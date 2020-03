Астероиды: какую опасность они несут землянам

Какую опасность несут для землян небесные пришельцы в виде комет и астероидов? Может быть, довольно перевернуть страницы истории, чтобы убедиться — ничего хорошего они не сулят.

Абу-Хурейра: начало отсчета трагедии

До того, как под водами сирийского озера Асад скрылось ранненеолитическое поселение Абу-Хурейра, расположенное на горном плато у реки Евфрат, в начале 1970-х годов здесь проводились археологические изыскания. 12 800 лет назад здесь был осуществлен переход от охоты и собирательства к сельскому хозяйству. В журнале Nature journal Scientific Reports появились новые данные о другой стороне истории, а коротко говоря, о внезапной гибели людей, которые жили в окрестностях холма Абу-Хурейра.

Их дома, выложенные из сырцового кирпича, настолько оплавились, что это не могло быть вызвано пожарами или извержениями вулкана. Профессор геологии Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Джеймс Кеннетт (James Kennett) прибег к образному сравнению, что при такой температуре за считанные минуты без остатка расплавился бы автомобиль. В результате исследования оставшегося до затопления материала группа специалистов пришла к выводу, что обнаружено первое документально засвидетельствованное место катастрофы, вызванной ударом из космоса.

Вероятнее всего, речь идет о той самой комете, которая врезалась в Землю и взорвалась в атмосфере в конце эпохи плейстоцена. В результате с лица нашей планеты исчезло большинство крупных животных, включая мамонтов, а также лошадей и верблюдов. Падение астероида или кометы (диаметр которого превышал 4 км) привело к исчезновению археологической культуры Кловис, первых жителей на территории Северной и Центральной Америки, а также к внезапному началу этапа последнего оледенения, получившего название поздний дриас.

Доказательства теории о столкновении Земли с кометой

Результаты анализа геохимического состава оплавленного и превращенного в стекло материала показали, что он образовывался при очень высоких температурах — выше 2200 градусов по Цельсию — и состоит из минералов, обогащенных хромом, железом, никелем, сульфидами, титаном и даже расплавленным железом, богатым платиной и иридием.

"Такие дефицитные материалы чрезвычайно редки при нормальных температурах, но обычно встречаются во время столкновений", — утверждает профессор Джеймс Кеннетт.

Впервые гипотеза о комете Кловис или о столкновении в позднем дриасе появилась в октябре 2007 года на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences. Благодаря находкам, сделанным в полусотне различных мест в Северной Америке, сделали вывод, что причиной резких климатических и экологических изменений, произошедших примерно 12 900 лет назад, является падение кометы или астероида. Тогда подобная версия вызвала шквал критики, но за последнее время появляется все больше доказательств такой точки зрения и укрепления позиций авторов научной гипотезы о космическом факторе.

Последствия падения небесного тела

ударная волна в атмосфере;

ударная волна в земной коре:

цунами;

состояние "ядерной зимы".

В начале прошлого века никто не пострадал от Тунгусского метеорита, по счастливой случайности угодившего в безлюдные места. Распавшийся в окрестностях Челябинска небольшой астероид в разной степени нанес вред здоровью более полутора тысячам жителей области и причинил вред 4 715 сооружениям на ее территории, нанеся ущерб на миллиард рублей. Вскоре после произошедшего 15 февраля 2013 года события на высоком государственном уровне было высказано предложение о создании системы для защиты планеты от подобных инцидентов.