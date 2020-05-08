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Автор Евгений Стриж

Гениальные изобретения для прорыва через Берлинскую стену

Эврика » Изобретения

9 ноября 2019 года исполнилось 30 лет со дня падения Берлинской стены - физического воплощения "железного занавеса", разделявшего Восток и Запад во время холодной войны.

Стена была построена в 1961 году, но тысячи людей нашли способы победить ее. Иногда весьма оригинальные. 

Микролет

В 1984 году чех Иво Здарский построил собственный самолет, чтобы пролететь над "железным занавесом". Аппарат был небольшой,поэтому конструктор назвал его микролетом.

Микролет был создан на основе двухтактного двигателя и топливного бака "Трабанта", другие компоненты были самодельными.

После взлета в 3 часа утра самодельный винт микролета попал по скале, но благодаря стальной кромке не повредился. Здарский держался низко, чтобы избежать радаров, пролетая под линиями электропередач, и успешно сел в международном аэропорту Вены.

  • После Здарский переехал в США и основал "Ivoprop", успешный бизнес по производству винтов.

Воздушный шар

Один из самых известных вариантов "переезда в загнивающий Запад" — воздушный шар, собранный механиком Питером Стрельчиком и каменщиком Гюнтером Ветцелем.

Шар был тщательно спроектирован, чтобы обеспечить достаточную грузоподъемность для перевозки двух мужчин и их семей. Горелка представляла собой модифицированный баллон с пропаном, а купол сделали из одеял.

16 сентября 1979 года двое мужчин со своими женами и четырьмя детьми поднялись на высоту примерно в 2,4 км — достаточно высоко, чтобы избежать прожекторов Восточной Германии — и совершили 25-минутное путешествие. К концу полета купол не выдержал, и приземление получилось жестким — Ветцель сломал ногу. Однако с задачей шар справился.

Подводный буксир

Бернд Беттгер был инженером и энтузиастом водного спорта. Логично, что, решив сбежать в Швецию, он прежде всего подумал именно по воде. Но плыть туда самому было слишком сложно, и инженер придумал подводный буксир, который и собрал в 1967 году.

Обычно такие буксиры питались от батареи, но нужных батарей просто не было в продаже, так что Беттгер поставил на свое изделие 2-хтактный мотор от мотоцикла, к которому по резиновой трубке подавался воздух.

Первая попытка пересечь границу была неудачной. Беттгера поймали, и он провел три месяца в тюрьме.

Но от мечты не отказался. Во второй раз ему удалось преодолеть на подводном буксире 24 км.

Оказавшись на свободе, он продолжал работать над подводными буксирами для коммерческих дайверов.

Кстати,его модели до сих пор продаются под брендом "AquaScooter".

Фото:bukimevieningi.lt

 

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Темы изобретения берлинская стена железный занавес
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