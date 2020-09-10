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Автор Игорь Буккер

Сохранился грот, где произошло воскресение Христа

Всего несколько поколений назад некоторые продвинутые европейские ученые отрицали историческую личность Иисуса Христа. Теперь об этом ляпсусе нет и речи, но ведь так хочется найти хотя бы что-то, связанное с Мессией. Подойдет и гробница, куда его положили и где он воскрес.

Сохранился грот, где произошло воскресение Христа

Место действия

Город Давида — Иерусалим, основанный в 1010 г. до н. э. (хотя есть археологические свидетельства поселений, восходящих к 4500 г. до Рождества Христова), за свою только письменную историю более 40 раз подвергался захвату различными народами:

  • персами;
  • римлянами;
  • турками-османами,
  • британцами.

Здесь находятся сакральные объекты, которые почитают священными приверженцы двух мировых религий (христианства и ислама), а также иудаизма. Одно из самых популярных мест паломничества — гробница в саду, где был похоронен и воскрес Иисус Христос.

Как сказано в Новом Завете, Иисуса распяли на холме Голгофа (в переводе с арамейского языка — "череп"). Точное местонахождение гробницы не упоминается в Евангелиях, но она находилась неподалеку от места казни Иисуса. Следы местонахождения гробницы с течением времени были утеряны. Возможно, это стало результатом катастрофических разрушений Иерусалима во время первого из трех мощных иудейских восстаний против владычества Рима.

Обычаи древних

Ни египтяне, ни эллины, ни римляне не хоронили своих мертвецов в городской черте. Даже фараонов и царей. Иудеи двояко относились к покойникам. С одной стороны, труп в их воображении был нечистым. С другой, они всячески заботились о гробницах для своих умерших, которые они называли "вечным домом".

Для менее состоятельных граждан местная природа в изобилии предоставила естественные гроты и пещеры.

"Несомненно, что тот новый гроб, который высек Иосиф в скале, находился очень недалеко от места казни Спасителя. Здесь еще никто не был положен; гробница, вероятно, даже не была еще окончена и представляла только одну камеру, когда единственное простое ложе у стены должно было послужить временною усыпальницею для краткого смертного покоя Господа Иисуса Христа", — писал в свое время Николай Маккавейский.

Споры вокруг гробницы в Иерусалимском саду

В 20 веке археологи разных школ утверждали, что садовая гробница не могла быть местом, где был погребен Иисус. Судя по некоторым характерным особенностям, она относится к периоду первого храма, т. е. примерно за 6-7 столетий до казни Иисуса. Вполне возможно, что гробница была повторно использована его последователями. Такие прецеденты имелись. Однако в Евангелиях ясно сказано, что Иисус был похоронен в новой гробнице. Более того, многие христиане считают, что место, где на самом деле был похоронен Иисус, находилось рядом с нынешним храмом Гроба Господня.

Гробница была высечена в скале. Никаких останков или артефактов внутри обнаружено не было.

В окружающем гробницу саду имеются лоток для воды и водоем, относящиеся к эпохе крестовых походов (11- 12 вв.), которые традиционно использовались для орошения сада. До наших дней сохранился древнеримский винный пресс.

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Темы гробница иерусалим иисус христос
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