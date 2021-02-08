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Автор Игорь Буккер

Крупное археологическое открытие забытого царства

Эврика » Открытия

Новое крупное открытие в китайской провинции Юньнань впервые раскрывает примечательное величие исчезнувшего царства, армии которого захватили огромные территории в Юго-Восточной Азии.

Крупное археологическое открытие забытого царства

Великая, но забытая империя

На юго-западе Китая с 649 по 902 гг. существовало государство народа бай Наньчжао, что в переводе означает "Южное царство". Проводя раскопки на месте столицы империи Тайхэ (в переводе "Великий мир" и "Грандиозная гора", сегодня здесь расположен город Дали), китайские археологи обнаружили один из крупнейших средневековых буддийских монастырей. Вероятно, обитель возвели в середине-конце 9-го века — вскоре после расцвета империи.

Артефакты позволяют предположить, что монастырь, состоящий как минимум из 14 зданий и почти наверняка построенный правящей династией, использовался в качестве последнего священного места упокоения правителей империи.

Давно забытое в высшей степени милитаризованное многонациональное государство сыграло важную роль в мировой истории. На его территории в наше время раскинулись такие государства, как:

  • Вьетнам,
  • Мьянма (Бирма),
  • Лаос,
  • Таиланд,
  • а также части китайских провинций Гуйчжоу и Сычуань.

В течение нескольких столетий Наньчжао поддерживала баланс сил между двумя величайшими империями Восточной Азии раннего средневековья — Китаем и Тибетом.

В Средние века армии азиатских монархий, как правило, в три или четыре раза превосходили армии европейских королей. Всего за несколько десятилетий крупные государства Восточной Азии более чем удвоили размер своих армий. На пике могущества империи Наньчжао воинство Китая насчитывало около 600 тысяч человек. Армия Наньчжао насчитывала около 100 тысяч воинов, включая элитный отряд босоногих.

Буддийский монастырь

"Это открытие дало больше археологической информации об империи Наньчжао, чем мы когда-либо получали, — сказала Меган Брайсон (Megan Bryson) из университета Теннесси в интервью британскому изданию The Independent, один из ведущих мировых экспертов. — Раскопки дают новое представление о культуре, религии, ритуалах, архитектуре и мастерстве этой малоизвестной, но исторически значимой средневековой империи".

Монастырь имел политическое и идеологическое значение не только потому, что в нем находился прах императоров Наньчжао, но и потому, что в нем находились священные реликвии одного из важных буддийских святых. Среди руин обнаружена плита с надписью, что здесь хранилась буддийская реликвия, связанная с императорским домом (возможно, духовный вождь царских кровей).

Огромные масштабы и влиятельность монастыря еще больше подчеркиваются тем обстоятельством, что в нем были собственные печи для обжига черепицы и кирпича, а также здесь занимались производством керамики и обработкой металлов.

Археологи обнаружили в монастыре погребальные урны, которые, вероятно, содержали кремированные останки некоторых императоров Наньчжао. Предположительно, монастырь был построен в конце 9-го века набожным буддийским правителем Наньчжао по имени Махараджа Мэн Луншунь (буквально: "Великий Блистательный Царь и Мудрое Наследие"). Он правил империей (877-897) и под другими титулами, включая Владыка Бирмы, Держатель Знамени Победы Будды и Объединитель Четырех Направлений.

Удивительно, но его изображение сохранилось в средневековой иллюстрированной рукописи, которая сейчас хранится в одном из японских музеев. На рисунке в манускрипте, которому около 1 100 лет, он изображен в виде полуобнаженной фигуры, общающейся со статуей буддийского божества — олицетворения сострадания. Возможно, изображенная в рукописи статуя когда-то стояла в самом сердце великого монастыря, который археологи открывают миру.

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Куратор: Владимир Губарев
Темы лаос бирма китай таиланд вьетнам средневековье буддийский монастырь
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