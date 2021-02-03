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Автор Игорь Буккер

Ученые близки к расшифровке минойского языка

Эврика » Открытия

Более позднее доисторическое греческое письмо, называемое линейным письмом Б, было расшифровано еще в 1950-х годах, но линейное письмо A по-прежнему недоступно для понимания. Новые исследования помогут приблизить понимание этой исчезнувшей цивилизации.

Ученые близки к расшифровке минойского языка

Минойский (этеокритский) язык был распространен в середине бронзового века (2700-1400 гг. до н. э.) на острове Крит. Записи делались линейным письмом А, которое встречается в большинстве своем на глиняных табличках с надписями (около 1800-1450 гг. до н. э.). Их сделали в период апогея этой культуры.

Эти загадочные строители лабиринта

Минойская культура (кроме острова Крит) была распространена на нескольких островах Эгейского моря. Историки дали ей название по имени мифического царя Миноса, прятавшего в лабиринте Кносского дворца людоеда с бычьей головой Минотавра. Эта исчезнувшая культура считается в Европе одним из первых урбанизированных обществ. Сильный удар минойской культуре нанесли природные катаклизмы и нашествия иноземцев.

Сначала произошло извержение вулкана на вулканическом острове, который называется по-русски:

  • Тера;
  • Тира;
  • Фера;
  • Санторин.

А затем в здешних краях появились племена ахейцев. Предположительно язык исчез около III в. до н. э.

Расшифровка загадочных письмен

Большой вклад в дешифровку линейного письма A внесла младший научный сотрудник кафедры классических языков из кембриджского колледжа Святого Иоанна Эстер Салгарелла (Ester Salgarella). Исследовательница доказала тесное генетическое родство с линейным письмом Б, которое появилось полвека — или даже полтора столетия — спустя в материковой Греции и на Крите (1400 — 1200 гг. до н. э.).

"На сегодняшний день по отношению к линейному письму А царит большая неразбериха. В реальности непонятно, какое количество знаков относится к основным. До этого была допущена частично неправильная их классификация. Мы лишены Розеттского камня для понимания шифра линейного письма А. Поэтому потребуется дополнительный лингвистический анализ", — утверждает дешифровщица.

А и Б сидели на трубе

Сходство знаков линейного письма A и Б давно уже перестало быть новостью, но только сейчас исследовательнице удалось доказать, что довольно приличное количество графических разночтений знаков минойского письма перешло в линейное письмо Б.

"Среди большинства исследователей популярна гипотеза, раз эти два языка различаются, то и письменность должна иметь иной характер, но здесь есть нюансы. Имеется довольно свидетельств того, что линейное письмо Б происходит от линейного письма A. Однако как произошел этот переход? Чем можно объяснить совпадения и, что более ценно, различия, чтобы заполнить этот пробел", — объясняет Салгарелла.

Носители этеокритского языка пользовались линейным письмом А, как правило, для претворения в жизнь решений своих правителей. Археологи обнаружили маленькие глиняные "бирки", которые с одной стороны надписаны, а на обороте сохранились следы нитей или волокон. Существует гипотеза, что такие бирки использовались для сохранности сведений, которые записаны на таких недолговечных материалах, как папирус.

Исследовательница предполагает, что линейным письмом А не пользовались на протяжении жизни двух поколений до появления линейного письма Б. Возможно, оно не носило массовый характер, но сделанные исследователями выводы показывают, что отдельные элементы более ранних письмен действительно сохранились и эллины преобразовали их в линейное письмо Б.

На что похожи письмена

"Прочие знаки напоминают скорее китайские иероглифы или нарисованные слова", — полагает Салгарелла.

Структурный анализ помогает понять, какую задачу выполняют знаки, в каком направлении они читаются и что означают:

  • слова,
  • слоги,
  • знаки препинания.

Эстер Сальгарелла выражает надежду, что ее открытие станет этапом в будущих совместных междисциплинарных исследованиях. Работа поможет ответить на сложные палеографические и лингвистические вопросы о линейном письме А, а также о минойском языке, что поможет реконструировать социально-исторический контекст минойской цивилизации.

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
Темы язык крит греция линейное письмо минойская культура
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