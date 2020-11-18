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Автор Игорь Буккер

Портретные мумии из загробного мира

Благодаря внедрению современных технологий, ученым удалось узнать множество любопытных фактов о мумиях, которые хранятся в музеях. Компьютерная томография выявила, что покойников похоронили с внутренними органами и даже с мозгом, а женщин — со множеством красивых ожерелий.

Портретные мумии из загробного мира

Портретные мумии

В 1615 году итальянский дипломат, литератор и музыкант Пьетро делла Валле (Pietro Della Valle), который путешествовал по Османской империи, завершая свое паломничество в Землю обетованную, заглянул в Египет. У местных жителей он приобрел две из трех мумий, которые привез с собой в Рим.

Найденные на территории погребального комплекса Саккара три мумии отличались от похороненных в гробах тем, что их тела были помещены на деревянные доски, а еще они были обернуты, как выразилась антрополог и египтолог Штефани Цеш (Stephanie Zesch), в "красивый саван". Кроме того, гробы с телами мужчины, женщины и девочки-подростка украшают их портреты во весь рост, а также трехмерное изображение из гипса, украшенное позолотой.

Все три мумии датированы поздним римским периодом с 30 г. до н. э. по 395 г. н. э., однако причины смерти этих людей установить пока не представляется возможным, сказала в беседе с журналистами издания Live Science ведущая исследовательница в проекте German Mummy из музея Райс-Энгельхорна (Reiss Engelhorn Museum) фрау Цеш. Именно на базе этого музея немецкого города Мангейм проводятся исследования мумий.

Мужчина, женщина и девочка

Сменив целый ряд владельцев, несколько потрепанные гробики с мумиями оказались в коллекции Государственного художественного собрания Дрездена (Staatliche Kunstsammlungen Dresden), где в конце 1980-х годов специалисты из ГДР уже проводили их исследование методом рентгенографии. Однако современная компьютерная томография выявила гораздо больше информации.

В частности, скончавшийся в возрасте от 25 до 30 лет мужчина имел рост 164 сантиметра, у него было два непрорезавшихся постоянных зуба и несколько полостей в зубах. Некоторые его кости оказались сломаны, вероятно, потому, что некто развернул его труп вскоре после открытия мумии.

Несмотря на то, что мозг мужчины не сохранился, нет никаких признаков того, что его удалили через нос. Также не использовались многие вещества для бальзамирования. Вместо этого его запеленали и раскрасили. По словам госпожи Цеш, два металлических предмета, обнаруженные во время компьютерной томографии, скорее всего, являются печатями из мастерской, в которой мумифицировали его останки.

"Мы абсолютно уверены в том, что у этих мумий не удаляли ни мозг, ни внутренние органы. Весьма вероятно, эти мумии сохранились лишь благодаря своего рода обезвоживанию при помощи декагидрата карбоната натрия (кристаллической соды), при этом здесь не так много жидкостей для бальзамирования", — отмечает Штефани Цеш.

У женщины, которая умерла в возрасте 30-40 лет, обнаружен запущенный артрит левого колена. Ее рост составлял около 151 см.

Девушке со шпилькой было от 17 до 19 лет. Рост около 156 см. Компьютерная томография выявила у нее доброкачественную опухоль, известную как гемангиома, которая чаще встречается у людей старше 40 лет. Обе женщины похоронены со множеством ожерелий. Из-за наличия очень дорогих покровов и драгоценностей египтологи пришли к заключению, что эти люди принадлежали к высшему социально-экономическому классу тогдашнего общества.

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Темы мумии египет дрезден саккара компьютерная томография
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