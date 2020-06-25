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Автор Игорь Буккер

"Стена Чингисхана" была возведена не для войны

Эврика » Открытия

Подобно любому замечательному произведению рук человеческих, Великая китайская стена вызывает интерес не только у ученых. "Длинная стена в 10 000 ли" — как ее называют в Поднебесной — видна из космоса, про нее рассказывают легенды. И недавно была озвучена версия, что северный участок Великой китайской стены был построен не для того, чтобы препятствовать вторжению вражеских армий, а для мониторинга движения гражданского населения.

Правда или вымысел

Согласно Большой советской энциклопедии, "первые участки воздвигнуты в 4-3 вв. до н. э. После объединения Китая (221 до н. э.) император Цинь Шихуанди приказал воздвигнуть сплошную стену, чтобы прикрыть северо-западные границы империи от нападений кочевых народов. Впоследствии Великая китайская стена неоднократно достраивалась и ремонтировалась".

Если бы не творцы Новой хронологии академик РАН А. Т. Фоменко и его соавтор, математик Г. В. Носовский, которые вытащили из нафталина давно опровергнутые исторические версии почетного академика АН СССР Н. А. Морозова, широкая общественность не обратила бы внимание на следующий курьез этого ученого и революционера-террориста.

Вот пассаж из морозовских штудий: "Одна мысль о том, что знаменитая Китайская стена вышиною от 6 до 7 метров и толщиною до трех, тянущаяся на три тысячи километров, начата была постройкой еще в 246 г. до начала н. э. императором Ши-Хоангти (именно так у Н. А. Морозова — прим. ред.) и была окончена только через 1866 лет, к 1620 г. н. э., до того нелепа, что может доставить лишь досаду серьезному историку-исследователю. Ведь всякая большая постройка имеет заранее намеченную практическую цель. Кому пришло бы в голову начинать огромную постройку, которая может быть окончена лишь через 2000 лет, а до тех пор будет лишь бесполезным бременем для населения".

Последние исследования породили сомнения

На протяжении двух лет израильские ученые изучали Великую китайскую стену. Когда исследователи впервые полностью нанесли на карту ее северную часть, протяженностью 740 километров, полученный результат поставил под сомнение прежние предположения.

"До нашего исследования большинство людей думали, что целью стены было остановить армию Чингисхана, — пишет в журнале Antiquity Гидеон Шелах-Лави (Gideon Shelach-Lavi) из Еврейского университета в Иерусалиме. — Наш анализ стены показывает, что она не была построена ни для защиты от крупных воинских соединений, ни даже от набегов кочевников. Мы пришли к выводу, что речь шла скорее о мониторинге или блокировании передвижения людей и скота, возможно, с целью взимания налогов".

Предположительно, население передвигалось с севера в поисках более теплых пастбищ на юге. В невоенном предназначении Великой китайской стены был убежден замечательный советский и русский историк Лев Николаевич Гумилёв.

"Стена протянулась на 4 тыс. км. Высота ее достигала 10 метров, и через каждые 60-100 метров высились сторожевые башни. Но когда работы были закончены, оказалось, что всех вооруженных сил Китая не хватит, чтобы организовать эффективную оборону на стене. В самом деле, если на каждую башню поставить небольшой отряд, то неприятель уничтожит его раньше, чем соседи успеют собраться и прийти на помощь. Если же расставить пореже большие отряды, то образуются промежутки, через которые враг легко и незаметно проникнет вглубь страны. Крепость без защитников — не крепость", — утверждал создатель пассионарной теории этногенеза.

Большинство историков не интересуются "Стеной Чингисхана"

Северная линия, также известная как "Стена Чингисхана", находится в основном на территории нынешней Монголии. Этот земляной вал был воздвигнут между 11 и 13 вв. и состоит из 72 сооружений, расположенных на небольшом участке. Данное исследование, проведенное международной группой археологов, было первым, поскольку в основном исследователи игнорируют изучение именно этого участка стены.

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Темы чингисхан кочевники археология лев гумилев великая китайская стена
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