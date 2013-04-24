Старину Этци убил... обычный клещ

Древний человек, погибший в Альпах 5400 лет тому назад, и известный как "ледяная мумия" Этци, видимо, погиб от укуса клеща, заразившись боррелиозом. Немецкие генетики расшифровали ДНК, что была выделена из разных мумий, и сделали поразительные открытия. Были установлены также типичные инфекционные болезни, которыми страдали жители Древнего Египта.

Исследователи предполагают, что теперь ученые начнут в массовом порядке секвенировать ДНК египтян, майя и других народов, применявших мумифицирование. Дело в том, что при помощи этого метода оказалось достаточно просто изучить типичную картину заболеваний представителей древних цивилизаций.

К подобным исследования впервые обратились в 2010 году. За это время были прочитаны геномы представителя гренландской палео-эскимосской культуры Саккак, Денисовского человека из Денисовой пещеры на Алтае и замороженной мумии Этци, найденной в альпийском глетчере. Останки этих древних людей были найдены в регионах с холодным климатом. Труднее выделить ДНК из мумий, которые сохранились в жарком климате, поэтому до сих пор возможность секвенирования геномов, например, египетских мумий, практически не проводились. Разве что удалось исследовать ДНК нильского крокодила, жившего две тысячи лет тому назад.

Не так давно специалисты Тюбингенского университета под руководством Карстена Пуша (Carsten Pusch) провели анализ генома образцов ДНК, выделенных у пяти мумифицированных древних египтян, чей возраст оценивается в 2,5 тысячи лет. В образцах был обнаружен генетический материал клещей, вызывающих малярию и токсоплазмоз, а также широкий спектр ДНК растений: сосны, ели, лотоса, клещевины, оливы и миндаля, предположительно входящих в состав раствора для бальзамирования.

Немецкие интернет-издания сообщили, благодаря новому методу генетического анализа удалось установить, что "человек из глетчера" Этци еще 5400 лет назад был инфицирован микроорганизмами, относящийся к семейству Spirochaetaceae. Речь идет о представителях рода боррелий (Borrelia), являющихся возбудителями таких заболеваний, как клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) и клещевой энцефалит. Однако, если против клещевого энцефалита делаются прививки, то для борьбы с боррелиями их не делают.

Возбудитель тесно связан с иксодовыми клещами (Ixodes scapularis). Общность переносчиков для возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов и вирусов клещевого энцефалита обуславливает наличие у клещей, а следовательно и у больных, случаев смешанной инфекции. Заражение клещевым боррелиозом происходит при укусе инфицированным клещем. Микроорганизмы со слюной клеща попадают в кожу и в течение нескольких дней размножаются, после чего они распространяются на другие участки кожи и внутренние органы (сердце, головной мозг, суставы и др). Они годами могут сохраняться в организме человека, обусловливая хроническое (с рецидивами) течение заболевания. Кстати, процесс развития болезни при боррелиозе сходен с таковым сифилиса. Через месяц-полтора развиваются признаки поражения нервной системы, сердца, суставов.

В интернет-журнале Nature Communications Карстен Пуш опубликовал результаты исследования ДНК Этци, проведенные в лабораториях его родного университета, на основании которого было установлено, что этот древний человек страдал не только от артериосклероза и гиполактазии (непереносимости лактозы), но и был инфицирован боррелиями.

Ученые пока не могут точно ответить на вопрос, какое влияние на организм Этци оказал тот факт, что он был инфицирован. Изучая другие мумии и смертные останки, исследователи до этого еще не сталкивались со случаями заражения боррелиями. Новые ДНК-анализы помогут по-другому взглянуть на историю инфекционных заболеваний. Специалисты Тюбингенского университета нашли в египетских мумиях другой возбудитель опасной болезни.

Токсоплазмоз — паразитарное заболевание человека и животных, вызываемое одноклеточным организмом Toxoplasma gondii. Переносчиком этой инфекции являются домашние животные (кошки, собаки, кролики) и дикие млекопитающие (хищники, грызуны, травоядные). Это заболевание представляет наибольшую опасность для беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом. У нескольких мумий из определенных районов Египта был подтвержден диагноз — малярия и туберкулез. В нескольких случаях оба заболевания идентифицировались в качестве двойной инфекции в одном индивидууме.