, начались совершенно недопустимые вторжения в природу. Например, ядерные взрывы, испытания атомных бомб: подземные, надземные, воздушные — неважно, какие.

Это всё хаотичные, сверхмощные электромагнитные факторы, которые не предусмотрены природой. Ведь земля, если её рассматривать как комплексную систему в целом — это абсолютно сбалансированная система. Со всех точек зрения, в том числе и электромагнитной. И ядерные взрывы, вносящие мощные всплески неконтролируемого хаотичного электромагнитного излучения, начали раскачивать этот маятник.

Этот фактор очень редко кто-то учитывает. И вот — пожалуйста: прошло, считаем, 70 лет, и начинает сказываться. Потому что все вот эти мощные вмешательства сказываются не сразу, они имеют накопительный эффект.

Загрязняем, как можем

Главная же проблема — мусор. Его начали не сегодня накапливать, а примерно с 60-х годов прошлого века.

Пример из "свежего":

В результате вот этой шизофрении — пандемии в море оказались примерно 1,5 миллиарда масок. Один только Китай производил 400 миллионов штук в день. И часть из них выбрасывалась в море. Более того, эти маски — просто тряпки, но ведь на каких-то и бактерии, и грибки, и те же кусочки вируса, которые непонятно, то ли есть они, то ли нет. Но, тем не менее, это всё в море. И это когда-нибудь аукнется.

А кошмар с лекарствами? Мало кому приходило в голову, что они станут угрозой экологии.

Но факт: народ бросился лечиться, покупать антибиотики, смели в аптеках всё. Положили дома — а вдруг понадобится. Прошёл срок годности лекарства — куда его? Да на помойку.

То есть, уже сейчас идет накопление антибиотических препаратов. К той проблеме ТКО, которая уже есть, ещё добавилась вот эта непонятная такая производная, состоящая из аминокислот, которые тоже скажутся в будущем, потому что они никуда не деваются, они сложноокисляемые органические соединения, срок их разложения в естественной среде — где-то полтора-два миллиона лет. Только тогда они станут безопасными.

  • Если брать в одном месте ядерные взрывы, в другом месте — мусор, в третьем месте — разливы нефти, как у нас недавно в Чёрном море под Новороссийском, и всё это суммировать, то получается очень и очень мощный фактор, который экологии явно не на пользу.
загрязнение
 

Всё в природе связано

У нас три среды обитания: вода, почва, воздух. И загрязнение любой их них "автоматом" переходит на остальные:

  • воздух — влажность — основная грязь (80% загрязнения воздуха — это загрязнение капелек воды) — аэрозоли в воздухе — опускаются на почву — почвенные воды — вода — воздух.

В итоге мы приходим к тому, что любое загрязнение попадает в воду. Известно, что одним из методов ведения диверсионной войны является отравление источников водозабора. Это теракт. По человеческим законам. Так почему природа должна это терпеть?

— Что можно сделать? Насколько я помню, у МЧС заложены техногенные ЧП: сколько-то процентов должно случиться, где долбанёт, ещё неизвестно: прорвёт ли дамбу, взорвётся ли какой-нибудь реактор, ещё что-то. Это так или нет?

— Плох тот Генштаб, который не планирует наступательные и оборонительные операции против всех стран мира.

А если серьёзно, то предугадать, где именно рванёт, мы пока не можем. Вот что у нас случилось в Сочи? Прошли дожди, селем смыло кусок берега, и всё это пошло благополучно в Черное море. А вспомним ту сочинскую свалку, которую рекультивировали к Олимпиаде. Ведь часть её просто взяли и засыпали. И вот когда смыло, то эта вся засыпанная часть вскрылась одномоментно и ушла в Чёрное море.

— Так что делать с мусором? Сжигание? Переработка? Кабели в землю, как в Японии? Какой-то другой способ есть утилизации?

— Сжигать нельзя. Но есть же технологии утилизации. Я знаю, например, технологию, она уже в Петербурге используется. Там 82% идёт в переработку. А остальное — ну, извините, сбраживание, бактерии — это всё можно переработать, оставить только щебень, песок, на уровне такого минерального остатка, который, опять же, можно сделать товарным продуктом.

— То есть, с точки зрения науки все это можно благополучно утилизовать без ущерба для окружающей среды, правильно?

— Абсолютно так, абсолютно так.

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Пожары, наводнения, разлив нефти — что можно противопоставить?
Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
Темы мусор торнадо экология наводнение разлив нефти павел сухонин лесные пожары
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