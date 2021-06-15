Академик РАЕН: слишком красивый зонтик может стать громоотводом

Может ли зонтик стать громоотводом, а также что нужно и чего нельзя делать при встрече с шаровой молнией, рассказал ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру академик Российской академии естественных наук, председатель Российского комитета по шаровым молниям, доктор физико-математических наук и ведущий научный сотрудник МГУ Владимир Львович Бычков.

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Зонтик-громоотвод

— Владимир Львович, в цепочку с крестиком шаровая молния попадала? В золотые, серебряные?

— Очень часто в любые крестики попадают, часто крестики расплавляются. Есть интересные случаи. Сидели мужчина и женщина на стоге сена, прилетела шаровая молния, у них золотые украшения пропали, а у мужчины все железные заклепки на ботинках были вырваны. И люди простые, врать не будут. Они даже додуматься до этого не могут. Все говорят: вранье. Не вранье, потому что люди простые, которые так пугаются, что даже придумать не могут.

— Если металл, как тогда зонтики держать?

— Недавно ко мне пришли люди: во время грозы зонтиком укрывались, и линейная молния ударила в зонтик. У него была вся ручка металлическая, а снаружи небольшим количеством пластика прикрыта. Линейная молния так ударила, что весь пластик испарился, и ток прошел через руку.

Насчет зонтиков: будьте бдительны, чтобы не были слишком красивые зонтики на длинных ручках, с длинными штырями на конце. Это же повторение опытов древних, когда неявно делается громоотвод.

Человек идет с этим зонтиком, у него красивый, металлический, блестящий штырь. Только он вышел из-под дерева — в него линейная молния раз! И он сам стал продолжением громоотвода.

— Случаи не все бывают смертельные?

— Если бы все были смертельные, нам бы деньги давным-давно дали. Линейная молния шарашит электростанции. Против нее борются. Когда космические корабли запускают, делают защитные устройства: 30-метровые колонки, на них сверху выставляется в виде елочки металлическая конструкция метров 35. И линейная молния на елочку гораздо лучше реагирует, чем на штырь. Американцы на мысе Канаверал этим не занимались, у них в шаттл ударила линейная молния. А у нас никогда ни одного случая не было, потому что сразу люди поняли, что нужно делать защитные укрепления с 30-метровыми колонками.

— А в океанах есть она?

— Шаровые молнии появляются над океанами и в океанах. Часто во время грозы появляются колеса светящиеся в воде. Появляется объект шершавый, необычный. Пролетает под судном, вылезает с другой стороны. Их наблюдают:

в океанах,

горах,

подземельях.

— В любой среде шаровая молния есть?

— Не в любой, но в газообразной среде при высоких давлениях бывает. А в космосе надо отдельно рассматривать, не является ли это оптическим эффектом. Иллюзий много.

Например, говорят, что шаровых молний 4% зеленых, а 90% оранжевых. Смотришь статистику: 15% людей видят не желтый, а оранжевый; 4% видят не желтый, а зеленый.

Оптические иллюзии

— Основные гипотезы, которые рассматривают в ученом сообществе?

— Были гипотезы, как шаровая молния появляется: ударяет линейная молния в среду, где много паров воды, сразу появляется большое количество положительных и отрицательных ионов, они склеиваются в большой конгломерат, и ионы рекомбинируют свечение.

Вторая гипотеза интересная у Бориса Михайловича Смирнова. Удар происходит в среду, возникает обугленная система, где большая поверхность типа клубка из угля или сажи, на поверхности возникает много пор, возникает большое количество озона или других химкомпонентов. Они воспламеняются, и видно, что это горит.

Идея была, что ударяет линейная молния в почву. Почва состоит из органики, углеродных частиц, SiО2. Когда ударяет это в почву, то SiО2 разлагается на Si и О2. Когда возникает большое количество углерода, то возникает вихрь, а в нем горение. Сложное горение с участием Si, углерода, О2.

— А связь с инопланетянами даже как маргинальная гипотеза не рассматривается?

— Шаровая молния дольше живет, чем наука об НЛО. Если появляются светящиеся объекты, которые живут часами и летают за самолетами, то возникает вопрос: это шаровая молния, иллюзия, которую видит пилот в окне, или сложное явление? Если шаровая молния, то надо представить: если ее тянет самолет за собой, какие у нее энергии? То есть на нее действует торможение со стороны воздуха. Значит, объект должен иметь такие энергии, чтобы спокойно это пережить. С другой стороны, она может сесть на крыле самолета — значит, это другой эффект, она будет заряженной. Тогда возникает вопрос: почему она не гибнет так долго?

Пилоты американские на корейской войне вдруг стали видеть около иллюминаторов шары светящиеся. Они долго не знали, как бороться с ними, крутились, часто гибли. А потом поставили высотную лабораторию, и оказалось, что это отражение мелких частиц льда. Солнце или луна светит — отражение от мелких частиц льда концентрируется в иллюминаторе. И они воспринимают это как шар.

Некоторые вещи объяснить нельзя. В 1970-е самолет летел из Минска в Ригу, и 5-10-метровый шар его преследовал. Его видели и с земли: в Минске, Риге, Петербурге. Даже в "Правде" была опубликована статья.

Техника безопасности

— Как уберечься?

— Когда вы видите шаровую молнию, надо встать как вкопанный, чтобы она пролетела мимо. Вы сами производите потоки тепла, и если она легкая, то может быть этими потоками от вас отодвинута. Ни в коем случае не двигаться. Потому что вы можете завихрить вокруг себя воздух, и она к вам подлетит.

Если видите шаровую молнию, не надо заниматься исследованиями. Не включать никаких электроприборов, не пытаться ее снимать. Конечно, для науки хорошо, если вы снимете, но для жизни… Для жизни не нужно. Берегите себя.

В деревне русские в грозу всегда все форточки, заглушки в печке закрывали. Не дай бог, ее через трубу затянет. У англичан была другая система: они, наоборот, все раскрывали, чтобы все дырки были открыты. Тогда возникнет сквозняк, она за счет этого влетит и вылетит.

Лучше железки не держать в руках, зонтик в сторону отставить, украшения снять, серьги в ушах: может притянуть, ухо оторвать.

— А если золотые зубы вставляли?

— Надо широко открыть рот, постараться, чтобы она влетела. Но у нас же, русских, такого нет, мама тебе с детства говорит: "Закрой рот, а то муха влетит".