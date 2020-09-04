Юрий Симаков: 75% информации определяется не генами

В чем ошибался Дарвин, почему биоматрица важнее генов и что такое фантомные биологические поля, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру доктор биологических наук, генетик, эмбриолог Юрий Георгиевич Симаков.

Дарвин не прав

— Юрий Георгиевич, вы сказали, что гены — это просто куклы, у которых есть кукловод. Объясните, пожалуйста.

— Мы все имеем форму. И раздел науки о том, как строится форма, называется морфогенез. В нем принимают участие два основных процесса:

генетика,

эмбриология.

Нам постоянно внушают, что гены определяют всё. Но ученые говорят: 75% не определяется генами. Уже развивается эпигенетика, то есть "надгенетика".

Наследственность записана в генах, но очень своеобразно. Есть телефон и есть телефонный номер. Генетическая программа — это телефонный номер, набрав который, мы можем вызвать человека. Английский ученый Уоддингтон занимался морфогенезом. Он сказал: "Разве можно сравнить яйцеклетку кошки и котенка, играющего в фантик?" Когда идет морфогенез, развитие, огромное количество информации организм получает откуда-то дополнительно.

В ДНК человека заложено 109 информации, а чтобы создать клетку, нужно информации 1025.

Откуда она приходит? Значит, есть где-то запись об этом человеке. Мы эту "флешку" с записью зовем биоматрицей. Ее пока не открыли.

Биоматрица — общий чертеж каждого человека, животного.

Можно сказать о ее масштабируемости. Существуют одноклеточные раковинки, они имеют такую же форму, как у большой ракушки. То есть на протяжении эволюции повторяются одни и те же формы.

— Мы, с одной стороны, очень похожи на родителей, а с другой стороны, все-таки от них отличаемся.

— Мы отличаемся от родителей тем, что у нас генетический аппарат меняется. То есть мы номер сменили. Наш номер, наша генетика — это смесь отца и матери. Это новая комбинация цифр. К этому номеру подбирается другая биоматрица.

Но бывает, что от родителей потомство не отличается, если происходит партеногенез, девственное развитие. Существует много животных, которые без оплодотворения откладывают яйцеклетку и развиваются:

насекомые,

амфибии,

ящерицы.

Такое существо ничем не отличается от матери: та же биоматрица, тот же телефонный номер.

Масштабируемость — интересный феномен. Глаз устроен у всех людей одинаково, у млекопитающих, даже у головоногих моллюсков. Значит, существует биоматрица, чертеж глаза, который используют все живые существа.

Здесь никак не работает теория Дарвина о борьбе за существование: мол, одинаковые условия — одинаковая форма.

Дарвин увидел, что животные приспособляются. По его теории все получается случайно. А здесь случайности нет, а есть закономерное развитие. Так же, как идет развитие эмбриона от яйцеклетки до человека. Все биоматрицы заготовлены. Эволюция заключается в том, что живые организмы осваивают все более и более сложные биоматрицы. Нам кажется, что они эволюционируют. Случайностей нет, эволюция предопределена.

— То есть мы можем прогнозировать, что получится?

— Это мы сделаем, когда откроем, где находится полная запись о природе человека и животных. Когда мы биоматрицу раскроем, то сможем сказать: "Следующее будет то и это". Как Менделеев предсказал все элементы в его таблице. Но мы находимся еще на очень низком уровне развития в научном плане.

ДНК определяет меньшую часть наследственной информация. В основном биохимическую, то есть как устроены белки. А как устроена рука, почему она такая получилась и почему похожа на родительскую, как об этом может знать ДНК?

ГМО и вакцины

— Юрий Георгиевич, как генетик вы как относитесь к тому, что на многих продуктах пишут "без ГМО"?

— Это прекрасно, потому что действие ГМО не изучено. ГМО влияет на генетический аппарат. Давайте вернемся к телефонным номерам. Если мы исказим одну цифру телефонного номера, мы выйдем на биоматрицу? Не выйдем.

Люди, занимающиеся генной инженерией, больше всего боятся, что кусочки ДНК, которые вставили в продукт, вставятся в ДНК человека, то есть произойдет перенос генов от ГМО, изменится наследственность. Могут возникнуть рак, аллергия.

Например, нужно вывести томат, чтобы он мог расти в полярных областях. Берут морскую камбалу, которая живет при минус двух градусах. Не удивляйтесь, вода может иметь минус два градуса, потому что соленая вода не замерзает при этой температуре. И этот ген вводится в томат. Томат стал морозоустойчивым. Но как это повлияет на человека, никто не знает.

Таким же образом делаются и вакцины. В нее тоже вставлены кусочки ДНК вируса.

— Вакцина от коронавируса тоже непредсказуемо будет действовать?

— Во-первых, если у человека слабый иммунитет, он по-настоящему может заболеть коронавирусом. Таких людей вакцинировать опасно. Во-вторых, неизвестно, как долго будут действовать антитела, которые получатся в результате прививки. Может быть, они исчезнут очень скоро.

— Есть ли условно бессмертные организмы, то есть живущие гораздо дольше человека? Черепахи, секвойи сотни лет живут.

— Да, условно бессмертные. Есть теория, что у многоклеточных существ выработались гены смерти. Они сбрасывают старые экземпляры, чтобы появились новые. Если бы научились закрывать эти гены, смерти бы не было. Правда, человек не мог бы жить бесконечно, потому что все равно подвергается воздействию космических лучей. Старение было бы, но жизнь удлинилась бы значительно. Но неизвестно, хорошо ли эти вакцины повлияют на человека.

Фантомные поля

— Перед эфиром вы сказали, что хотите показать свою книгу, так?

— "Фантомные биологические поля". В ней я подытожил работу всех ученых и свои исследования биоматриц. Почему фантом? Потому что передача информации от генов к биоматрице может вестись только фантомом, заранее заготовленным чертежом. Считается, что если человек потерял руку, ногу, у него есть фантомные боли, потому что в биологическом поле эта нога как бы сохранена. Животные чувствуют фантомные поля. Один инвалид войны завел собаку. У него не было ноги. Когда он мысленно вытягивал ногу, собака через нее перешагивала, то есть она видела фантом и никогда не сидела на том месте, где у него должна была быть нога.

Раз существует фантомное поле органов, мы для регенерации можем воспользоваться им, то есть в будущем научимся отращивать руки, ноги.

Морфогенез, восстановление органов, перевернет наш мир. В этом направлении должны работать ученые и исследователи-медики. Думаю, сейчас мы находимся на втором этапе процесса. Будут еще третий и четвертый.

— Когда организм считается погибшим с точки зрения генетики?

— Когда уходит биоматрица. У него есть генетика, но он по механическим или биохимическим причинам работать не может. И биоматрица вся сохранилась, а работать он уже не может.

Вот доказательство, что есть наследственность и биоматрица, которая притянута наследственностью. Есть морская водоросль ацетабулярия, это одна большая клетка, четыре сантиметра. Она имеет форму гриба с зонтиком. Зонтик может быть двух видов: сплошной и изрезанный по краям. Ученым удалось показать, что притягивается та форма фантома, в которой ядро. У ацетабулярии есть корешки, в одном из них находится ядро клетки. Достаточно чиркнуть скальпелем по корешку, и клетка становится безъядерной. Ученые берут зонтик и отстригают ножницами. Выяснилось, что он регенерирует, но один раз. А если ему подсадить ядро и сделать такой же опыт, то появится изрезанный зонтик. То есть разные биоматрицы. Получается, клетка, лишенная наследственности, еще жива и даже регенерирует (восстанавливает форму), но один раз. Для того чтобы в следующий раз регенерировать, биоматрицы уже нет, и нужно подсаживать ядро.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова