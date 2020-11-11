В Древней Греции был город, про который не знали

Международная исследовательская группа Департамента исторических исследований Гётеборгского университета случайно обнаружила в центре материковой Греции руины прежде неизвестного историкам античного города. Такие находки полностью меняют картину давнего прошлого Эллады.

Неизвестный город античной Фессалии

Археологи из Гётеборгского университета приступили к изучению ранее неизвестного античного города, который расположен в окрестностях деревни Влохос. Археологические раскопки ведутся на холме Стронгиловоуни и вокруг него на равнинах исторической области Фессалии. По предварительной датировке данное поселение может относиться к нескольким периодам в истории страны. Между прочим, согласно мифам, именно из Фессалии происходил родоначальник всех древних греков по имени Эллин.

"То, что раньше считалось остатками какого-то не относящегося к делу поселения на холме, теперь можно считать руинами города, имеющего более высокое значение, чем считалось ранее, — утверждает Робин Рённлунд (Robin Rönnlund), специалист по классической археологии и античной истории в университете Гётеборга и по совместительству руководитель полевых исследований. — В прошлом году мы с коллегой наткнулись на это место в связи с другим проектом и сразу осознали огромный его потенциал".

В сотрудничестве со Шведским институтом в Афинах и местной археологической службой в округе Кардица шведы приступили к реализации рассчитанного на три года археологического проекта Влохос. Загадкой остается и тот факт, что по неизвестным причинам никто прежде не пытался отыскать этот город.

Под небом голубым есть город золотой

Рённлунд говорит, что под холмом сокрыто много секретов. Остатки башен, стен и городских ворот можно найти на вершине и склонах, но на земле почти ничего не видно. Цель состоит в том, чтобы избежать раскопок и вместо этого использовать, например, георадар, который позволит археологам оставить холм нетронутым.

О своем успехе уже во время первого полевого сезона археологи рапортуют в Интернете: "Мы обнаружили городскую площадь и сеть улиц, которые указывают на то, что мы имеем дело с довольно крупным городом. Площадь внутри городской стены составляет более 40 га. Мы также нашли древнюю керамику и монеты, которые могут помочь датировке этого города. Наши самые старые находки датируются примерно 500 годом до нашей эры, но, похоже, город процветал в основном с четвертого по третий век до нашей эры, прежде чем он был по какой-то причине заброшен, возможно, в связи с римским завоеванием этого региона".

В IV веке до н. э. верховный правитель Фессалии Ясон Ферский мечтал не только захватить Македонию и всю Грецию, но и вроде как планировал поход в Персию. Планы, которые осуществил не столько покоритель Греции Филипп II Македонский, сколько его сын — Александр Великий.

Как считает Рённлунд, совместный шведско-греческий проект может дать важные ключи к разгадке того, что произошло в этот жестокий период в истории Эллады: "Крайне мало известно про античные города этого региона. Многие исследователи еще не так давно полагали, что западная Фессалия в те времена была своего рода изолированным от мира захолустьем. Таким образом, наш проект заполняет важный пробел в знаниях об этом районе и показывает, что на греческой земле еще многое предстоит открыть".