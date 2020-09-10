Метеорит откроет правду о происхождении жизни на Земле

Ученые Геологической школы Центральной Америки изучают обломки метеорита, который упал на деревню Агуас Саркас, что притаилась в тропических лесах Коста-Рики.

Упавший в 2019 году метеорит, названный "более ценным, чем золото", может дать ответ на волнующий вопрос о том, как зародилась жизнь на нашей планете.

Согласно докладу 2017 года исследователей из университета Макмастера и института им. Макса Планка, жизнь на Земле зародилась между 3,7 и 4,5 млрд лет назад после того, как серия метеоритов, содержащих основные химические элементы, врезалась в водоемы с теплой влагой. После чередования влажных и сухих циклов в этих богатых питательными веществами водоемах произошло соединение основных молекулярных строительных блоков будущей жизни. Как по волшебству на нашей планете появились первые самовоспроизводящиеся молекулы РНК, которые обеспечили первые строки генетического кода, в конечном итоге превратившиеся во все живое на Земле.

Космические камни могут подтвердить или опровергнуть теорию Большого взрыва

В статье из научного журнала Science Mag сказано, что 23 апреля 2019 года примерно в девять часов вечера "пламенный эмиссар", как назвали метеор Агуас Саркас, пролетел по небу, светясь неземным оранжевым и зеленым светом. Этот космический визитер был размером со стиральную машину. Пройдя через атмосферу Земли, он рассыпался на куски в джунглях. Коста-риканский метеорит интересен для науки тем, что состоит из тех же химических элементов, которые попали на нашу планету миллиарды лет назад незадолго до зарождения на ней жизни.

В руках ученых оказалось в общей сложности 27 килограммов фрагментов метеорита. Самый крупный обломок весил около 1,8 кг. По словам исследователей, углерод в этом метеорите "образовался в результате деления ядер в звездах". Внутри обломков метеорита обнаружены фрагменты молекул воды, никеля и серы — тех же изотопов, которые образуют Солнце. Их исследование может привести к более четкому пониманию того, как именно возникла жизнь на Земле, и подтвердить или опровергнуть теорию Большого взрыва.

Как были обнаружены фрагменты метеорита

Ежегодно десятки тысяч метеоритов проходят сквозь земную атмосферу. 99% из них распадаются на молекулярную пыль. Однако отдельные части все же попадают на землю. На сегодняшний день найдено и классифицировано более 60 тысяч подобных фрагментов. Однако крайне редко попадаются метеориты, которые были свидетелями зарождения жизни на Земле. По сведениям журнала Science Mag, таковых метеоритов "было зарегистрировано всего 1 196".

В частности, облачившаяся в пижаму Марсия Кампос Муньос (Marcia Campos Muñoz), прилегла на диван, когда услышала "зловещий гул". Ее сердце бешено заколотилось, домашние питомцы ударились в панику, когда метеор "потряс дом до основания". Когда дым рассеялся, она обнаружила "дыру размером с грейпфрут в гофрированной оцинкованной крыше и разбитый пластиковый стол", а посреди этого беспорядка на полу лежал обугленный до черноты метеорит. В отличие от героинь кинофильмов, не испугавшись радиационного заражения, Марсия подобрала самый большой, еще теплый обломок. Спустя несколько часов к ней в дом приехал местный журналист и транслировал видеозапись повреждений в прямом эфире на Facebook.

Космические самоцветы дороже золота

Метеорит Фукан, содержащий, помимо никеля и железа, примеси зеленых кристаллов оливина, возраст которого, как считают, составляет около 4,5 миллиардов лет, является хорошим примером того, сколько стоят космические камни. Минерал оливин известен как хризолит, но такие крупные кристаллы в природе не встречаются. Обнаруженный в 2000 году и названный по месту в Китае, где он упал на землю, Фукан считается самым красивым метеоритом из когда-либо обнаруженных. Хотите верьте, хотите нет, кусок метеорита Фукан весом 31 килограмм был продан на аукционе за 2 миллиона долларов (1,7 миллиона евро).