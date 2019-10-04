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Автор Константин Кузнецов

Найдена гробница Птолемея IV - проклятье фараонов снова в силе?

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Археологи уверены, что пусть и случайно, но был найден древний храм египетского фараона. Гробница возрастом в 2200 лет, как полагают ученые, принадлежит фараону Птолемею IV. Находка была сделана во время работ по сооружению канализации.

Как только под землей было обнаружено нечто странное, работы были немедленно прекращены, тут же позвали ученых. Маленькая деревня Ком Шэко в северном Сохаге неожиданно оказалась в центре внимания археологов со всего мира. На стенах храма было обнаружено имя Птолемея IV, правившего Египтом с 221 по 204 годы до нашей эры. Пол и стены храма сделаны из известняка и украшены изображениями птиц и животных. В некоторых древних текстах Птолемея IV называют тем, по чьему приказу был построен самый большой корабль, приводимый в движение гребцами.

Ученые в настоящее время работают над тем, чтобы полностью раскопать храм. В связи с новым открытием вновь возникли разговоры о проклятии, которое, как считается, обрушивается на каждого, кто побеспокоит вечный сон превращенного в мумию фараона. Проклятье не отличает ученого-археолога с мировым именем от простого расхитителя гробниц и проявляется в виде постоянных неудач, болезней и смертей. Чаще всего о проклятии фараонов говорят в связи с гробницей фараона Тутанхамона. После ее открытия и раскопок многие принимавшие в том участие умерли.

Гробницу Тутанхамона открыли 29 ноября 1922 года, а годом позже последовала череда смертей. Лорд Карнарвон, который финансировал раскопки, умер в 1923 году от заражения после укуса комара. Финансист Джордж Джей Гулд I умер в том же году от лихорадки, вскоре после посещения гробницы. Принц Египта Али Камель Фахми Бей ушел из жизни летом 1923 года — его застрелила по каким-то своим причинам жена. Обри Герберт, полковник и член парламента, умер от заражения крови после посещения дантиста.

Арчибальд Дуглас-Рейд, который делал рентгеновские снимки мумии, умер 15 января 1924 года от загадочной болезни. Генерал-губернатор Судана Ли Стэк был убит 19 ноября 1924 года, когда проезжал через столицу Египта Каир. Член группы исследователей Артур Мейс умер 6 апреля 1928 года от отравления мышьяком. Говард Картер, который открыл гробницу Тутанхамона, умер 16 февраля 1923 года в возрасте 64 лет от болезни Ходжкина. Его старший брат Уильям умер в том же году. Всего "проклятье" унесло жизни 22 человек.

В настоящий момент неизвестно, имеются ли человеческие останки в только что найденном храме, но возможность их обнаружения сохраняется. Впрочем, вряд ли современные археологи настолько суеверны, чтобы их могло остановить какое-то древнее проклятье. В двадцатых годах прошлого века, когда была найдена гробница Тутанхамона, люди были более склонны к мистическим впечатлениям и вере в проклятья. Причем это касалось как малообразованных слоев населения, так и представителей различных интеллектуальных профессий.

Артур Конан Дойл, в лице Шерлока Холмса проповедовавший логический и рассудительный подход, оказался неожиданным сторонником теории проклятия фараонов и даже разработал детальное объяснение того, как оно работает. Согласно знаменитому писателю, гробница охранялась некими элементалями. Точного определения этих существ или энергетических образований Конан Дойл не дал, но было очевидно, что они тем или иным образом относятся к разряду непознанного или даже непознаваемого.

 

Темы египет гробница открытие археологи птолемей iv проклятье фараонов гробница тутанхамона
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Найдена гробница Птолемея IV - проклятье фараонов снова в силе?
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