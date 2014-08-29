Дольмены Новороссийска и маг Заратустра

Согласно гипотезе археолога из Новороссийска, загадочные дольмены в окрестностях этого приморского города, построенные в бронзовом веке племенами, которые жили шесть тысяч лет назад на берегу Черного моря, связаны с зороастризмом. Возможно, и сама религия зародилась намного ранее, чем считается.﻿



"Дольмены Кавказа. История людей"

На первый взгляд странно, что могло объединять религию, священные тексты которой были записаны в период с IV по VI век нашей эры, и верования жрецов бронзового века.

Самобытное учение Заратуштры, которого греки называли Зороастром, появилось в восточном Иране около 1000 года до нашей эры Во всяком случае, некоторые историки религий именно так датируют время жизни этого реформатора. Заратуштра изменил прежнюю религиозную практику. Он осудил кровавые жертвоприношения и кардинально изменил божественный пантеон, который стал монотеистическим и дуалистическим.

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Впоследствии новая религия, названная зороастризмом, претерпела значительную эволюцию, и, по некоторым данным, ее и сегодня исповедуют примерно триста тысяч человек.

По сведениям из некоторых источников, Заратуштра говорил, что сам он нового учения не создавал, а собрал воедино обряды различных верований. Такой точки зрения придерживается новороссийский археолог, научный сотрудник городского музея-заповедника Александр Кононенко.

Современные "историки утверждают, что люди, принадлежавшие дольменной культуре (по крайней мере, те, которые жили в Северном Причерноморье), и их соседи придерживались верований, ставших основой зороастризма. Их древние поселения и могильники относятся к тому самому периоду, о котором рассказывал Заратуштра", сообщает онлайн-версия городской газеты "Наш Новороссийск".

Дольменная культура - это мегалитические постройки, сложенные из каменных плит и блоков или высеченные в скальном массиве. Дольмены, которые адыгейцы и абхазы называют "испун", "спыун" ("дома карликов", "пещеры"), а также "кеунеж", "адамра" ("древние могильные дома"), служили усыпальницами. Древнейшие дольмены на Западном Кавказе появились еще в эпоху ранней бронзы, между 2400-2100 годами до нашей эры.

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Однако мало кто знает, что вокруг мегалитической трапеции возводилась каменная стена, в которой существуют проходы в виде коридора или подземного хода. По ним можно было добраться до отверстия дольмена.

"По такому же принципу много веков спустя зороастрийцы возводили свои так называемые ямы. Только их строительным материалом была глина, она оказалась более доступной в той местности. И дольменные комплексы, и зороастрийские ямы служили для погребения людей. Сам обряд захоронения у племен дольменной культуры, по словам Александра Кононенко, напоминает похоронный обряд зороастрийцев. Те и другие не закапывали покойников в землю. Только после разложения тел кости собирали и складывали в погребальных сооружениях. Иногда в дольменах находили до двадцати и более скелетов, буквально собранных в кучки", — пишет на своем сайте "Наш Новороссийск".

Некоторое время назад, во время раскопок дольменного поселения и могильника в районе курортного поселка и пригорода Новороссийска села Мысхако, были обнаружены грунтовые погребения меньшего размера, нежели большинство известных дольменов. Эти сооружения-мегалиты в миниатюре также служили усыпальницами.

Среди самых разнообразных находок ученые обратили внимание на выполненный из оленьего рога жезл, похожий на рогатку с дырочкой. Судя по всему этот предмет принадлежал жрецу. По такому же принципу позже изготавливались жезлы для зороастрийских служителей культа, которых называли магами. Шаманский жезл стал подтверждением протозороастрийских верований местных жителей.

Недавно под станицей Натухаевской обнаружили еще один жезл, который один в один похож на жезл из Мысхако. Однако натухаевский жезл на две тысячи лет старше своего "близнеца".

Более того, на месте нынешней станицы в ту эпоху жили представители другой археологической культуры — майкопской.

Представители этой культуры обладали более высокими технологиями, более налаженным бытом, чем представители более поздней дольменной культуры. Возможно, "майкопчане" пришли сюда из Передней Азии, а их культура близка шумерской. В настоящее время ее религиозные культы еще слабо изучены.

"Найденный магический жезл периода майкопской культуры может говорить о том, что происхождение зороастризма гораздо древнее, чем считалось раньше, — предполагает Александр Кононенко на страницах городской газеты "Наш Новороссийск". — Его истоки, возможно, складывались двумя тысячелетиями раньше, чем указывал Заратуштра".

"Разумеется, их верования были еще очень далеки от зороастрийских, — говорит Александр Кононенко. — И сам зороастризм не сразу стал религией, признающей единого бога. Довольно долго его последователи поклонялись целому пантеону богов. В нашей местности это, скорее всего, был Вата — бог ураганного ветра и смерти. Полагаю, именно его культ существовал у представителей дольменной культуры".

Небольшой античный город на окраине Боспорского царства, который находился в районе нынешнего Новороссийска, назывался Бата. Греческие авторы неоднократно упоминали, что в Северном Причерноморье живут племена эксибатов и язаматов. Одно слово иранского происхождения, другое — древнегреческого. Но переводятся они одинаково — почитатели или поклонники бога Ваты.

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