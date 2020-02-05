Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Василий Амирджанов

Facebook и жизнь: просветитель Марк встревожил РПЦ

Эврика » Изобретения

Заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе посчитал важным отреагировать на прогнозы основателя Facebook Марка Цукерберга.

Напомню, глава цифрового гиганта поделился своими суждениями о развитии технологий и их влиянии на бизнес, общество и гуманитарные ценности.

Предсказание от Марка

Марк Цукерберг порассуждал о возможном будущем грядущего десятилетия и выделил несколько факторов, определяющих его развитие:

  • Смена поколений и приход к власти нынешней молодежи.
  • Появление технологий, позволяющих упростить бизнес-цепочку "товар-деньги-товар".
  • Создание новой социальной платформы для более тесного общения различных сообществ.
  • Создание новых устройств виртуальной и дополнительной реальности для усиления эффекта присутствия.

Собственно, за последнее десятилетие нетрудно заметить, что именно в этом направлении движутся цифровые технологии. Современные смартфоны позволяют уже многое, что лет двадцать тому назад выглядело фантастикой, а лет сорок — подобные прогнозы могли бы послужить билетом в один конец в психиатрическую клинику. Однако доселе невероятное все-таки стало очевидным.

Коротко о сути

Молодые люди, которые будут постепенно замещать нынешние поколения, в отличие от большинства своих родителей уже мыслят более глобально и трансгранично. Те, кто считал телеграф, телефон и телевизор продвинутыми гаджетами, в информационном плане всё-таки были достаточно ограничены.

Не было такого высокого по современным меркам эффекта присутствия, когда человек может в режиме реального времени, находясь практически в любой точке планеты, с помощью гаджетов решать многие задачи:

  • Проводить прямые видеотрансляции.
  • Платить налоги и получать государственные услуги.
  • Контролировать детей в школе и управлять "умным" домом.
  • Совершать онлайн-покупки и банковские транзакции.

Марк Цукерберг выразил уверенность:

"Если мы можем сделать так, чтобы каждый мог продавать товары через Instagram, поддерживать покупателей через мессенджер или переводить деньги быстро и дешево через WhatsApp, мы создадим в мире больше возможностей".

Расширение эффекта личного присутствия в этом процессе Марк Цукерберг считает определяющим и залогом решения большинства глобальных проблем путем непосредственного влияния на них обычных граждан.

Цифровой интернационал

Люди, которые станут определять правила планетарного общежития в обозримом будущем, включая вопросы экологии, экономических трендов и межгосударственных отношений, по мнению Марка Цукерберга, станут мыслить намного шире, благодаря развитию технологий.

Цифровые инструменты, которые уже существуют, позволяют им одинаково качественно оценивать частное и глобальное, чтобы делать с более высокой вероятностью верные выводы и применять оптимальные решения.

Со временем может выстроиться новая конфигурация международной кооперации и межличностного общения — свободная от некоторых традиционных стереотипов, узкогрупповых политических трендов и катализаторов конфронтации.

Опасения РПЦ

В Московской патриархии сообщили, что нейтрально оценивают развитие современных гаджетов. По словам заместителя главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, РПЦ беспокоит перспектива выведения "нового вида человека":

"Пожалуй, единственная технология, которая носит заведомо богоборческий характер — это комплекс исследований, который имеет целью создание нового человеческого вида, некого синтеза физиологии и кибертехнологий, желательно бессмертного".

На мой взгляд, Вахтангу Кипшидзе беспокоиться не о чем. Ему, как верующему человеку, легко развеять свои тревоги вполне доступным способом и получить исчерпывающий ответ на главные вопросы:

"Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом". (Книга притчей Соломоновых)

"Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь". (Книга пророка Иеремии)

Просветитель Марк

Глава Facebook и не пророчествовал о создании "нового человека". Между выведением нового вида homo sapiens и расширением возможностей вполне себе обычных людей — дистанции огромного размера. И речи нет о создании некоего киборга. Тезисы Марка Цукерберга никоим образом не противоречат суждениям Вахтанга Кипшидзе:

"Какие бы технологии ни появлялись — практически любая из них может приносить и пользу, и вред человеку и человечеству. Все зависит от пользователя, его нравственного выбора, способности соотносить свои действия с представлением о высоком богоданном достоинстве человека, своим собственным и достоинством окружающих".

Новые технологии могут открыть больше возможностей и для интеллектуального развития, и для духовного роста. Тем же священнослужителям, благодаря эффекту присутствия, за который ратует Марк Цукерберг, позволит стать ближе своим прихожанам. В этом смысле Цукерберг и РПЦ по идее — концептуальные союзники.

Построим "Титаник" или Ноев ковчег

Разумеется, повод для радости по случаю приобретения всеобщего технологического блага станет актуальным, если процесс пойдет "как надо", а не "как всегда". Автомобиль же может и катать счастливые пары, а может и везти солдат на войну. За руль может сесть дисциплинированный и внимательный водитель, а может и безбашенный персонаж, который и себя угробит, и других покалечит.

В этом смысле у любого технологического новшества всегда есть полярные векторы применения. Об удержании процесса в безопасном режиме и адекватности контроля за ним с точки зрения общечеловеческих ценностей Марк Цукерберг обещал позаботиться. Возможность положительного результата для людей вполне очевидна, а как это выйдет на деле, узнаем лет через десять.

Темы рпц facebook технологии марк цукерберг
Актуальная аналитика
Формула небес
Разноцветная формула любви Боба Марли - Гороскоп дня
Изобретения. Наука и техника
Facebook и жизнь: просветитель Марк встревожил РПЦ
Экономика и бизнес
Коронавирус: чем он опасен для мировой экономики
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
В Китае скончался врач, помогавший бороться с коронавирусом
Россияне рассказали, как часто они хотели бы путешествовать
В Италии у девушки волосы стали расти из десен
В России появится аппарат, способный садиться на вертикальную стену
В Орске врачи спасли недоношенного малыша весом 650 граммов
В США заговорили об оснащении подлодок лазерами
Российским туристам не нравится досмотр личных вещей в аэропорту
Необходим в локальных конфликтах: эксперт о новом боевом модуле АУ-220М
Как представители древних цивилизаций изучали космос?
Голикова озвучила число семей с правом на маткапитал в 2020 году
Последние материалы
Коронавирус: чем он опасен для мировой экономики
В Китае скончался врач, помогавший бороться с коронавирусом
Россияне рассказали, как часто они хотели бы путешествовать
В Италии у девушки волосы стали расти из десен
Африка показывает истинное лицо
В России появится аппарат, способный садиться на вертикальную стену
В Орске врачи спасли недоношенного малыша весом 650 граммов
Послание президента - отправная точка для глобальной реформы?
В США заговорили об оснащении подлодок лазерами
Российским туристам не нравится досмотр личных вещей в аэропорту
Популярное
Мир. Новости мира
Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву

Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.

Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву
В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века
Прошлое
В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века
Дерматология
Папилломы жгут, бьют током и отрезают
Новости спорта
FIS: не хотим превращать лыжные гонки в соревнование России и Норвегии
Соломон Соловьев Разноцветная формула любви Боба Марли - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Facebook и жизнь: просветитель Марк встревожил РПЦ Василий Амирджанов Петр Фадеев Коронавирус: чем он опасен для мировой экономики Петр Фадеев
Комментарии
Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции
Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
Эксперт: легкоатлетов России в полном составе не допустят на Олимпиаду
Правильна ли тактика Путина в отношении бандеровской Украины
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
Все кому не лень рвутся править Конституцию: теперь вот и Михалкова
Лукашенко: Москва подняла скандал из-за визита Помпео в Минск
Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции
Украинский боксёр после победы в Калининграде назвал Россию агрессором
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
Ирина Отиева задумалась об эмиграции после скандала на ТВ
Украинский боксёр после победы в Калининграде назвал Россию агрессором
Правильна ли тактика Путина в отношении бандеровской Украины
Почему NASA скрывает достоверную информацию о Марсе?
Поляков рассмешила сделка Варшавы с Пентагоном по поставкам F-35
Кашин назвал бойцов MMA "животными", а зрителей "быдлом"
В России создадут новую версию БПЛА-разведчика "Альтиус"
Вице-адмир﻿ал: новая тактика РФ в Атлантике усложняет жизнь ВМС США
Украинский боксёр после победы в Калининграде назвал Россию агрессором
Макрон вступился за Польшу перед Россией
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ