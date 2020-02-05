Facebook и жизнь: просветитель Марк встревожил РПЦ

Заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе посчитал важным отреагировать на прогнозы основателя Facebook Марка Цукерберга.

Напомню, глава цифрового гиганта поделился своими суждениями о развитии технологий и их влиянии на бизнес, общество и гуманитарные ценности.

Предсказание от Марка

Марк Цукерберг порассуждал о возможном будущем грядущего десятилетия и выделил несколько факторов, определяющих его развитие:

Смена поколений и приход к власти нынешней молодежи.

Появление технологий, позволяющих упростить бизнес-цепочку "товар-деньги-товар".

Создание новой социальной платформы для более тесного общения различных сообществ.

Создание новых устройств виртуальной и дополнительной реальности для усиления эффекта присутствия.

Собственно, за последнее десятилетие нетрудно заметить, что именно в этом направлении движутся цифровые технологии. Современные смартфоны позволяют уже многое, что лет двадцать тому назад выглядело фантастикой, а лет сорок — подобные прогнозы могли бы послужить билетом в один конец в психиатрическую клинику. Однако доселе невероятное все-таки стало очевидным.

Коротко о сути

Молодые люди, которые будут постепенно замещать нынешние поколения, в отличие от большинства своих родителей уже мыслят более глобально и трансгранично. Те, кто считал телеграф, телефон и телевизор продвинутыми гаджетами, в информационном плане всё-таки были достаточно ограничены.

Не было такого высокого по современным меркам эффекта присутствия, когда человек может в режиме реального времени, находясь практически в любой точке планеты, с помощью гаджетов решать многие задачи:

Проводить прямые видеотрансляции.

Платить налоги и получать государственные услуги.

Контролировать детей в школе и управлять "умным" домом.

Совершать онлайн-покупки и банковские транзакции.

Марк Цукерберг выразил уверенность:

"Если мы можем сделать так, чтобы каждый мог продавать товары через Instagram, поддерживать покупателей через мессенджер или переводить деньги быстро и дешево через WhatsApp, мы создадим в мире больше возможностей".

Расширение эффекта личного присутствия в этом процессе Марк Цукерберг считает определяющим и залогом решения большинства глобальных проблем путем непосредственного влияния на них обычных граждан.

Цифровой интернационал

Люди, которые станут определять правила планетарного общежития в обозримом будущем, включая вопросы экологии, экономических трендов и межгосударственных отношений, по мнению Марка Цукерберга, станут мыслить намного шире, благодаря развитию технологий.

Цифровые инструменты, которые уже существуют, позволяют им одинаково качественно оценивать частное и глобальное, чтобы делать с более высокой вероятностью верные выводы и применять оптимальные решения.

Со временем может выстроиться новая конфигурация международной кооперации и межличностного общения — свободная от некоторых традиционных стереотипов, узкогрупповых политических трендов и катализаторов конфронтации.

Опасения РПЦ

В Московской патриархии сообщили, что нейтрально оценивают развитие современных гаджетов. По словам заместителя главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, РПЦ беспокоит перспектива выведения "нового вида человека":

"Пожалуй, единственная технология, которая носит заведомо богоборческий характер — это комплекс исследований, который имеет целью создание нового человеческого вида, некого синтеза физиологии и кибертехнологий, желательно бессмертного".

На мой взгляд, Вахтангу Кипшидзе беспокоиться не о чем. Ему, как верующему человеку, легко развеять свои тревоги вполне доступным способом и получить исчерпывающий ответ на главные вопросы:

"Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом". (Книга притчей Соломоновых) "Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь". (Книга пророка Иеремии)

Просветитель Марк

Глава Facebook и не пророчествовал о создании "нового человека". Между выведением нового вида homo sapiens и расширением возможностей вполне себе обычных людей — дистанции огромного размера. И речи нет о создании некоего киборга. Тезисы Марка Цукерберга никоим образом не противоречат суждениям Вахтанга Кипшидзе:

"Какие бы технологии ни появлялись — практически любая из них может приносить и пользу, и вред человеку и человечеству. Все зависит от пользователя, его нравственного выбора, способности соотносить свои действия с представлением о высоком богоданном достоинстве человека, своим собственным и достоинством окружающих".

Новые технологии могут открыть больше возможностей и для интеллектуального развития, и для духовного роста. Тем же священнослужителям, благодаря эффекту присутствия, за который ратует Марк Цукерберг, позволит стать ближе своим прихожанам. В этом смысле Цукерберг и РПЦ по идее — концептуальные союзники.

Построим "Титаник" или Ноев ковчег

Разумеется, повод для радости по случаю приобретения всеобщего технологического блага станет актуальным, если процесс пойдет "как надо", а не "как всегда". Автомобиль же может и катать счастливые пары, а может и везти солдат на войну. За руль может сесть дисциплинированный и внимательный водитель, а может и безбашенный персонаж, который и себя угробит, и других покалечит.

В этом смысле у любого технологического новшества всегда есть полярные векторы применения. Об удержании процесса в безопасном режиме и адекватности контроля за ним с точки зрения общечеловеческих ценностей Марк Цукерберг обещал позаботиться. Возможность положительного результата для людей вполне очевидна, а как это выйдет на деле, узнаем лет через десять.