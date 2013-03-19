Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Евсеев

Как ученые уронили электрон на ядро

Эврика » Открытия

Американские физики смогли экспериментально доказать гипотезу атомного коллапса. Речь идет о явлении, которое считалось чисто теоретическим, — падении электрона на атомное ядро с образованием потока античастиц позитронов. И вот ученым все-таки удалось уронить электрон на ядро, причем без помощи сверхмощных ускорителей.

Как ученые уронили электрон на ядро

Каждый школьник знает, что электрон, вращаясь вокруг атомного ядра, упасть на него не может, поскольку, согласно второму постулату Бора, эта частица движется в атоме по дискретным круговым орбитам, не теряя при этом энергии. Ну, а раз так, то что бы ни случилось, он по ним всегда и будет двигаться именно там, где положено, и на ядро никогда не упадет. Поэтому гипотетическое явление, называемое физиками "коллапсом атомов", когда электрон, нарушая постулат Бора, с огромной скоростью врезается в ядро и вызывает образование потока позитронов, долгое время считалось невозможным на практике.

Однако еще во второй половине прошлого века теоретические расчеты показали, что коллапс атомов может наступить при заряде ядер последних, превышающих значение в 137. А самые последние работы теоретиков подняли эту цифру аж до 170. Однако даже в таком случае коллапс атомов все равно остается недостижимым на практике, поскольку до сих пор ученым не удалось получить элемент, заряд ядра которого превысил бы значение в 118.

Однако физики, как и любые нормальные герои из известной песни, тоже часто идут в обход — если не получается найти атом с нужным ядром, то вполне возможно устроить столкновение двух тяжелых атомов на ускорителе, например, двух изотопов урана 92. В момент столкновения по идее должен наблюдаться эффект, похожий на коллапс. Тем не менее, ученые проводили подобные эксперименты уже много лет, но вот ожидаемого разрушения атома с образованием позитронов детекторами зафиксировано не было.

Впрочем, как заявляет физик Леонид Левитов из Массачусетского технологического университета (США), отчаиваться рано, ибо обходных путей всегда много. Он и его коллеги разработали интересную схему эксперимента с участием новомодного материала графена в качестве подложки. Как мы помним, последний представляет собой углеродную решетку в один атом толщиной. В связи с этим электроны в графене ведут себя несколько странно — словно бы они безмассовые частицы вроде фотонов (хотя на самом деле масса у них, как вы понимаете, есть). Впрочем, двигаются они по решетке все равно медленнее, чем это делали бы настоящие безмассовые частицы.

Исходя из этого, американские физики рассчитали, что если помещенный на такую подложку некий атом с зарядом, сильно меньшим, нежели указанное значение в 170, захватит такой электрон, то будет наблюдаться эффект, напоминающий тот самый атомный коллапс. "Такие атомы, как ожидалось, сколлапсируют, "забрав" электрон из подложки, притянув его к ядру и получив избыточный заряд", — поясняет суть процесса сам разработчик эксперимента Леонид Левитов. В качестве же таких обреченных на коллапс атомов ученые решили использовать димеры (то есть атомные пары) кальция. Все события, происходящие на подложке, фиксировались экспериментаторами при помощи сканирующего туннельного микроскопа.

В итоге выяснилось, что когда три таких димера оказывались близко друг к другу, то они начинали вести себя так, как это делало бы огромное атомное ядро. И при захвате электрона из графеновой подложки ученые наблюдали специфический спектр резонансов, точно совпадавших с теми, что десятилетие назад были предсказаны для коллапса атома. Интересно, что такой же эффект был замечен и при захвате электрона искусственным ядром из четырех и даже пяти димеров (большая комбинация оказывалась неустойчивой).

Итак, как видите, проведенный эксперимент подтвердил большинство расчетов, связанных с предполагаемым коллапсом атомов. То есть ученым удалось добиться подтверждения данной гипотезы экспериментальным путем, и она автоматически перешла из разряда теоретических в группу рабочих. Впрочем, кое-что все-таки пошло не так, как планировалось. Как написано в статье, опубликованной в журнале Science, любое удаление заряда от такого искусственного ядра из нескольких димеров давала совершенно другую реакцию электронов в них, нежели следовало из расчетов.

"Это значит, что там происходит что-то, чего мы не понимаем", — считает Леонид Левитов.

По его мнению, для того, чтобы выяснить в чем тут дело, нужен еще ряд экспериментов.

Ученые также уверены в том, что их эксперименты имеют не только чисто теоретическое, но и еще практическое значение. Нет, конечно же никто не собирается разрабатывать описанное многими фантастами "аннигиляционное" оружие — масштаб коллапса в этих экспериментах все-таки немножко не тот. Однако данная работа, во-первых, проливает свет на многие свойства графена, которые еще недостаточно изучены, а, во-вторых, открывает перспективы использования таких искусственных ядер на графеновой подложке в качестве химических и биологических сверхточных детекторов. Так что, как ни крути, а атомный коллапс — вещь в хозяйстве все же полезная…

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Евсеев
Антон Евсеев — зоолог, корреспондент, позже редактор отдела науки Правды.Р *
Новости
Вооружённого мужчину из Сургута задержали по пути из зоны СВО
Раненый русский солдат взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен
Захарова: Зеленский и его свита продолжают популяризировать нацизм
Илон Маск назвал прогнозы Медведева на 2023 год "абсурднейшими"
Кедми: США до сих пор хотят разделить РФ на несколько некрупных государств
Al Mayadeen: Зеленский в США подал сигнал бедствия Байдену перед разгромом ВСУ
Минобороны РФ: Украина потеряла на Донецком направлении до 60 военных
Кедми: РФ "разминается" на Украине перед главной схваткой с США
Журналистка Жигалова назвала Филиппа Киркорова главным скандалистом 2022 года
Артиллерия армии РФ уничтожила американскую гаубицу М777 на Украине
Популярное
Экс-советник Пентагона Макгрегор: в США начинают терять интерес к Украине

Макгрегор уверен, что разгром ВСУ может стать "началом конца" украинского конфликта.

Экс-советник Пентагона Макгрегор: в США начинают терять интерес к Украине
Sohu: в США радовались "заморозке" средств России, пока не всплыл один нюанс
Sohu: в США радовались "заморозке" средств России, пока не всплыл один нюанс
Хатылев: ударивший по аэродрому в Энгельсе дрон не был запущен с территории Украины
В России военные изобретатели предложили применить в СВО межконтинентальные ракеты "Сатана"
Россия открыла "зелёный коридор" для друзей по ОДКБ Сергей Лебедев Путин победил, собрав в непростое время лидеров 9 стран СНГ Любовь Степушова Знак зодиака 27 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
RusVesna.su: ТОС-1А "Солнцепёк" спецназа "О" ВС РФ сжёг танки ВСУ на Краснолиманском направлении
Политик Филиппо: Зеленский выступал перед "фантомным" Конгрессом США
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
Последние материалы
МО РФ: артиллерия России "разметала" бригаду теробороны ВСУ у Торского
Психолог: если подросток не хочет говорить, где и с кем он будет отмечать Новый год, отпускать его не нужно
В Красноярском крае осудят женщину за избиение полуторогодовалой дочки
Врач из Уфы Загидуллин предостерёг об опасности короткой стрижки ногтей
Военные эксперты опровергли информацию о наёмниках и девушках на блокпостах под Харьковом
Командир "Князь": бойцы РФ сражаются под Харьковом в окопах времён Второй мировой войны
Школа современной пьесы представит премьеру "Женское счастье"
ВСУ перебрасывают подкрепления из Харьковской области в Бахмут из-за высоких потерь
Залужный: в рядах ВСУ наблюдается массовое дезертирство
Церковь и государство — без слияния и подчинения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников