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Автор Игорь Буккер

Какую тайну хранят мощи апостола Иакова Алфеева

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Во францисканской базилике Двенадцати Святых Апостолов (Basilica dei Santi Dodici Apostoli) в Вечном городе хранятся мощи двух из двенадцати апостолов Иисуса Христа — святого Филиппа и святого Иакова Алфеева. Ученые исследовали останки, но что же они обнаружили?

Какую тайну хранят мощи апостола Иакова Алфеева

В первые столетия христианскому меньшинству приходилось трудно, пока к VI веку христианство не стало государственной религией и церкви начали возводить по всей Римской империи. Вскоре мощи наиболее почитаемых христианских мучеников перенесли из могил в городские храмы. В том числе перенесение коснулось останков двух апостолов: святых Филиппа и Иакова.

Что хранится в римской базилике Санти-Апостоли

Муза истории Клио умалчивает, кто способствовал перенесению мощей обоих апостолов Иисуса и откуда их перенесли.

Только два факта не подлежат никакому сомнению:

  • мощи святых апостолов прославили нынешнюю базилику Санти-Апостоли, которую возвели в их честь;
  • мощи находятся в этой римской базилике с шестого века.

От мощей остались лишь фрагменты большой берцовой и бедренной костей и мумифицированной стопы. Берцовую кость и стопу приписывают святому Филиппу, бедренную кость — святому Иакову Алфееву.

Глава Иакова Алфеева хранится в соборе апостола Марка в Венеции, частица мощей — в базилике святителя Николая Чудотворца в Бари. В храме Ризоположения на Донской улице в Москве хранилась икона, в которую была вставлена лобовая кость Иакова.

Датировка радиоуглеродным методом

Научное издание Heritage Science представило результаты исследования, проведенные интернациональной группой ученых Западной Европы.

Отложив в сторону мощи святого Филиппа (чей возраст пока остается загадкой), исследователи многократно провели радиоуглеродный анализ бедренной кости, предположительно принадлежащей святому Иакову, который скончался в 62 году по Рождеству Христову. О его смерти и погребении доподлинно ничего не известно. Одни источники противоречат другим.

Согласно научному анализу, эта реликвия не имеет отношения к святому Иакову, поскольку принадлежит человеку, жившему через 160-240 лет после кончины святого, почитаемого в равной степени как в православной, так и в католической церкви.

В поисках мощей мучеников

"Нам представляется наиболее правдоподобным, что те, кто переносил бедро в римскую базилику, были уверены в ее принадлежности святому Иакову, — так прокомментировал веб-изданию eurekalert. org профессор химии и археометрии из университета Южной Дании Коре Лунд Расмуссен (Kaare Lund Rasmussen). — Вероятно, бедренную кость извлекли из христианского захоронения, следовательно, она принадлежала одному из первых христиан, может, апостолу, а может, и нет".

Сказанное вполне может оказаться верным и по отношению к прочим, еще не изученным останкам, почитаемым католической церковью.

"Когда первохристианские епископы в поисках мощей апостолов, живших за сотню лет до них, находили древние христианские захоронения, находящиеся в них останки святых могли быть захоронены в более раннее время", — предполагают исследователи на страницах журнала Heritage Science.

Перенесение мощей становится традицией:

  • Первое известное перенесение останков мучеников в церковь относится к 354 году нашей эры. Спустя почти сто лет после смерти мощи святого Вавилы Антиохийского были перенесены с кладбища в Антиохии в Дафну и помещены в специально построенный для этой цели губернатором Цезарем Галлом храм. Впоследствии мощи Вавилы были перенесены в Константинополь и помещены в Студийском монастыре.
  • Сразу после этого события становятся популярны перенесения мощей: через год последовали перенесения мощей святых Тимофея, Андрея и Луки в Константинополь.
  • Со второй половины IV века возрастает популярность и распространение реликвий.
  • Несмотря на критику со стороны епископа Афанасия Александрийского († 373 г.) и коптского монаха Шенуте Атрипского († 465 г.), мощи мучеников и святых стали переносить в церкви со второй половины IV века.
  • По всей Римской империи прах эксгумировали, переносили и перезахоранивали в апсиде в непосредственной близости от алтаря большинства главных церквей.

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
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