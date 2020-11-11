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Автор Игорь Буккер

Чем угрожают черные дыры

Черные дыры во Вселенной — наихудшее место для гибели. И вот по каким причинам.

Чем угрожают черные дыры

Нобелевская премия по физике улетела в дыру

Черные дыры, где гравитационное притяжение настолько сильное, что в состоянии удерживать даже объекты, которые двигаются со скоростью света, — в наши дни одна из самых горячих тем в новостях.

Половина Нобелевской премии по физике в этом году была присуждена сэру Роджеру Пенроузу (Roger Penrose) "за открытие того, что образование черных дыр является строгим следствием общей теории относительности" Эйнштейна. Американский астроном Андреа Миа Гез (Andrea Mia Ghez) и немецкий астрофизик Райнхард Генцель (Reinhard Genzel) разделили с ним вторую половину Нобелевки за то, что показали, что в центре нашей галактики угнездилась крупная черная дыра.

Чем пугают черные дыры

Существует три основания опасаться черных дыр:

  1. Угодив в черную дыру, оставшуюся после гибели звезды, любое живое существо будет разорвано в клочья.
  2. Наблюдаемые в центре всех галактик крупные черные дыры обладают отменным аппетитом.
  3. В черных дырах нет места физическим законам.

Почетный профессор астрономии Аризонского университета Крис Импи (Chris Impey) более трех десятилетий занимается изучением черных дыр, в частности, сверхмассивных.

На веб-сайте The Conversation он пишет: "Большую часть времени они неактивны, но когда активны и поедают звезды и газ, область, близкая к черной дыре, может затмить всю галактику, в которой они находятся. Галактики, в которых активные черные дыры, называются квазарами. Несмотря на все, что мы узнали о черных дырах за последние несколько десятилетий, нам еще предстоит разгадать множество загадок".

"Оставь надежду, всяк сюда входящий"

Предположительно, черные дыры образуются при гибели массивной звезды. После того, как ядерное топливо звезды иссякнет, ее ядро ​​коллапсирует до самого плотного состояния материи: в 100 раз более плотного, чем атомное ядро. Настолько плотное, что протоны, нейтроны и электроны больше не являются дискретными частицами. Поскольку черные дыры темные, их обнаруживают, когда они вращаются вокруг обычной звезды.

Судьба любого угодившего в черную дыру объекта представляет собой болезненную "спагеттификацию". Под этим термином, который иногда называют "эффектом лапши", астрофизики понимают сильное растяжение объектов по вертикали и горизонтали, вызванное большой приливной силой в неоднородном гравитационном поле. В результате они напоминают спагетти.

Одним из первых данную мысль некогда растиражировал Стивен Хокинг в переведенной на многие языки "Краткой истории времени". При спагеттификации сильная гравитация черной дыры разбирает вас на части, разнимая не только ваши кости, мышцы и сухожилия, но даже молекулы. Вспомните надпись над вратами ада в классическом произведении Данте: Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate.

Астрономические наблюдения выявили, что в центрах всех галактик есть черные дыры. В крупных черных дырах еще можно рассчитывать на выживание. Хотя их гравитация сильнее, растягивающая сила слабее, чем у маленькой черной дыры, она вас не погубит. Однако ничто не может ускользнуть из гравитационного радиуса (или радиуса Шварцшильда), поэтому вы не можете ни убежать, ни сообщить о своем опыте.

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Темы черные дыры стивен хокинг роджер пенроуз
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