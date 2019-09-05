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Автор Вячеслав Шпаковский

Лазерная пушка самолетов против лазерной указки

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Американские ученые заявили о создании лазерного оружия нового типа. Его можно будет поместить на борт истребителя и использовать против самолетов и вертолетов противника. Данная система HELLADS отличается компактностью, экономно расходует электроэнергию и застрахована от сильного перегрева. Вот только удовлетворит она американских военных?

Начиная с момента появления романов Г. Уэллса "Война миров" и А. Толстого "Гиперболоид инженера Гарина" "тепловые лучи смерти" стали едва ли не самой популярной разновидностью фантастического оружия. С изобретением лазера в 1960 году его появления в реальности люди начали ожидать со дня на день, однако ничего особо уж страшного долгое время не происходило. Причины в законах физики, обойти которые совсем нелегко.

Ну, например, допустим, что созданная нами произвела свой первый выстрел по цел, отправив в ее сторону не расходящийся луч — что как раз и является важным преимуществом лазера, как оружия, — но что при этом произойдет с нашим собственным оружием? Так вот: накопленная в нем энергия большей частью выделится в виде тепла. Таким образом, отправляя к цели 40% энергии, мы 60% оставляем себя и, следовательно, нам нужна будет эффективная система охлаждения нашей боевой установки, иначе вреда он нее нам самим будет больше, чем противнику. К тому же луч расходится воздухе, так что пятнышко света диаметром 3 см на расстоянии в километр превращаются уже в 15, а на дистанции в 10 км — полтора метра!

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Тем не менее, наземные установки, сбивающие ракеты на расстоянии в несколько километров, были созданы и прошли испытания. Так, еще в 1985 году американцы при помощи химического лазера поразили вторую ступень ракеты "Титан"… стоявшую при этом на земле! Тактический высокоэнергетический лазер (ТHEL), работающий на волне в 2 микрона и расходующий всего лишь на один единственный выстрел 3000 долларов, наконец-то научился сбивать небольшие прямолетящие ракеты на расстоянии до 5 км.

Но и пока что это все! То есть для обороны территории Израиля от арабских самодельных ракет "Кассам" его еще можно было бы использовать и то — это сколько бы их понадобилось, чтобы таким вот образом перекрыть все границы, — однако на что-то большое даже этот лазер пока еще не способен. Более мощный стационарный лазер (MIRACL), развивающий мощность в 10 000 000 Дж и длительностью импульса несколько секунд имеет столь большие размеры, что о нем, как об оружии можно и вообще не говорить.

Впрочем, военные надеются, что массовое производство нового оружия все-таки не за горами. Так, летом 2010 г. в США при помощи лазера было сбито четыре беспилотных летательных аппарата. Причем впервые "лучом смерти" удалось уничтожить самолет с расстояния в три километра.

И вот теперь мы имеем очередное сообщение "оттуда": что управление перспективных исследований Министерства обороны США (DARPA) разрабатывает мобильную систему лазерного оружия под названием HELLADS ("Высокоэнергетическая жидкостно-лазерная оборонительная система"), и, дескать, лазер, созданный по ее заданию компанией General Atomics, сможет серьезно изменить характер войн уже недалекого будущего.

Вместо системы размером с Боинг 747 предлагается 150-киловаттный жидкостный лазер, который можно будет поставить даже на истребитель. При этом он окажется достаточно мощным, чтобы в полете сбивать управляемые и беспилотные летательные аппараты противника. Кроме того, планируется испытать его по артиллерийским минам и ракетам (в том числе "земля — воздух"). Но самое главное — действующий образец должен быть готов уже к концу 2012 года.

Как известно, главной проблемой всех когда-либо разработанных систем лазерного вооружения являются их габариты, масса и серьезные проблемы с их охлаждением. Однако по всем этим параметрам DARPA намеревается превзойти конкурентов из России, Индии и Израиля. Подрядчик обязан добиться наилучшего соотношения "вес — мощность": на уровне всего лишь 5 кг на киловатт. Объем лазера не должен превышать 3 м³, что также является неплохим показателем.

При этом речь идет уже не столько о планах, сколько об их завершении: по информации DARPA, первый лазерный модуль уже создан и продемонстрировал возможность излучения мощного лазерного импульса, показав при этом указанное соотношение веса и мощности. В середине года должен быть сделан второй модуль, после чего установка будет перевезена для испытаний на ракетный полигон Уайт Сэндз.

За счет чего все это было достигнуто? Во-первых, вместо твердотельного лазера был использован жидкостный (в нем источником излучения служат частицы активной жидкости), но с более высокой генерирующей способностью. Это позволяет в принципе упростить систему охлаждения — а значит, снизить общий вес и массу установки, что всегда было большой проблемой для военных лазеров высокой мощности.

Во-вторых, предполагается применение системы питания от машины-носителя, что позволит ограничить массу и габариты системы собственно лазером, то есть самая тяжелая часть — источник энергии — не будет учитываться в объявленных 750 кг установки. Вслед за этим заявлением последовало и другое, что такой лазер идеально подходит для борьбы с летательными аппаратами противника, поскольку ни уклониться, ни эффективно защититься от него современные самолеты и вертолеты не могут.

К тому же, утверждают разработчики нового оружия, им легче добиться успеха, потому что и задачи у них куда скромнее, чем у тех, кто работает над тем, чтобы на расстоянии в десятки километров сбивать боеголовки МБР. У нас, говорят они, он будет действовать на километровых дистанциях. А это значит, что рассеивание энергии лазерного импульса в атмосфере уменьшится в несколько раз. Так что, трепешите, хулиганы, ослепляющие летчиков лазерными указками — теперь у самолета будет, чем ответить.

Среди целей, которые DARPA собирается поражать на ракетном полигоне, указаны также артиллерийские мины, ракеты систем ПВО (предположительно, это должны быть ракеты "Пэтриот") и даже "проведение учебных стрельб с летательного аппарата по земной поверхности". Успех, по крайней мере, частичный, считают они, обеспечен: ведь израильская система, предназначенная для решения сходных задач, уже сбивала снаряды установки "Град" и выпущенные из миномета мины в полете.

Вот только удовлетворит ли эта разработка американских военных? Ведь по сути дела речь идет всего лишь о системе оружия аналогичной 20-мм шестиствольной пушке "Вулкан" и ракетам малого радиуса действия. То есть вместо них под один из современных американских истребителей должен быть установлен 750-килограммовый контейнер с боевым лазером внутри. Однако напомним, израильский стационарный этой установки аналог сумел справиться только со снарядами, имеющими высокую траекторию полета и небольшую скорость; низколетящий пушечный снаряд оказался ему не по зубам.

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К тому же и защититься от лазерного луча большого труда не составляет. Для этого достаточно всего лишь покрыть поверхности ЛА и ракет зеркальным отражающим слоем, то есть превратить их в "зеркало", и тогда любой, даже самый мощный боевой луч должен будет "уйти на сторону". Потому, что по иному просто не бывает: возьмите ради опыта лупу, направьте ее на зеркало и попытайтесь-ка его нагреть! Создать такую поверхность на самолете или ракете значительно проще, чем добиться многомиллионных импульсов в джоулях, исходящих из относительно небольшого летательного аппарата.

Так что, скорее всего, если такая система оружия и будет создана, ее испытают и… успешно спишут, потому, что "негативный результат — тоже результат". Пока что законы физики ученые хотя и обходят, но требует это немалого труда и также соответствующих расходов.

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