Натан Эйсмонт рассказал о лунной программе NASA

На прошлой неделе в прессе появилось много сообщений о том, что американцы (в частности NASA) готовят свою лунную программу. О её особенностях ведущему программы "Точка зрения" "Правды.Ру" Игорю Буккеру рассказал кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт.

Американцы и луна

— Эта программа готовится уже довольно давно. Где-то с 2011 года было заявлено о том, что американцы собираются "вернуться на Луну", причём не просто, а с новыми задачами.

Кстати, у них там другие — не менее амбициозные — планы есть. Например, предполагается экспедиция на астероид. Причем на астероид не просто какой-то, а астероид, который предполагалось "пригнать" к Земле. То есть, на орбиту, аналогичную орбите Луны. Только в другую сторону должен был вращаться этот самый астероид. И дальше астронавты должны были полететь на этот астероид и забрать там образцы грунта скальной породы, и доставить их на Землю. То есть такой очень-очень сложный проект. Это было при Обаме еще. Пришел Трамп, и он как-то с этой программой расстался, можно сказать, заменив ее на программу в основном исследования Луны. Или, как NASA вслед за ним громко называет: возвращения на Луну.

И где-то с начала десятых годов, позже эта программа мало-помалу стала разворачиваться. Но там "загвоздка" возникла с постановкой целей. В общем, пришли, наконец, к решению: неким первым этапом будет все-таки экспедиции на Марс с тем, чтобы отработать технологии, понять, что возможно, что, наверное, нереально и, может быть, каким-то образом использовать Луну.

Были предложения использовать Луну, как промежуточный пункт. Марс где-то далеко, Луна — поближе, прилетели на Марс, совершили посадку, а дальше… прилетели на Луну, а дальше полетели на Марс. Но это, конечно, на самом деле не совсем оптимальный вариант, можно сказать, что этот вариант невыгоден во всех отношениях, то есть правильнее лететь напрямую на Марс, но нужно как следует подготовиться. Как следует подготовиться — это значит научиться какие-то операции проводить на Луне таким образом с тем, чтобы это можно было повторить уже в условиях Марса.

И эта программа стала разворачиваться. Разворачиваться почему? Потому что у Трампа именно такие планы появились. И если опять не сдвинется эта программа, то уже где-то в 2021 году предполагается запуск носителя, тяжелого носителя, сверхтяжелого даже, как его называют, без экипажа куда-то к Луне с тем, чтобы испытать, как все будет работать.

В качестве аппарата предполагается использовать тоже практически уже готовый спускаемый аппарат "Орион". И если все будет идти хорошо, то уже в 2023 году предполагается облет Луны экипажем. С возвращением, естественно. А в 2024-м — посадка.

Если действительно все эти планы удастся реализовать, что, в общем, вызывает некие сомнения, потому что действительно сложная программа, дорогая программа. Называются цифры в 28 миллиардов долларов. Дорого, конечно.

Но можно ее сравнить с прежней программой, когда американцы пять миссий совершили на Луну и стоило это по тем временам около 20 миллиардов долларов, что в переводе на нынешний доллар, это 150 миллиардов.

То есть получается, что нынешняя, по крайней мере, первая экспедиция не такая уж дорогая по сравнению с тем, что было. Что не сделано? Не сделано на самом деле самое главное — не испытан носитель. Носитель СЛС впервые будет запущен в беспилотном варианте в следующем году.

Кстати, облет Луны на самом деле планировался еще в Советском Союзе.

И он планировался достаточно серьезно, было выполнено 4 запуска беспилотных. К сожалению, полностью удачный был только один запуск. Предполагалось запустить человека для того, чтобы эта экспедиция совершила облет, но в связи с тем, что как-то основной смысл этого проекта как-то уже не выглядел столь очевидным, основная задача была в гонке с американцами, поскольку американцы опередили нас, то вроде бы и такого политического смысла это не имело.

А занятие, конечно, очень дорогостоящее, рискованное. Решили все-таки отложить до лучших времен посадку на Луну. Тем более если говорить о каких-то научных задачах, они были в значительной мере выполнены. Выполнены — я имею в виду по советской программе. Основные задачи были (помимо пропагандистских, конечно) вернуть грунт с поверхности Луны. И его вернули. Было несколько посадок с возвращением грунта. В общем, это достаточно удачно. Здесь, правда, любят сравнивать, какую массу вернули американцы — 3 с лишним сотни килограмм и сколько вернули русские — заметно меньше, это уже сотни грамм измеряется.

Но по научной значимости это вполне сравнимо. Потому что этих образцов, которые привезли советские космонавты, было вполне достаточны для того, чтобы получить представление, что же такое там на Луне, на поверхности, во всяком случае, можно найти. Что сейчас происходит? Американцы в 2024 году, если все пойдет хорошо, действительно высадятся, но высадятся они уже не туда, где бывали. Сейчас все поняли, что наиболее интересные места на Луне в районе полюсов. И поэтому экспедиция будет в район Южного полюса, уже оттуда грунт будут вести.

Кстати, о носителе, который предполагалось использовать для облета Луны в то время. Предполагалось использовать и ныне прекрасно эксплуатируемого носителя "Протон", предполагалось использовать как спускаемый аппарат практически тот же "Союз". И если сейчас вернуться Роскосмому к "Протону", к "Союзу", модифицированному, конечно, то облет, во всяком случае, можно повторить.

Беседу вёл Игорь Буккер

Материал подготовила Ольга Лебедева