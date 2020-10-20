Зачем в МГУ студентов ставят к позорному столбу?

Споры об образовании всегда были в обществе. Оно постоянно менялось. Но всегда находились люди, которые старались преподавать нестандартно, а более интересно, следовательно, и глубоко. Ведь, когда интересно, человек запоминает больше и лучше. А если вообще погрузиться в предмет, ощутить себя, например, древним оратором, то еще лучше. Какие сейчас фишки используют преподаватели ведущего альма-матер страны? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказал доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Григорий Прутцков.

Читайте начало интервью:

— Григорий Владимирович, вы давали студентам задание сделать газету от имени Наполеона. Какие еще необычные приемы вы используете для лучшего усвоения материала? Большинству студентов нравятся такие фишки, но все люди — разные, поэтому, наверное, не всем. Многие ли отказываются участвовать в каких-то креативных заданиях, предпочитая все-таки стандартную схему обучения?

— Я даю задание написать речь, допустим, в стиле античного оратора или кого-то еще. Ведь мы изучаем технику речи, структуру речи. Студент пишет речь античного оратора, но на современную тему.

Античные ораторы современности

И у нас студенты одеваются в хитоны, мы проводим занятие на балюстраде около портрета Ломоносова. Если хорошая погода, мы можем даже выйти к памятнику Ломоносову во дворик. Студент не просто читает по бумажке текст, который он написал накануне, а разыгрывает его. Студент при этом чувствует себя античным оратором.

Я стараюсь хотя бы через занятие какие-то необычные задания давать. Конечно, я — не единственный, кто так делает. Мои коллеги тоже стараются разнообразить обучение. И студентам это интересно, они не только активней участвуют, но и сами проявляют инициативу, дают и реализуют идеи.

Позорный столб журфака

У нас есть тема "Английская журналистика XVIII века". В Англии этого времени существовал позорный столб, к которому привязывали проштрафившихся журналистов. Ему надевали деревянные колодки на руки и ноги, и он целый день так стоял. Желающие могли кинуть в него комок грязи, тухлые овощи и так далее.

Как этот позорный столб изобразить, показать студентам? Я раньше использовал стул. Желающий студент засовывал голову между спинкой стула и сиденьем.

А потом один студент сделал настоящий позорный столб по чертежам XVIII века — полутораметровый деревянный, куда человек действительно может засунуть голову, руки. Это было на семинарах моей коллеги. Он подарил этот столб университету. Он стоит в аудитории в учебной части.

И теперь, когда у меня занятия по английской журналистике XVIII века, я прошу на одно занятие этот позорный столб. Я этот позорный столб приношу на лекцию и предлагаю всем желающим попробовать себя в роли английского журналиста.

Известный всем Даниэль Дефо, автор "Робинзона Крузо", как раз стоял у позорного столба за свою журналистскую деятельность. Поэтому я предлагаю студентам почувствовать себя Даниэлем Дефо.

Человек стоит вот так хотя бы минуту. Конечно, у нас это длится не целый день, но такие моменты остаются у студентов в памяти, и по этим крупицам студент может восстановить полностью предмет практически во всех деталях.

Новости 200 лет спустя

У меня есть коллекция газет и журналов XIX века. Среди них есть русские, английские, испанские, французские, немецкие, итальянские издания. Когда мы проходим журналистику XIX века, я раздаю эти газеты и журналы.

Мы их читаем. Ведь лучше студенту хотя бы вскользь посмотреть такую газету или журнал, немного прочесть и самому увидеть, о чем они писали, чем я буду двадцать минут про нее рассказывать или покажу картинку на экране.

Я стараюсь, чтобы на каждом семинаре у студентов что-то такое было, что бы заставило запомнить данную тему. Предмет становится уже не формальный, а насколько возможно интересный. Понятно, что студенты лучше запоминают этот материал и не забывают даже после экзамена.

— А если студент все-таки предпочитает стандартно выучить и дежурно сдать на экзамене предмет, не участвуя ни в каких креативах, у него есть такая возможность? Или вы все-таки находите подход к студентам?

— У меня крайне редко происходят такие случаи. Конечно, бывают всякие студенты, кто-то стесняется, кому-то это не нравится, кто-то нацелен на академическое, классическое, в стиле XIX века, получение информации и знаний. Я не препятствую этому. Если человек не хочет, конечно, учите, сдавайте классически, никаких проблем.

Я даже на экзамене предлагаю студентам выбрать способ ответа на вопросы: просто по вопросам мы общаемся, по билетам или даже студент может сам выбрать, как он хочет отвечать, чтобы ему было комфортнее рассказывать.

Готовясь отвечать по билету, студент может пользоваться конспектами. Если я задаю вопросы, на которые уже нужно отвечать без подглядывания. Ко всякому студенту я стараюсь найти индивидуальный подход.

— Мы надеемся, что наша система образования и преподавания действительно будет развиваться, в нее будут включаться новые элементы, которые интересны и полезны для студентов и преподавателей.

— Я в этом не сомневаюсь. Наша система образования развивается. У нас очень много ярких, креативных молодых преподавателей, которые идут дальше, делают что-то новое. Недаром Московский университет всегда был образцом образования, и мы эту марку стараемся поднимать и поддерживать.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев