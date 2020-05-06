Эксперт по химоружию об искусственном COVID-19

Экс-советник Генерального секретаря ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в беседе с главным редактором "Правды.Ру" вновь подчеркнул искусственное происхождение вируса COVID-19 из американских военных лабораторий.

Эксперт ООН: COVID -19 - био-оружие или месть природы?

Вирус — искусственный?

— ВОЗ говорит, что они не видят доказательств того, что это искусственный вирус. Я спрашивала у американцев, они говорят: "Нам всё равно, какой это вирус. Главное, чтобы мы выздоровели и всё это закончилось". Вы продолжаете утверждать, что это искусственный вирус, разработанный человеком?

— Безусловно.

Есть статья от 9 ноября 2015 года в журнале Nature ("Природа") — это самый авторитетный в мире научный журнал, в котором говорится, как американские ученые из университета Северной Каролины из человеческого вируса SARS (атипичной пневмонии) и коронавируса китайской летучей мыши смогли создать патоген, которого не существовало в природе.

Они вначале смогли его получить в пробирке, потом им заражали клетки человека, заражали мышей и показали, что в клетках человека он растёт с высоким титром. Так что, к сожалению, этот пандемический вирус создан искусственно. Никакого природного резервуара для него нет. Пока что не обнаружено ни одного животного, в котором он мог бы расти и размножаться.

— Летучие мыши?

— COVID-19 не живет, к сожалению или к счастью:

ни в летучих мышах,

ни в змеях,

ни в панголинах.

— Я разговаривала с ветеринарным врачом, который сказал, что еще 40 лет назад он изучал коронавирусы и 40 лет назад они были у животных.

— Коронавирусы были. Коронавирусов 38 видов, но вот именно такого, как COVID-19, и близко нет в природе, потому что на 80% это человеческий вирус SARS, а 20% взято от китайской летучей мыши. Это гибридный вирус, который создан в пробирке.

Это совершенно однозначно, потому что ни у одного из коронавирусов нет такого специфического белка, который позволяет ему проникать в клетки человека, к тому же в котором 4 вставки от ВИЧ.

Какой-то там! Сейчас многие наши ученые пытаются применить термин, что это, дескать, полиморфизм. Полиморфизм — это когда один-два нуклеотида изменены. А тут, извините, четыре вставки — от 30 до 50 нуклеотидов. Это никаким полиморфизмом не объяснишь.

США или Китай?

— Китай и Америка обменялись взаимными обвинениями.

— К сожалению, Китай изначально занял неправильную линию защиты. Они стали отрицать очевидное, а очевидно то, что он создан искусственно. Они опасались, что тогда это всё повесят на них. К сожалению, наши ученые их дружно поддержали, и сейчас они, в общем-то, в очень глупом положении оказались именно потому, что природного резервуара нет, а статья в Nature есть. А далеко не каждый академик в своей жизни удостаивается чести публикации в журнале Nature. Это как бы Олимп мировой науки.

— Про ту статью в журнале "Природа" пишут, мол, ученые занимались изучением.

— Чтобы это выяснить, ученые должны предоставить, хотя бы Всемирной организации здравоохранения, тот самый гибридный вирус, который они вывели в 2015 году. Они этого до сих пор не сделали. Из-за этого мы делаем вывод, что они как-то не стремятся установить истину в этом деле, а стремятся что-то скрыть и что-то спрятать. Поэтому, к сожалению, опровергнуть это они могут только одним способом — дать тот полученный гибридный вирус, который они создали в 2015 году.

— Кто должен дать этот вирус?

— Ученые из университета Северной Каролины, которые его и создали, и отчитались на весь мир о своем успехе.

— Как мы уже говорили с вами, американские военные могли привезти тайком этот вирус…

— Могли. Но, к сожалению, сейчас всё больше данных указывает на то, что, скорее всего, его утечка произошла именно в США. Вирус был создан в 2014 году, как я и сказал, в университете Северной Каролины.

В этом проекте участвовал крупнейший американский военно-биологический институт "Форт Детрик" и Институт инфекционных болезней армии США в Вашингтоне. Обе эти организации никак к мирным не отнесёшь.

В 2014 году Барак Обама подписал мораторий на проведение исследований с патогенами, которые могут представлять большую опасность, в частности с вирусами SARS, MERS, вирусами гриппа и, соответственно, они не могли уже проводить эти исследования на территории США. Они перенесли их в Китай, в тот же самый город Ухань, в Институт вирусологии. Они вполне отдавали себе отчет, что такого рода эксперименты могут быть крайне опасными для всего человечества, но оправдывают себя тем, что они тщательно соблюдали все правила техники безопасности, все нормативы Соединенных Штатов Америки в данной области и получили все необходимые разрешения.

И более того, несмотря на мораторий, американцы выделили грант этому университету в городе Ухане (3,7 миллиона долларов) на завершение этих исследований, то есть они хотели, чтобы…

— Есть документы об этом?

— Безусловно. Это всё в открытой публикации, которая до сих пор висит на сайте в журнале Nature.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер