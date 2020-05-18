Как труд погубил неандертальцев

Новое сенсационное открытие в археологии: наши далекие предки начали заселять Европу более 45 тысяч лет назад. Это намного раньше, чем было известно до сих пор. Человек разумный начал вытеснять коренных европейцев. Инструментальная техника, ранее приписываемая неандертальцам, оказалась делом рук гомо сапиенса. Но из неандертальцев получились хорошие ученики.

Приблизительно 45 000 лет назад в Европу хлынул поток переселенцев из Африки. Постепенно начали исчезать неандертальцы, которые жили на этом континенте в течение добрых 250 тысяч лет. Однако до недавнего времени, из-за отсутствия археологических находок, не было понятно, когда homo sapiens - дальний предок современного человека — переселился сюда из Африки и Ближнего Востока.

До недавнего времени среди наиболее ранних останков европейского гомо сапиенса была массивная челюсть, обнаруженная в 2002 году в пещере Пештера-ку-Оасе (Peștera cu Oase) на территории Румынии. 9,90% генома Oase 1, жившего здесь почти 41 000 лет назад, свидетельствовали, что его прапрадедушка был неандертальцем.

В 2015 году международная группа исследователей под руководством Жан-Жака Юблена (Jean-Jacques Hublin) из лейпцигского Института эволюционной антропологии им. Макса Планка вновь приступила к археологическим раскопкам в пещере Бачо Киро, расположенной в Габровской области Болгарии. Пещера, названная в честь героя болгарского национально-революционного движения XIX века, с 1970-х годов известна как археологическая стоянка палеолита.

Останки принадлежат Homo Sapiens

Исследователи обнаружили более 2 000 орудий труда каменного века, тысячи костей животных со следами обработки, а также зуб и несколько фрагментов человеческих костей, сообщают антропологи в отраслевом журнале Nature. Как сообщается, кости настолько раздроблены, что на глаз сложно определить, каким видам животных или людям они принадлежали. Благодаря масс-спектрометрии белков и ДНК-анализу удалось установить принадлежность костных фрагментов.

"Все митохондриальные геномы, выделенные из человеческих останков, найденных в пещере Бачо Киро, принадлежат "человеку разумному", — подтвердил Юблен.

Радиоуглеродный анализ показал, что останки принадлежат предкам человека, жившим в период от 45 820 до 43 650 лет назад. Некоторым инструментам из пещеры может быть около 47 тысяч лет. Это доказательство того, что наши предки достигли Европы, по крайней мере, 45 тысяч лет назад. Это на несколько тысяч лет раньше, чем находки, сделанные в румынской пещере.

Палеонтологи долго ломали голову над тем, кто создал каменные орудия:

неандертальцы;

человек разумный.

Некоторые из них были похожи на те, чем пользовались неандертальцы, в то время как происхождение других было менее ясным. Бесчисленные инструменты и артефакты из пещеры Бачо Киро теперь дают ответ и на этот вопрос.

"Достойна внимания обширная коллекция изготовленных из костей инструментов и украшений", — сказал один из исследователей Джефф Смит (Geoff Smith).

Кроме скребков и прочих инструментов были обнаружены предметы, окрашенные охрой, бусинки из слоновой кости и несколько украшенных резьбой крюков для подвешивания мяса из зубов пещерного медведя. Судя по внешнему виду этих артефактов, они очень похожи на произведения верхнего палеолита — переходный этап между эпохой неандертальцев и эрой Homo sapiens.

Неандертальцы — ученики "человека разумного"

Находки из пещеры Бачо Киро ясно свидетельствуют, что не все орудия производили неандертальцы, некоторые были созданы руками "человека разумного".

"Это подтверждает, что наши предки произвели большую часть этих "современных" творений, — говорит соавтор исследования Шара Бейли (Shara Bailey) из Нью-Йоркского университета. — Сходство между этими находками и находками, сделанными в местах обитания неандертальцев, может быть результатом взаимодействия между этими двумя популяциями".

Короче говоря, поздние неандертальцы скопировали технические приемы у Homo Sapiens. Поскольку в Восточной Европе эти два типа людей, по всей видимости, жили бок о бок друг с другом в течение тысяч лет. Поэтому понятно, что оба вида также влияли друг на друга в культурном отношении. Это во многом объясняет, почему некоторые группы древних людей разработали новые формы создания инструментов незадолго до своего исчезновения.