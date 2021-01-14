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Автор Игорь Буккер

Эпидемии вызывали переселение народов

Эврика » Гипотезы

По данным международного археогенетического исследования, в ходе которого были изучены геномные данные археологических останков 40 человек, раскопанных в Якутии и вокруг озера Байкал, выявлена зависимость между миграциями и эпидемиями.

Эпидемии вызывали переселение народов

В прошлом эпидемии провоцировали миграции населения

Статья "Динамика народонаселения и Yersinia pestis в древности на территории Северо-Восточной Азии" опубликована в научном журнале Science Advances.

По мнению профессора Центра палеогенетики Стокгольмского университета и одного из ведущих авторов исследования Андерса Гетерстрёма (Anders Götherström), "мы находим здесь все и вся, непрерывно повторяющиеся миграции, а также заболевания, которые вызваны бактериями".

Примерно 8 300 лет назад происходили демографические события, общие для всего региона вокруг озера Байкал. Однако в двух областях были отмечены специфические явления. Например, в то время как районы к западу от озера Байкал свидетельствуют о повторяющихся миграциях и интенсивных передвижениях, в районах к востоку от озера Байкал на протяжении тысяч лет ничего не менялось и не было притока переселенцев из других районов.

"Интересно, что наши данные показывают сложные и контрастные модели демографических изменений в одном из наименее населенных регионов на Земле, — утверждает бывшая научная сотрудница кафедры археологии и классических исследований Стокгольмского университета, а в настоящее время преподаватель кафедры биоинформатики университета Хаджеттепе в Анкаре и одна из ведущих авторов исследования Гульса Мерве Килинч (Gulsah Merve Kilinc). — Включая значительный поток генов и в то же время генетическую преемственность без серьезных демографических изменений в двух областях вокруг озера Байкал".

Белькачинская культура

Напомним, в эволюционной биологии поток генов означает перемещение генов из одной популяции в другую. Первое генетическое исследование истории эскимосов (инуитов), обитавших во времена палеолита на севере современной Гренландии и в Канаде, засвидетельствовало связи с группой людей, живших на территории Якутии.

Хотя предполагалось, что распространенная в Якутии Белькачинская культура сыграла определенную роль в ранней истории палеоэскимосов, оценить в деталях это не представляется возможным. Был сделан анализ останков, связанных с культурным комплексом Белкачи, датируемых более чем 6 тысяч лет назад. И теперь становится понятной связь с ранее опубликованными сведениями о палеоэскимосской культуре из Гренландии, существовавшей примерно с 2500 по 800 г. до нашей эры.

Бубонная чума

Наконец, исследование предоставило новые данные о чумной палочке (Yersinia pestis), которая вызывает бубонную чуму и которая была распространена в бассейне реки Лена. Приблизительно 3 800 лет назад здесь был похоронен с генетически близкими ему родственниками покойник — носитель ДНК Yersinia pestis. Кроме того, 4 400 лет назад в регионе к западу от озера Байкал была обнаружена Yersinia pestis. Судя по геномным данным, численность обитавшей к западу от озера Байкал популяции сократилась именно в этот период.

"Несмотря на потребность в дополнительных данных, наше открытие о сокращении численности популяции, которое совпало с появлением чумной палочки Yersinia pestis, указывает на возможное присутствие доисторической чумы — возможно, пандемии. Это обоснованное предположение, которое еще требует подтверждения", — говорит Эмра Кёрдёк, бывший научный сотрудник кафедры археологии и классических исследований Стокгольмского университета, а в настоящее время преподаватель Мерсинского университета в Турции.

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
Темы якутия палеолит эпидемия озеро байкал переселение народов
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