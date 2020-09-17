В ИКТИ создают помощников людям - роботов и системы ИИ

Современные наука и техника развиваются такими ошеломительными темпами, что, вероятно, скоро уже мало кого можно будет удивить, к примеру, роботами на кухне или ставящим диагнозы в поликлинике искусственным интеллектом.

Но пока ещё люди, которые всё это конструируют и разрабатывают, для среднестатистического человека, далёкого от сферы высоких технологий, немного сродни волшебникам.

И всё, что они творят в своих лабораториях — очень интересно. А какие они на самом деле — выяснял ведущий "Правды.Ру" Игорь Буккер у своего гостя Сергея Шептунова, директора ИКТИ РАН.

- Сергей Александрович, магией веет уже от названия возглавляемого Вами учреждения. Что означает его сложная аббревиатура?

— Институт конструкторско-технологической информатики Российской академии наук. На этом вся магия заканчивается, ибо занимаемся мы вопросами комплексной автоматизации машиностроительных производств и изделий машиностроения.

- Тем самым созданием искусственного интеллекта, о котором так много говорят сегодня, или исключительно робототехникой?

— На самом деле очень важно уточнять всегда термины. Потому что про искусственный интеллект знают все. Но мои попытки в течение 5 лет выяснить у каждого, что это такое, приводят к тому, что у каждого свое внутреннее — на подсознании — понимание.

А мы занимаемся, как я и сказал, автоматизацией, начали заниматься в конце 80-х годов еще. Поэтому все стадии развития автоматизированных производств, машин мы прожили и успешно продолжаем развивать дальше.

Что касается роботов и искусственного интеллекта — это, прежде всего, инструменты для человека. И поэтому вопрос их развития связан с тем, какие функции мы хотим реализовывать:

хотим мы просто перекладывать с места на место — это будет манипулятор,

хотим признаки интеллекта — появляются более сложные программы.

Всего лишь программы. Они не заменят живого человека. Как бы нам этого ни хотелось.

А искусственный интеллект — это тоже не замена человеческой головы. Это инструмент, который позволяет там, где обычная математика работает плохо, найти решение.

Видите, как всё просто и вполне буднично.

Поэтому, конечно, всем мы этим занимаемся, но ровно в том объеме, в котором ситуация требует. Есть неопределенность — используем искусственный интеллект. Можно формально это все описать — описываем формально.

Вкратце о разработках

— Институт у нас многовекторный. Это в основном разработки, связанные с созданием отечественных систем управления, станков.

Флагманская разработка у нас сейчас связана с ассистирующими опытами для хирургии, которая, с одной стороны, обеспечивает медицине определенный прорыв в краткосрочной перспективе. Но, с другой стороны, с нашей точки зрения, является достаточно большим заделом на будущее, потому что если этих роботов сделать корректно, то в будущем, прикладывая к ним всевозможные элементы автоматизации, в том числе системы искусственного интеллекта, можно добиться достаточно интересных результатов. Причем даже таких, которые обычному хирургу уже недоступны.

Допустим, иметь возможность оперировать с размером клетки — 10 микрон, делать какие-то элементы, операции автоматически.

Это можно бесконечно рассказывать. Но на самом деле то, о чем я говорю, — это не сказка, это реальность, которая уже есть. И там тоже есть элементы формальной математики, элементы искусственного интеллекта.

Как пример: по картинке камеры компьютера ИИ автоматически выбирает плохие или хорошие клетки и по команде доктора уничтожает их с помощью лазера. Подчеркиваю: по команде доктора. Как бы ни был "умён" ИИ, решение принимает человек.

— В основном Институт работает на медицину? Я правильно понял? Или есть какие-то проекты в других областях?

— Основное направление — все-таки машиностроение. Строим конкурентоспособную технологическую среду современных предприятий. Это наше главное направление. А роботы в медицине — побочный продукт, хотя очень интересный, важный и нужный.

Есть и другие направления. Они связаны с наноструктурированными покрытиями. Это когда мы выращиваем поверхности заданного свойства, любого, даже уникальные. Композитные материалы и много всего другого. Кстати, вопросы формирования качества композитных материалов потребовали участия системы искусственного интеллекта. Почему? Потому что формализовать все технологические процессы очень сложно. А если интегрировать туда систему искусственного интеллекта, то получается достаточно интересный результат.

— Сергей Александрович, а с зарубежными коллегами вы контактируете? Или живёте под грифом "секретно"?

— Конечно, контактируем. Мы исходим из такой позиции, что если ты такой умный, ты должен это доказать на мировой арене, а не вариться в своем соку и считать, что ты самый умный только потому, что другие об этом не знают.

Мы активно ездим на выставки, работаем в рамках российских турпредств для контактов с зарубежными компаниями. И мы по гамбургскому счету всегда себя примеряем на лучшее. Если мы что-то делаем, мы понимаем, что мы должны делать это лучше всех в мире (и это не амбиции), потому что если ты делаешь хуже, это никому не нужно. Особенно сейчас, когда развитие технологий происходит так стремительно, что ты только подумал, а уже все реализовано.

Но мы, обмениваясь опытом с коллегами со всего мира, нацелены на работу на российском рынке. Хотим, чтобы первыми наши работы получали в клиниках России. Я объясню почему. Мы решили очень сложную задачу, которая не позволяет сейчас развиваться роботохирургии, а именно мы создали машину, которая позволяет делать операции не очень дорогими.

Потому что на сегодня роботохирургия, несмотря на то, что развивается более 20 лет, всего охватила 1,4% рынка. И в прогнозе 30 лет она охватит всего 5% рынка.

Почему это происходит? Три большие проблемы:

стоимость высокая,

ограниченные функции,

не хватает специалистов.

Мы своей разработкой решили эту задачу и надеемся сейчас все-таки реализовать программу внедрения роботохирургии в клиники России и поставить в каждую клинику по такому роботу.

Беседу вёл Игорь Буккер

Материал подготовила Ольга Лебедева